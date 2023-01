À quoi ressembleront les obsèques du pape Benoît XVI ? Le pape François présidera.

CITÉ DU VATICAN – Benoît XVI a rompu avec la tradition en devenant le premier pape en six siècles à abdiquer, et ses funérailles – prévues jeudi sur la place Saint-Pierre – créeront également de nouveaux précédents.

Simple n’est généralement pas un mot associé aux funérailles des papes assis. La messe pour Jean-Paul II a duré trois heures et était à l’époque le plus grand nombre de funérailles assistées de l’histoire. Les directives pour les funérailles papales sont énoncées dans un manuel du Vatican de 400 pages : « Rites funéraires du pontife romain ».

“Les rites et les cérémonies après la mort d’un pape régnant sont clairs et déjà bien élaborés”, a déclaré Ulrich Nersinger, qui étudie le Vatican et a travaillé pour le bureau des cérémonies papales. « Le gros problème est : que faites-vous si c’est un pape émérite qui meurt ? C’est une nouvelle expérience.

Le dernier pape à abdiquer fut Grégoire XII en 1415. Mais les historiens de l’Église disent que cette affaire n’offre pas de précédent utile pour les temps modernes. Le poste de pape était alors plus une fonction politique, a déclaré Massimo Faggioli, professeur de théologie à l’Université Villanova. Et Grégoire XII a suivi un chemin très différent de celui de Benoît après sa démission en 1415, au milieu d’un schisme historique au sein de l’église. Alors que Benoît a gardé son nom, a continué à porter du blanc papal et s’est retiré dans un monastère de la Cité du Vatican, Grégoire a pris son ancien nom, Angelo, et a quitté le Vatican pour la ville d’Ancône. C’est la période de deuil et les funérailles de Benoît XVI qui créeront probablement un précédent pour les futurs papes qui prendront leur retraite.