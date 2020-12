Bien que 2020 ait été une année sans précédent, en ce qui concerne l’amour et les relations, il y a certainement une marge positive avec de plus en plus de milléniaux indiens de rencontres qui choisissent l’amour plutôt que le compromis et souhaitent créer des liens émotionnels en investissant plus de temps sur les applications de rencontres.

L’application de rencontres internationale OkCupid a parlé à des milléniaux indiens célibataires de ce que l’amour signifie pour eux. Les réponses recueillies suggèrent que les rencontres avec les milléniaux indiens sont progressistes et individualistes en ce qui concerne leur idée de l’amour qui n’est pas affectée par Bollywood ou les stéréotypes sociétaux avec lesquels ils ont grandi. Ils savent ce qu’ils veulent et ne veulent pas se contenter de moins. Des rendez-vous romantiques au partage de mèmes en passant par la nourriture, les pets et les contes de fées, chaque personne recherche un type d’amour différent et cette unicité est valable, acceptée et mérite d’être célébrée.

Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des informations qui prédisent à quoi ressembleront les rencontres en 2021:

Les milléniaux croient vraiment au hasard de trouver l’amour en ligne!

Lorsqu’on leur a demandé: « Pourriez-vous tomber amoureux de quelqu’un à qui vous n’avez parlé qu’en ligne? », Un grand nombre de milléniaux de rencontres ont donné un éloge retentissant avec 61% d’hommes et 57% de femmes disant oui à l’idée de tomber amoureux de quelqu’un qu’ils se rencontrer en ligne.

ILY n’est pas un mot interdit, même s’ils ne se sont jamais rencontrés ou ne se sont rencontrés qu’en ligne

Lorsqu’on leur a demandé: «Diriez-vous« Je t’aime »à quelqu’un que vous n’avez jamais rencontré en personne?», 68% d’hommes et 66% de femmes ont dit qu’ils étaient prêts à dire les trois mots magiques à quelqu’un qu’ils n’ont pas rencontré en personne, si cela semble juste.

Les milléniaux votent Love> Sex, en particulier les femmes

Lorsqu’on leur demande, quelles sont les règles sur la génération Y et ses relations, son amour ou son sexe? », La majorité des dateurs choisissent d’avoir et de construire une connexion émotionnelle par rapport à une relation physique. Quels que soient les projets futurs, quand il s’agit de choisir entre l’amour ou le sexe, la majorité des hommes (66%) et un nombre impressionnant de femmes (86%) ont dit OUI!

L’amour est pour eux, par eux

Lorsqu’on leur a demandé: «Voulez-vous suivre les conseils de vos parents en matière d’amour?», 75% d’hommes et 62% de femmes ont catégoriquement choisi non. Lorsqu’il s’agit de questions d’amour, les conseils des parents ne sont pas importants et c’est une décision qu’ils veulent prendre d’eux-mêmes.

La solitude pas de bar!

Lorsqu’on leur a demandé « Êtes-vous prêt à entrer dans une relation juste par solitude? », 79% d’hommes et 62% de femmes ont révélé qu’ils préféreraient être seuls plutôt que de sortir avec n’importe qui pour combler une lacune. Ils ne sont certainement pas disposés à sortir avec qui que ce soit par pure solitude, malgré ces temps sans précédent.

Les hommes sont romantiques dans l’âme!

Lorsqu’on leur a demandé « Est-ce que l’amour à première vue est doux ou grincheux? », Contrairement à la croyance contraire, 68% des hommes ont déclaré qu’ils le trouvaient extrêmement doux et espèrent secrètement que leur rendez-vous révèle qu’ils tombent amoureux le premier. Date. De toute évidence, la romance n’est pas morte et les gens tombent amoureux à première vue par hasard.

Adieu les rôles de genre traditionnels et stéréotypés

En ce qui concerne le type de relation qu’ils souhaitent, 72% pensent que les rôles traditionnels de genre, tels que les hommes comme chefs de famille par défaut et non les maris au foyer, ou les femmes s’occupant des tâches ménagères et des enfants ou changeant de nom, n’ont pas leur place dans leur vie. maintenant. Ouf, un tel soulagement pour se libérer des entraves sociétales séculaires.

Un grand YAY à égalité parentale!

Une écrasante majorité (93%) des femmes de la communauté d’OkCupid pensent que la responsabilité de gérer une maison et d’élever des enfants devrait être répartie également entre les partenaires. Ce qui est réconfortant, cependant, c’est que la majorité des utilisateurs masculins ont également ressenti la même chose, 88% affirmant ce point de vue.

Fini le tabou des relations résidentielles

Lorsqu’on leur a demandé « Envisageriez-vous d’emménager avec votre partenaire avant le mariage? », 79% des hommes et 53% des femmes ont déclaré qu’ils envisageraient d’emménager avec un autre significatif, même s’ils n’ont pas encore discuté de mariage. De toute évidence, la plupart des milléniaux ont des attentes en évolution vis-à-vis du mariage et des relations contrairement à leurs parents.

L’amour et le mariage sont des concepts mutuellement exclusifs

Lorsqu’on leur a demandé « Si le mariage est une nécessité pour l’amour », 68% ont déclaré qu’ils ne pensaient même pas que le mariage était obligatoire pour que deux personnes soient amoureuses et vivent heureusement ensemble.