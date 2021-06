À quoi ressembleront les vacances vers les destinations de la liste verte Malte et Ibiza, de l’interdiction de danser dans les clubs aux couvre-feux de minuit

Les Britanniques affamés de plaisir sont enfin autorisés à s’envoler vers des îles de vacances ensoleillées sans avoir besoin de se mettre en quarantaine à leur retour.

Mais ceux qui bâillonnent pour une fête sans restriction sont sur le point d’être choqués, car les règles strictes de Covid dans les principales destinations incluent l’interdiction de danser et de rester dehors au-delà de minuit.

Le secrétaire aux Transports Grant Shapps a confirmé que Malte, les îles Baléares et les îles des Caraïbes faisaient partie des pays qui seront ajoutés à la liste verte.

Cela entrera en vigueur à partir de mercredi à 4 heures du matin, ce qui signifie que des millions de personnes se démèneront pour réserver une semaine ou deux d’évasion.

Mais bon nombre de ces îles de vacances privilégiées par les Britanniques ont imposé des règles strictes de caca de fête, ce qui signifie que vous pourriez enfreindre la loi lors d’une soirée.

Certaines îles ont imposé des couvre-feux à minuit ou à 1 heure du matin et celles qui étaient autrefois célèbres pour l’ouverture de bars et de clubs toute la nuit feront sortir les fêtards dans la rue à 2 heures du matin au plus tard.

Pire encore, les destinations célèbres pour leur clubbing ont interdit la danse – à l’intérieur et à l’extérieur.

Nous regardons ici ces règles Covid dans les îles de vacances qui sont imposées par la loi.

Îles Baléares – Majorque, Minorque, Ibiza et Formentera

Les bars et restaurants doivent fermer à 2h du matin à l’intérieur et à l’extérieur

La capacité à l’intérieur est limitée à 50 pour cent

Six personnes par table et jusqu’à 12 peuvent partager une terrasse

Seuls deux peuvent manger au bar jusqu’à minuit et doivent être distants de 1,5 mètre

Les discothèques tandis que les bars à cocktails seront également autorisés à ouvrir jusqu’à 2 heures du matin

Danse interdite

Les plages et les bars ferment à 22h

Malte

Les discothèques peuvent ouvrir jusqu’à minuit et proposent uniquement un service à table

Six personnes par table

L’alcool ne peut être servi que par le service à table avec de la nourriture

Six par table dans les restaurants

Pas plus de six autorisés ensemble à l’extérieur

Les masques sur les plages et aux piscines ne sont pas illégaux mais toujours recommandés

Madère

Les restaurants et les bars doivent fermer à minuit

Couvre-feu obligatoire à partir de 1h du matin

Boire uniquement en position assise

Capacité jusqu’aux deux tiers

Intérieur avec tables pour 6 personnes

Extérieur avec tables pour 10 personnes

Doit porter des masques et une distance sociale

Barbade

Couvre-feu de minuit du jeudi au dimanche

Les masques faciaux sont obligatoires dans tous les espaces publics, y compris à l’extérieur

Les restaurants sont ouverts mais doivent fermer avant le couvre-feu

Des mesures de distanciation sociale seront mises en place

Discothèques actuellement fermées

Plages fermées à 19h

Pas de dispense médicale pour le port du masque





Bermudes

Les rassemblements sont limités à 100 personnes max.

Masques obligatoires à l’intérieur lorsque vous ne mangez pas/ne buvez pas, ou debout dans un bar.

Les personnes vaccinées ne sont pas tenues de porter un masque à l’intérieur

Peut aller sans masque en mangeant et en buvant

Les personnes présentant des vulnérabilités médicales doivent continuer à porter