à quoi ressemblerait un design Tesla?

Adidas a été occupé ces derniers temps, révélant les dernières incarnations de ses lignes de chaussures Copa et Predator.

Le nouveau Adidas Copa Sense émerge comme un rayon de lumière nettoyant, scintillant et ondulant dans un halo doré. La chaussure dispose d’un trio de toutes nouvelles innovations technologiques – Sensepods, Touchpods et Softstuds – qui sont toutes conçues pour offrir la sensation optimale sur le terrain pour les joueurs.

Des Sensepods sont incorporés dans la semelle pour aider à éliminer l’espace négatif autour de la cheville et du talon, maximisant ainsi la zone de contact entre le pied et le ballon.

Pendant ce temps, les Touchpods sont en place sur les côtés de la chaussure pour aider à absorber les chocs, et les Softstuds en dessous ont tous été injectés avec un matériau malléable pour aider les crampons à se contorsionner légèrement et ainsi faciliter le contrôle de la balle.

L’empeigne ondulée Copa Fusionskin donne également l’impression que vous venez de pénétrer dans une flaque d’or fondu pur, ce qui est une belle touche. Paulo Dybala de la Juventus et Jude Bellingham du Borussia Dortmund ne sont que deux stars qui les échapperont cette saison.

Touche de classe.

Explorez le nouveau #COPA Sense, avec toutes les nouvelles technologies sensepod et touchpad pour offrir une touche inégalée sur le ballon.

Sorti le mois dernier, l’épineux Prédateur FREAK + plus que digne de son nom, avec la botte futuriste sans lacets recouverte de la technologie « Demonskin » pour un contrôle ultime et des contours angulaires étranges.

Ayant fait ses débuts dans un coloris «jaune solaire» vivant, la deuxième itération du Predator FREAK + est une affaire beaucoup plus gothique, avec une palette de noircissement furtif donnant aux bottes encore plus d’un bord impie.

Bienvenue dans le futur.

Explorez le nouveau #Prédateur Freak, avec la technologie révolutionnaire Demonskin pour un contrôle ultime.

La troisième nouvelle offre d’Adidas est une édition limitée mise à jour de leur chaussure classique Copa Mundial.

Basé sur la botte emblématique de 1982, le nouveau Mundials « Classe éternelle » ont été noircies et ont reçu une nouvelle semelle fantaisie en chrome argenté pour donner une esthétique élégante et moderne à un design intemporel.

@adidasfootball ont répondu à vos prières, avec le Predator Accelerator 'Eternal Class' en noir, sur noir, sur noir.

Des trucs charmants, bien qu’il soit difficile de donner à la Copa Mundial un aspect autre que tout à fait élégant.

Les designs les plus étranges autour

Le travail acharné d’Adidas ces derniers temps a également permis de sortir le X Ghosted Peregrine Speed, inspiré par l’animal le plus rapide du marché (le Faucon pèlerin), en décembre 2020.

Prendre la fuite.

Présentation du nouveau X Ghosted Peregrine Speed, inspiré de l'animal le plus rapide du 🌏.

Cela attire certainement l’attention … ou est-ce que ça devrait être une griffe?

Voici quelques exemples supplémentaires de conceptions de chaussures de football étranges et merveilleuses – dont la plupart sont si étranges qu’elles n’ont jamais dépassé le stade du concept.

1. Bottes Tesla

La création de l’artiste CGI Hussain Almossawi, qui a décidé d’explorer à quoi pourrait ressembler une chaussure de football si elle était conçue et fabriquée par les pionniers des véhicules électroniques d’Elon Musk, Tesla.

En plus d’une tige de style bandage minimaliste, la botte fictive comporte également une garniture néon luminescente, ce qui les rend parfaites pour les matchs de nuit.

2. Le COCHON

L'ancien milieu de terrain de Liverpool Craig Johnston et son design de botte PIG (« Patented Interactive Grip »), inspiré par les alvéoles en caoutchouc d'une raquette de tennis de table.

