À quoi ressemblerait aujourd’hui un repêchage « parfait » de septembre

Nous sommes dans la deuxième semaine d’octobre, un bon tiers de cette danse de football fantastique. Et bien sûr, des regrets, j’en ai quelques-uns.

C’est la période de l’année où j’aime regarder en arrière et imaginer le projet que j’aurais pu avoir, compte tenu de l’ADP disponible à l’époque et de ce qui était connu à l’époque. De toute évidence, tout manager fantastique qui a découvert à l’avance que des joueurs comme Puka Nacua, Kyren Williams et De’Von Achane allaient éclater est probablement en train d’écraser leurs ligues en ce moment ; pendant que nous y sommes, obtenons également les numéros gagnants de la loterie.

Mais qu’est-ce qui était réalisable et plausible pour nous aux alentours du 1er septembre ? C’est ce que je vais explorer aujourd’hui.

Par souci d’argumentation, supposons que j’ai eu le choix n°8 dans un repêchage de serpent à 12 équipes, et que mon objectif est de pourvoir ces positions de départ : 1 QB, 2 RB, 3 WR, 1 TE, 1 Flex. Je vais également ajouter quelques joueurs de banc.

Les porteurs de ballon d’élite sont souvent plug-and-play dans le football fantastique, et bien que l’offensive des Falcons soit parfois pénible, le plancher hebdomadaire de Robinson reste élevé. Atlanta a un calendrier comiquement facile pour l’avenir, donc je prendrais volontiers Robinson tôt – peut-être dans le top cinq – si je reformulais en ce moment. Cela me prépare à une construction Anchor RB et évite les choix de blessures malchanceux de Nick Chubb, Saquon Barkley et Austin Ekeler. Ce n’est jamais une mauvaise idée d’avoir une tendance jeune à ce poste.

Si je voulais tricher un peu, je pourrais faire glisser AJ Brown à cet endroit, même si son ADP global l’a fait atterrir au tournant. Adams n’a plus la configuration idéale dont il jouissait à Green Bay, mais il a prouvé qu’il avait une valeur fantastique incassable même avec les Raiders, quel que soit le jeu du quart-arrière. La clé de ce choix dans le repêchage rétrospectif est d’éviter Garrett Wilson ; Je crois toujours à toutes les choses élogieuses que j’ai écrites sur lui cet été, mais perdre Aaron Rodgers lors du premier entraînement de la saison a fait sortir l’air du ballon.

Ce choix se situe exactement autour de l’ADP global d’Allen de la fin de l’été, j’aurais donc besoin d’un runout favorable. Mais bon, c’est une parfaite ébauche rétrospective ; Je prendrai un feu vert occasionnellement. Un regret personnel du début de saison est que je n’ai pas accordé suffisamment de crédit aux receveurs vétérans des neuf derniers de leur carrière dans les premiers tours ; cela a conduit à des choix de Wilson sur Adams (ça fait mal juste de taper) et cela signifiait également que j’avais un poids insuffisant sur Allen.

La nouvelle attaque des Chargers convient bien à Allen, et son terrain cible est désormais énorme avec Mike Williams absent pour la saison. Nous aimons aussi être exposés à une infraction de Justin Herbert.

Bien que les Bears aient été une réussite pour le mois d’ouverture de la saison, ils ont écrasé Washington au cours de la semaine 5 – et Moore a été une star pendant quatre semaines consécutives, avec une fiche de 25-506-5 au cours de cette période. Cela fait de lui le WR1 lors des quatre derniers matchs, confortablement devant le WR2 Ja’Marr Chase et le WR3 Stefon Diggs au cours de cette période. Nous essayons toujours de comprendre ce qu’est Justin Fields et ce qu’il n’est pas, mais au moins il a hâte de présenter Moore et est capable de le conduire vers la célébrité. Les Bears proposent la configuration du carnaval, une équipe perdante qui aura probablement besoin de beaucoup de volume de passes hebdomadaires.

Ce choix est un mélange de valeur en banque et de ce qui est à venir ; les Jets ont finalement dévoilé Hall au cours de la semaine 5 et il a déchiqueté les Broncos. Le chemin gagnant de New York doit être centré sur une défense chargée et une attaque conservatrice, et Hall offre tous les outils pour devenir porteur de ballon, un joueur à taux de réussite élevé qui réussira également des circuits.

Les Jets peuvent-ils avoir de belles choses, pour une fois ? Je suis enthousiasmé par la direction que va prendre Hall. La clé de cette sélection était de comprendre que la signature de Dalvin Cook n’était pas vraiment une menace pour Hall.

Si je voulais extraire des connaissances omniscientes, j’attendrais simplement Sam LaPorta et compterais mes gains plusieurs tours plus tard. Mais il est peu probable que j’aurais pourchassé de manière proactive une recrue rapprochée cet été. Le but fantastique de Kittle cette saison est principalement orienté vers ce qu’il a fait au cours de la semaine 5, mais il a eu un autre match splash, et l’offensive des Niners est toujours un endroit amusant pour placer vos jetons.

Un autre choix possible pour cette machine à sous est David Montgomery, un arrière volumineux lié à l’une des meilleures attaques (et lignes offensives) du football.

La plupart des années, je cherche à trouver un éventuel quart-arrière parmi les cinq premiers du deuxième ou du troisième niveau, et Tagovailoa conviendra à ce costume cet été, à égalité avec des receveurs d’élite et un concepteur de jeu de génie en la personne de Mike McDaniel. La mise en garde pour Tagovailoa est toujours « s’il est en bonne santé », mais miser sur une saison de quart-arrière en bonne santé est beaucoup plus réaliste que pour tout autre poste sur le terrain.

Choix 89 : Adam Thielen, WR, Panthers de la Caroline

Un autre jeu de receveur vétéran et une saisie à un volume plausible. Bryce Young reste un travail en cours (et c’est effrayant de penser à combien Carolina a payé pour le recruter), mais sa première lecture est toujours Thielen.

Collins a toujours été un choix raisonnable pour une percée en troisième année (et l’absorption des cibles vacantes), mais il fait un pas en avant notable en classe, CJ Stroud étant plus prêt que prévu.

Choix 113 : Raheem Mostert ou De’Von Achane, RB, Miami Dolphins

Lorsque Jeff Wilson Jr. s’est blessé au cours de la deuxième semaine d’août, cela a mis en place des spéculations intéressantes dans le champ arrière de Miami. Chaque fois que vous pouvez réduire un champ arrière de trois concurrents à deux, c’est un coup de pouce fantastique. Les Dolphins ont réuni l’équipe d’athlétisme de la NFL, les marchands de vitesse qui battent chaque semaine les statistiques NFL Next Gen. Mostert n’est pas un bon pari pour une saison complète et bien sûr Achane est blessé en ce moment, mais nous essayons également de faire des choix « Gagner en septembre ».

Quelques autres choses en tête : si j’avais une place disponible, je voudrais le choix qui me garantirait Christian McCaffrey le plus de fois. . . Comme mentionné précédemment, la blessure d’Aaron Rodgers a écrasé Garrett Wilson, l’un de mes joueurs les plus inscrits. . . Cela n’a pas été un bon début de saison serrée, même si cette position a fait son retour au cours de la semaine 5. . . Le tableau des porteurs de ballon est en désordre, comme d’habitude. J’ai fait un suivi approximatif des 25 meilleurs choix d’ADP, et environ sept d’entre eux ressemblent à des succès. C’est un jeu méchant et cruel auquel nous jouons. Essayez simplement de continuer à prendre de bonnes décisions.