À quoi ressembleraient Delhi et Kolkata après de fortes chutes de neige? Un utilisateur de Twitter crée de la magie avec l’IA

La technologie nous aide à visualiser des choses qui ne peuvent pas se produire dans la réalité. Non, ce n’est pas toujours la machine à voyager dans le temps que nous souhaitons avoir pour savoir ce que l’avenir nous réserve ! Cela peut être aussi simple que d’imaginer à quoi ressembleraient les conditions météorologiques extrêmes de notre pays. Un artiste indien a pensé à la même chose et s’est demandé “à quoi ressemblerait Delhi lors d’une forte chute de neige?” Il a pris l’aide de l’intelligence artificielle (IA) pour proposer des créations qui n’en avaient pas moins l’air magiques !

L’utilisateur de Twitter, qui s’appelle Angshuman Choudhary, a partagé de belles créations d’IA qui montraient Delhi enneigée, à la fois nouvelle et ancienne. D’un côté se trouvait la porte de l’Inde entourée de neige ainsi que des rues et des arbres «blancs», lui donnant un aspect réaliste. Une autre image montrait des conditions météorologiques similaires dans les anciennes parties de la ville. « À quoi ressemblerait Delhi, à la fois la nouvelle et l’ancienne, lors d’une forte chute de neige ? Je me suis toujours demandé. Et maintenant, l’IA m’a aidé à le visualiser », a écrit l’utilisateur à côté des images basées sur l’IA.

— Angshuman Choudhury (@angshuman_ch) 4 janvier 2023

Le fil montrait également des scènes de parties de Kolkata, recouvertes de neige qui, encore une fois, semblaient surréalistes. Le tramway « cool » et les voitures de la vieillesse semblaient avoir traversé une chute de neige massive. Le créateur a également révélé qu’il avait utilisé Midjourney pour créer des images basées sur l’IA qui soutenaient sa visualisation.

Pendant ce temps, les créations basées sur l’IA ont récemment pris le contrôle d’Internet avec des personnes qui s’y engagent comme jamais auparavant. Qu’il s’agisse de montrer à quoi ressembleraient des hommes et des femmes indiens en fonction de leurs caractéristiques stéréotypées ou d’essayer la même chose avec des couples de mariage Desi, plusieurs créateurs se sont essayés à la production d’œuvres d’art avec le soutien de l’IA. Il ne faut pas manquer l’intérêt que les utilisateurs manifestent pour reconnaître la technologie et le travail acharné mis dans la matérialisation des pensées et des imaginations innovantes.

