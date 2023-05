À quoi ressemblerait l’énergie nucléaire dans les Prairies?

Le Projet sur les changements climatiques dans les Prairies est une initiative conjointe de CBC Edmonton et CBC Saskatchewan qui se concentre sur la météo et notre climat changeant. La météorologue Christy Climenhaga apporte sa voix experte à la conversation pour aider à expliquer les phénomènes météorologiques et le changement climatique et leur impact sur la vie quotidienne.

Il existe de nombreuses options énergétiques pour le Canada — hydroélectricité, éolienne, solaire, biomasse, gaz naturel, géothermie… la liste est longue.

Alors que nous nous efforçons de décarboniser nos sources d’électricité, l’énergie nucléaire suscite un intérêt croissant.

L’énergie nucléaire a une longue histoire au Canada, avec la mise en service de la première centrale, le Nuclear Power Demonstration Reactor à Rolphton, en Ontario, au début des années 1960.

Aujourd’hui, les grandes centrales nucléaires de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick fournissent environ 15 % de l’électricité du Canada.

Mais qu’en est-il des Prairies? Il n’y a pas d’énergie nucléaire en Alberta et en Saskatchewan à ce jour. L’Alberta produit actuellement près de 90 % de son électricité à partir de gaz naturel et de charbon; en Saskatchewan, les combustibles fossiles fournissent environ 80 % de l’électricité.

Mais alors que le pays cherche à éliminer progressivement l’utilisation des combustibles fossiles, à quoi pourrait ressembler l’avenir ?

Nucléaire au Canada

Bien que le Nouveau-Brunswick abrite une centrale nucléaire, la majeure partie de l’énergie nucléaire du Canada se trouve en Ontario, qui compte trois centrales : Pickering, Darlington et Bruce.

Les centrales nucléaires du Canada utilisent la fission nucléaire. Les atomes d’un combustible à l’uranium sont séparés, libérant de l’énergie sous forme de chaleur et de rayonnement. La chaleur est utilisée pour créer de la vapeur à partir de l’eau. La vapeur fait alors tourner une turbine, créant de l’électricité.

Le combustible usé, c’est-à-dire les déchets radioactifs, doit être stocké en toute sécurité pendant des décennies, voire des siècles.

Bien qu’aucune nouvelle grande centrale nucléaire n’ait été construite au Canada depuis la mise en service de la centrale de Darlington au début des années 90, des développements sont en cours pour les petits réacteurs nucléaires modulaires, ou SMR.

Les PRM s’accompagnent de quelques changements par rapport aux grandes centrales, a déclaré Gary Rose, vice-président de la nouvelle croissance nucléaire chez Ontario Power Generation, qui exploite les installations de Pickering et de Darlington.

« Ils sont plus petits, et parce qu’ils sont plus petits, ils peuvent être plus modulaires et construits dans des usines et avoir un coût et un calendrier de déploiement beaucoup plus prévisibles », a déclaré Rose.

Ontario Power Generation est le chef de file au pays dans le développement des PRM. Un petit réacteur en construction à Darlington devrait être opérationnel d’ici 2029.

Le SMR fournira 300 mégawatts d’électricité, ce qui pourrait suffire à alimenter environ 300 000 foyers. L’usine fonctionnerait pendant 60 à 80 ans.

« Je dirais que nous sommes les chefs de file mondiaux dans le déploiement de cette technologie, et certainement que de nombreux autres pays et provinces nous suivent », a déclaré Rose.

Nucléaire dans les Prairies

L’Alberta et la Saskatchewan ne sont pas étrangères aux pourparlers nucléaires. Les deux provinces ont signé des protocoles d’entente avec le Nouveau-Brunswick et l’Ontario — l’intention est de partager les connaissances dans la poussée vers l’énergie nucléaire.

« L’Alberta est un chef de file en matière de technologie et d’innovation, et les petits réacteurs modulaires ont le potentiel d’aider à soutenir notre production d’énergie responsable tout en réduisant les émissions », a déclaré le ministère de l’Énergie de l’Alberta dans un communiqué.

En avril, l’Alberta a signé un protocole d’entente avec le Korea Atomic Energy Research Institute pour explorer la viabilité du déploiement de la technologie SMR dans la province.

La Saskatchewan a une longueur d’avance sur l’Alberta, avec des plans pour le même type de PRM qui est déployé en Ontario.

