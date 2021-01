Pourquoi sont-ils si importants?

Depuis que Franklin D. Roosevelt a inventé le terme en 1933, les 100 premiers jours ont été considérés comme une référence vitale par rapport à laquelle l’efficacité d’un président peut être mesurée. FDR a pu adopter 13 lois majeures au cours de ses 100 premiers jours, y compris des éléments fondamentaux du New Deal.

Ces dernières années, Barack Obama a utilisé ses 100 premiers jours pour construire le cadre de l’Affordable Care Act (connu sous le nom d’Obamacare), a signé l’American Recovery and Reinvestment Act et a signé un décret pour fermer Guantanamo Bay, bien que la prison reste ouverte. à ce jour.

Obama a cherché à minimiser l’importance de ses 100 premiers jours, affirmant que « les cent premiers jours vont être importants, mais ce seront probablement les mille premiers jours qui feront la différence ».

En revanche, le président Trump a fait une série de promesses radicales pour ses 100 premiers jours, affirmant qu’il abrogerait Obamacare, construirait le mur frontalier, nommerait des juges qui «soutiendraient le deuxième amendement» et annulerait les réglementations gouvernementales.

Trump a pu tenir bon nombre de ses promesses en signant 24 décrets. Il s’agissait notamment de qualifier la Chine de « manipulateur de devises », d’interdire les voyages à ceux de sept pays à majorité musulmane, d’introduire des réductions d’impôts radicales et de préparer le terrain pour l’abrogation d’Obamacare.

Cependant, il n’a pas tenu de nombreuses autres promesses qu’il avait faites, notamment le fait de ne pas obtenir de financement du Congrès pour le mur frontalier.

Priorités pandémiques

L’un des premiers actes de Joe Biden en tant que président élu a été de dévoiler l’équipe qu’il a chargée de mener le combat contre Covid-19, comme annoncé dans son discours de victoire. M. Biden et son vice-président, Kamala Harris, ont rencontré le groupe de travail Covid-19, composé de 13 membres, dans l’État d’origine de M. Biden, dans le Delaware, le lundi 9 novembre.

Son plan injecterait de l’argent pour accélérer la livraison des vaccins et rouvrir les écoles.

Le président élu a déclaré: « Une crise de profonde souffrance humaine est à la vue de tous et il n’y a pas de temps à perdre. Nous devons agir et nous devons agir maintenant. »

Les membres du groupe de travail de M. Biden comprennent des scientifiques et des experts en santé publique respectés, qui ont servi des administrations républicaines et démocrates, et ses trois coprésidents ont une vaste expérience politique et scientifique.

Il a nommé rapidement les secrétaires du Cabinet qui seront la clé de la réponse Covid-19. Cela inclut son secrétaire à la santé, son secrétaire au Trésor et le directeur du Conseil économique national.

Biden a déjà nommé un ancien chirurgien général, le Dr Vivek Murthy, et un ancien commissaire de la Food and Drug Administration, David Kessler, comme coprésidents.

Il accordera la priorité à la recherche des conseils du Dr Anthony Fauci, le plus grand spécialiste américain des maladies infectieuses, et fera de lui une figure centrale de la réponse.

Le Dr Fauci a eu une relation parfois difficile avec Donald Trump, mais bénéficie de la confiance d’une très forte proportion d’Américains.