Après avoir pris sa retraite du jeu professionnel dans les années 1980, l’ancien milieu de terrain de Liverpool et entrepreneur en herbe Craig Johnston s’est tourné vers la révolution de la chaussure de football.

Il a d’abord aidé à créer l’original Adidas Predator, qui utilisait de petites ailettes en caoutchouc sur la pointe de la chaussure pour améliorer le contrôle du ballon et dévier.

Le prochain projet de Johnston était The PIG (« Patented Interactive Grip »), qui était destiné à être un manchon en caoutchouc détachable qui pouvait être porté sur la pointe de n’importe quelle chaussure existante pour maximiser la puissance de tir, le toucher, etc.

Inspiré par les alvéoles en caoutchouc des pagaies de tennis de table, le PIG a été rigoureusement testé (la légende allemande et du Bayern Franz Beckenbauer a même été sollicitée pour aider à un moment donné) mais hélas, le design n’a jamais dépassé le stade du concept partie, à quel point c’était monstrueusement laid.

3. Zygo Deztruct

Zygo Deztruct. Perfectas para jugar a LEGO.

Une autre tentative de création de la chaussure de football adhérente parfaite a été faite par la marque australienne Zygo, qui a décidé d’essayer de couvrir son modèle Deztruct dans de petites ventouses en caoutchouc.

Les «cosses» d’aspiration étaient censées libérer de l’énergie lorsqu’elles entraient en contact avec la balle, mais en réalité ne servaient qu’à donner l’impression que les bottes étaient entièrement faites de Lego.

4. Serafino 4th Edge

La 4th Edge est une chaussure de football conçue spécifiquement pour améliorer la précision et la puissance des coups de poing des orteils – c’est-à-dire la technique la moins tachetée consistant à pousser brutalement une balle avec les extrémités de vos orteils (pensez à Ronaldinho contre Chelsea en Ligue des champions en 2005).

En plus d’être exceptionnellement grossiers, le principal problème avec les coups de pied dans les orteils est qu’ils ont tendance à faire mal, c’est là que le 4ème bord entre en jeu.

La Serafino est une chaussure de football en cuir assez standard, mais avec l’ajout d’un embout en forme de bloc qui améliore supposément l’efficacité du tir avec les deux pieds pour les joueurs qui ne sont pas trop préoccupés par leur apparence en le faisant.

Cela peut ressembler à une farce, mais nous vous assurons que la Serafino 4th Edge est une véritable botte qui est toujours en vente à ce jour – ils sont même personnellement approuvés par l’ancien manager de Tottenham Harry Redknapp.

5. Les Sho’ot

Graham Taylor promouvant le Sho'ot. Aide à garder les gestionnaires debout, avec style.

Le Sho’ot (prononcé « Shoe-oot ») était un modèle hybride de chaussure de football / brogue produit pour aider à empêcher les managers de glisser sur la ligne de touche.

Essentiellement une chaussure en cuir élégante avec des clous en dessous, les Sho’ot ont été promus par le regretté Graham Taylor, donnant au produit un air de crédibilité d’un ancien patron anglais.

Cependant, il convient également de noter que ces « chaussures de manager » ont également été publiées en collaboration avec Football Manager 12 lors de la sortie du jeu au Royaume-Uni en octobre 2011. Nous vous permettons de tirer vos propres conclusions.

6. Puma evoPOWER MB 9

Puma evoPOWER Balotelli 'Mohawk' (Pour les enfants)

Pour autant que nous le sachions, l’evoPower MB 9 était la seule chaussure de football à être livrée avec sa propre coiffure mohawk.

Produite en taille enfant seulement en 2015, la MB 9 était bien sûr une botte en édition limitée conçue pour capitaliser sur l’infamie montante de Mario Balotelli, avec le controversé attaquant italien « Why Always Me? » slogan et un fac-similé de sa bande de cheveux.