Vue d’artiste de la technologie SMR proposée pour l’emplacement de Darlington en Ontario. La Saskatchewan prévoit explorer le même type de réacteur. (Production d’électricité de l’Ontario)

« Nous serons en mesure de prendre une décision concernant potentiellement notre premier investissement dans la PRM en 2029 », a déclaré Kent Campbell, président et chef de la direction de la Crown Investments Corporation of Saskatchewan.

Campbell a déclaré que deux sites potentiels ont été identifiés dans les régions d’Elbow et d’Estevan de la province, avec une sélection finale prévue à la fin de 2023 ou au début de 2024.

« Si vous regardez notre système de production d’électricité en ce moment, nous sommes encore assez fortement dépendants des combustibles fossiles », a-t-il déclaré. « Alors que nous passons à un scénario de production d’électricité nette zéro, nous allons devoir nous tourner vers d’autres sources. »

Parallèlement aux progrès de l’énergie solaire et éolienne, l’énergie nucléaire est une très bonne option, a déclaré Campbell.

« Nous sommes très, je pense, optimistes quant au fait que cela fera partie de notre avenir de production d’électricité alors que nous avançons dans les années 2030 et au-delà. »

Sécurité et déchets

Toute discussion sur le développement de l’énergie nucléaire suscite des questions sur la sécurité et les impacts environnementaux, et des accidents comme ceux de Three Mile Island, Tchernobyl et Fukushima.

Alors qu’en est-il des risques au Canada?

La sûreté nucléaire au Canada est surveillée et réglementée par la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

« Le Canada est dans le secteur de l’énergie nucléaire depuis les années 1960, l’un des premiers pays au monde à produire de l’énergie nucléaire, et nous avons un bilan de sécurité exemplaire », a déclaré la présidente de la CCSN, Rumina Velshi, à CBC lors d’une entrevue.

Velshi a déclaré que pour les usines existantes, les défis consistent à s’assurer que les installations continuent de répondre aux nouvelles normes et codes de sécurité. La CCSN travaille avec les exploitants d’installations pour s’assurer qu’ils respectent les normes internationales.

La sûreté des centrales nucléaires est réglementée par la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) (Production d’électricité de l’Ontario)

« Nous procédons à une évaluation de chaque installation nucléaire, non seulement sur une base régulière, mais chaque année, nous produisons un bilan sur la performance de ces installations », a déclaré Velshi.

« Lorsque des accidents graves se produisent, comme lorsque l’accident de Fukushima s’est produit en 2011, par exemple, c’est notre travail de comprendre quels sont les enseignements pour nous. »

Et en ce qui concerne les nouvelles constructions, Velshi a déclaré que la technologie elle-même a amélioré la sécurité.

Elle a déclaré que les SMR intègrent des systèmes de sécurité passive, ce qui signifie que si les choses tournent mal, le réacteur s’arrête.

Velshi a déclaré que l’un des avantages de l’énergie nucléaire est la faible quantité de combustible usé pouvant être contenue.

« Nous savons exactement combien de déchets il y a et où ils se trouvent. Il y a des exigences très, très strictes en matière d’inventaire et nous devons en fait faire rapport. »

La gestion des déchets radioactifs est prévue dès le départ pour les constructions nucléaires. Velshi a déclaré que dans le cadre de la procédure d’autorisation, les exploitants de l’usine sont tenus de prouver qu’ils ont un plan et les fonds pour l’élimination sûre des déchets.

« Ils doivent mettre de côté un certain montant de fonds que nous révisons tous les cinq ans … afin qu’il n’y ait pas ces déchets abandonnés sans responsable parce que ce financement est là. »

Bien que le Canada n’ait pas de solution permanente pour les déchets, Velshi a déclaré que des travaux étaient en cours pour changer cela grâce à un dépôt géologique en profondeur.

« Pensez à quelque chose sous terre, très bas, à quelques kilomètres de profondeur, et vous stockez les déchets là-bas – et c’est la voie sur laquelle le Canada s’est engagé », a-t-elle déclaré.

Velshi a déclaré que la CCSN espère qu’un site avec une communauté hôte consentante sera sélectionné d’ici la fin de 2024, afin que le processus d’autorisation puisse commencer pour la construction d’un dépôt géologique en profondeur.

