À quoi ressemblerait le siège de Gaza par Israël

« Pas d’électricité, pas de nourriture, pas d’essence », a déclaré le ministre de la Défense Yoav Gallant. « Nous combattons les animaux humains et nous agissons en conséquence. » Le Hamas, le groupe militant qui contrôle Gaza, a orchestré l’embuscade ce week-end, lorsque les militants ont ramené plus de 100 otages à Gaza.

Les responsables de la défense ont ordonné un « siège complet » de Gaza après que des militants ont franchi samedi le mur frontalier avec le sud d’Israël et tué plus de 1 000 personnes, dont de nombreux civils – la journée la plus meurtrière de l’histoire israélienne.

La bande de Gaza, une étendue de 140 milles carrés comptant plus de 2 millions d’habitants, dépend d’Israël pour la plupart de son électricité et d’autres services de base. Couper le gaz et l’électricité du pays pourrait laisser de nombreux habitants non seulement sans électricité, mais aussi sans eau potable, sans assainissement adéquat et sans soins de santé.