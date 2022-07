À quoi ressemblera un avenir sans mot de passe ? – Section locale de Shaw

Un avenir sans mots de passe est-il possible ? Les entreprises technologiques le croient et travaillent pour que cela se produise. Jetons un coup d’œil aux mesures de sécurité qui pourraient remplacer les mots de passe et à ce que les consommateurs peuvent s’attendre à voir dans un proche avenir.

Le problème avec les mots de passe, c’est qu’ils ne sont pas très sûrs. Le fait que nous ayons besoin d’un si grand nombre d’entre eux conduit à la pratique courante d’utiliser des mots de passe faciles à deviner et répétés. Mais les mots de passe faciles à deviner pour les consommateurs sont également faciles à voler pour les pirates. Et la réutilisation des mots de passe permet simplement aux cybercriminels de s’introduire plus facilement dans d’autres comptes.

À l’heure actuelle, la meilleure façon de gérer cela est d’utiliser un gestionnaire de mots de passe. Mais cela ne traite pas de la sécurité de l’autre côté : le serveur. Vous pourriez avoir le meilleur mot de passe au monde, mais cela ne vous sert à rien si le serveur ne les stocke pas correctement.

Ensuite, il y a la transmission des mots de passe du point A au point B. Vous avez peut-être le meilleur mot de passe au monde et la meilleure sécurité de serveur, mais si le mot de passe est envoyé sur un réseau non sécurisé, il peut toujours être volé.

C’est beaucoup de sécurité à penser. Ce que nous devons faire, c’est simplifier le processus. Et s’il existait un moyen pour les consommateurs de se connecter à tous leurs comptes à l’aide d’une seule méthode à la fois simple et sécurisée ?

Entrez ce qu’Apple appelle des “clés de passe”. Introduits lors de l’événement Apple de juin 2022, les clés d’accès seront disponibles pour les consommateurs dans les dernières versions des logiciels Mac et iPhone/iPad. (C’est macOS Ventura et iOS 16, qui devraient tous deux sortir plus tard cette année.)

Les clés d’authentification d’Apple fonctionnent en remplaçant les mots de passe des sites Web et des applications par des clés numériques liées à la biométrie Touch ID ou Face ID de l’utilisateur. Au lieu de saisir un mot de passe complexe, les utilisateurs devront simplement appuyer sur les notifications transmises à leurs téléphones. L’ensemble du processus est crypté d’un bout à l’autre avec les dernières technologies. Les experts prédisent que cela résoudra bon nombre des problèmes actuels liés aux mots de passe.

Apple n’est pas le seul à travailler vers un avenir sans mot de passe. En fait, Apple, Microsoft et Google se sont associés pour prendre en charge une nouvelle norme d’authentification sans mot de passe qui fonctionne sur différentes plates-formes. Développé par l’Alliance FIDO et le World Wide Web Consortium (W3C), le nouveau standard pourrait un jour permettre à un utilisateur d’Android de déverrouiller un Mac ou à un utilisateur d’iPhone de se connecter à un ordinateur Windows.

La ruée vers le remplacement des mots de passe est en grande partie motivée par l’augmentation de la cybercriminalité. La cybercriminalité a un effet en cascade. Un seul ordinateur grand public infecté par des logiciels malveillants peut ne pas sembler être un problème majeur, mais vingt mille ordinateurs infectés par des logiciels malveillants peuvent devenir une armée utilisée pour attaquer des cibles plus juteuses comme les serveurs d’entreprise et même les gouvernements. Sans parler des profits illégaux tirés de l’espionnage industriel, du vol de données, de la fraude financière… la liste est longue.

Heureusement, non seulement un avenir sans mot de passe est possible, mais il est déjà là. Il sera passionnant de voir comment cette nouvelle technologie se développera encore plus.

• Triona Guidry est rédactrice indépendante et spécialiste des technologies grand public. Elle propose une assistance technique et des conseils aux utilisateurs d’ordinateurs à domicile. Pour des conseils hebdomadaires gratuits et des nouvelles par e-mail, abonnez-vous à son blog Simple Tech Tips à www.lightningtechsupport.com/subscribe.