Viabilité avec le changement climatique

Une grande partie de l’impulsion pour le nucléaire vient du besoin de sources d’énergie fiables, à émissions nulles ou faibles.

Gary Rose, d’Ontario Power Generation, a déclaré que l’énergie nucléaire s’accompagne de ce niveau de stabilité.

« Afin de faire progresser vos énergies renouvelables, éoliennes, solaires, etc., vous avez besoin d’énergie de base [for] quand vous n’avez pas de soleil ou de vent », a-t-il dit.

« Si ce n’est pas le nucléaire ou l’hydroélectricité, c’est [natural] gaz, en général, et vous n’atteignez pas la réduction de carbone que nous recherchons. »

Le nucléaire fonctionne avec des émissions quasi nulles et peut fournir une alimentation de base fiable selon Rose. (Production d’électricité de l’Ontario)

« Je commence à voir [nuclear] comme une sorte de batterie pour l’énergie solaire », a déclaré Esam Hussein, ancien doyen de l’ingénierie et des sciences appliquées à l’Université de Regina.

« Si vous avez le nucléaire, vous pouvez vous permettre de compter sur ces sources d’énergie intermittentes. »

Hussein reconnaît que l’énergie nucléaire est une option plus coûteuse, avec des coûts d’investissement plus élevés, et qu’elle comporte des risques.

« Il y a un prix pour tout ce que nous faisons… l’énergie solaire a ses propres défis et avantages, ses inconvénients. L’éolien, l’hydroélectricité – nous connaissons tous les problèmes », a-t-il déclaré.

« Prenez le risque du changement climatique qui peut anéantir l’humanité, ou prenez un risque calculé et très connu que je pense que nous pouvons gérer. »

Pas tous convaincus

La conversation autour de l’énergie nucléaire est compliquée, et alors que beaucoup pensent que c’est la réponse pour un avenir à zéro émission nette, d’autres ne sont pas convaincus.

« Non seulement le nucléaire n’est pas la réponse, mais je pense que le nucléaire est en fait un élément négatif pour l’atténuation du climat », a déclaré MV Ramana, professeur à la School of Public Policy and Global Affairs de l’Université de la Colombie-Britannique.

« L’énergie nucléaire est un moyen très coûteux de produire de l’électricité », a-t-il déclaré, notant que les coûts du nucléaire ont augmenté au fil du temps, à mesure que les réglementations de sécurité et les licences deviennent plus chères.

Les nouvelles constructions nucléaires dans le monde ont été en proie à des retards et à des budgets manqués, a déclaré Ramana.

Selon Ramana, la Russie a commencé à construire deux SMR en 2007 qui devaient être achevés en trois ans. Les retards signifiaient qu’ils n’étaient pas connectés au réseau avant 2020.

Et en termes de coût, Ramana a déclaré que si les SMR sont plus abordables sur le papier que les grandes usines, ils perdent sur les économies d’échelle.

« Lorsque vous construisez une centrale qui génère, disons, cinq fois plus d’électricité, le service public en tirera cinq fois plus de revenus, mais ses coûts ne seront pas cinq fois plus élevés.

« Lorsque vous devenez petit, vous perdez des économies d’échelle et donc le coût unitaire augmentera en fait pour un réacteur plus petit. »

Alors que Ramana considère l’énergie nucléaire comme une solution aux effets du changement climatique, il plaide pour que les émissions de carbone soient réduites le plus rapidement possible et au coût le plus bas possible.

« [Nuclear is] une source d’énergie très coûteuse, il faut beaucoup de temps pour la construire. Ainsi, tout dollar que vous dépensez pour l’énergie nucléaire est un dollar qui n’est pas dépensé pour autre chose. »

Il a déclaré que l’expansion des sources d’énergie renouvelables, ainsi que la poursuite des recherches sur les solutions de stockage, sont la meilleure voie à suivre.

« Nous ne savons rien du type de technologies de stockage qui seront disponibles [in the future] et combien ils coûteront », a-t-il dit.

« Comment pouvons-nous faire face au changement climatique? Il n’y a pas de réponse facile ici. Et la réponse courte est que nous devons changer tout ce que nous faisons. »

Notre planète change. Notre journalisme aussi. Cette histoire fait partie d’une initiative de CBC News intitulée « Our Changing Planet » pour montrer et expliquer les effets du changement climatique. Tenez-vous au courant des dernières nouvelles sur notre Page climat et environnement.