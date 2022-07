À quoi ressembleraient les derniers selfies sur Terre ? L’IA a la réponse

Une intelligence artificielle a récemment produit à quoi ressembleraient les derniers selfies pris par des humains lors de la fin du monde. Les images terrifiantes ont été générées par un système d’intelligence artificielle appelé DALL-E.

Partagées sur TikTok par un compte connu sous le nom de Robot Overlords, les images montrent des personnages effrayants et défigurés qui ressemblent à des humains. Une image montre un visage écorché avec des explosions de bombes en toile de fond, tandis qu’une autre image montre une silhouette ressemblant à un zombie avec un arrière-plan rempli de fumée.

DALL-E, le système d’intelligence artificielle qui a produit ces images effrayantes, est basé sur le modèle GPT-3 créé par OpenAI. Le GPT-3 est un modèle de langage autorégressif qui peut produire des conversations, des histoires et des poèmes de type humain, en utilisant la méthode d’apprentissage en profondeur. Le DALL-E est un paramètre de 12 milliards du GPT-3 qui utilise l’apprentissage en profondeur et produit des images basées sur le texte saisi.

L’IA a été invitée à produire, selon elle, à quoi ressemblerait le dernier selfie qu’un humain prend sur Terre. Les images, bien qu’elles n’aient aucune validité, parviennent toujours à instiller un sentiment étrange chez les téléspectateurs. Les internautes ont arrosé les images d’une pléthore de réactions variées. “OK, ne dors plus”, a déclaré un utilisateur, comme le rapporte le New York Post. Un autre a dit: “C’est exactement comme ça que ça va être.”

DALL-E a été développé et lancé par OpenAI en janvier 2021. Plus d’un an plus tard, en avril 2022, la plateforme a annoncé DALL-E 2, une version mise à jour du système d’intelligence artificielle. Le générateur d’images peut essentiellement donner à toute idée écrite sous forme de texte une forme visuelle.

La contrôlabilité du créateur sur l’image dépend de la façon dont la légende est écrite ou formulée. Au-delà de la phrase se trouve le travail de l’IA. Avec DALL-E, on peut également décider de l’angle de vue, de la distance de vue et des couleurs des objets dans l’image.

