À quoi ressemblera l’IA dans le futur ? Les experts prédisent

Nous sommes en 2050 et l’intelligence artificielle n’est plus le sujet le plus récent, mais s’intègre parfaitement dans notre vie quotidienne.

C’est du moins ce que pensent les experts.

La technologie a fait des pas de géant au cours de la dernière année, car des informations open source telles que ChatGPT et Google Bard permettent au public d’avoir un aperçu de ce que l’avenir pourrait réserver.

L’IA a été présentée comme un moyen de résoudre de nombreux problèmes mondiaux, notamment dans les soins de santé, les transports et les infrastructures, mais en même temps, des questions sont soulevées quant à son efficacité.

Des avatars donnant des conseils sur la santé mentale aux photos générées sur Internet, l’IA a rapidement fait son chemin dans la vie des Canadiens, mais son avenir est encore inconnu.

CTVNews.ca a demandé à trois experts à quoi ressemblera l’IA en 2050, y compris ce qu’elle aura le plus d’impact et ce que le Canada doit faire pour être prêt.

L’IA D’AUJOURD’HUI « TEND À HALLUCINER »

« Il est en fait incroyablement difficile de prévoir autant de temps à venir », a déclaré Vered Shwartz, professeur adjoint à l’Université de la Colombie-Britannique.

Pour comprendre ce que l’avenir pourrait nous réserver, Shwartz, également titulaire de la chaire de l’Institut canadien de recherches avancées (ICRA), s’est tournée vers le passé.

« En 1996, Internet était nouveau, il fallait se connecter au câble, Amazon a commencé comme une librairie en ligne et pas de Google, de vidéo, de médias sociaux et de smartphones », a-t-elle déclaré à CTVNews.ca dans une interview. « Si vous pensez simplement à tout ce qui a changé depuis lors et au fait que les choses progressent plus rapidement maintenant, c’est en fait très difficile à prévoir. »

Mais elle dit qu’en comprenant comment l’IA progresse maintenant, il est possible de voir comment le monde deviendra plus automatisé.

« (Ce sera) encore plus omniprésent dans nos vies et je pense que ça ira mieux », a-t-elle déclaré. « Il y a beaucoup de limitations en ce moment, mais je pense que beaucoup d’entre elles seront résolues. Je pense que cela améliorera beaucoup d’emplois et probablement aussi les remplacera et en créera aussi. »

Les emplois chargés de tâches administratives et de paperasse bénéficieraient probablement de l’IA, a déclaré Shwartz, y compris le droit. Elle peut voir l’IA aider les avocats en automatisant les « tâches banales » comme la rédaction de contrats, mais dit que c’est toujours un travail en cours.

« Le principal problème aujourd’hui concerne les outils d’IA générative… Ils ne sont tout simplement pas fiables car ils ont tendance à halluciner et à inventer des détails, ce qui peut être très problématique dans ce contexte », a-t-elle déclaré.

Récemment, deux avocats américains ont reproché à ChatGPT d’avoir ajouté des détails fictifs à leurs recherches juridiques. Ils pourraient être punis par le juge pour avoir intenté une action en justice contenant de fausses références de cas.

L’IA pourrait également aider les gens à apprendre plus facilement de nouvelles langues, a déclaré Shwartz. Pour le français et l’anglais, l’IA peut amplifier l’apprentissage grâce à son large pool de ressources sur Internet.

« Mais si vous regardez une langue autochtone qui n’a pas beaucoup de texte écrit sur le Web, les solutions standard ne fonctionnent donc pas bien pour ces langues à faibles ressources », a-t-elle déclaré. « Vous devez donc faire plus de recherches et trouver différentes solutions pour que cela fonctionne, mais l’IA peut certainement vous aider. »

Shwartz espère que l’IA sera également utilisée spécifiquement pour optimiser les transports publics.

« Je ne pense pas qu’il y aura des voitures volantes. Je ne pense pas nécessairement que ce soit une solution efficace. Je pense que les voitures autonomes… deviendront plus matures », a-t-elle déclaré. « J’espère vraiment qu’en 2050, nous ne serons plus dans les embouteillages. »

L’AVENIR DU SERVICE CLIENT

Alors que Shwartz envisage un monde avec plus d’automatisation, Jackie Cheung, professeure à l’Université McGill et consultante chez Microsoft Research, imagine plus d’avatars aidant les humains.

« Il existe déjà de nombreuses start-ups et entreprises travaillant sur ce type d’application (avatar) avec une sorte de technologie d’IA générative », a déclaré Cheung, également président du CIFAR, à CTVNews.ca dans une interview.

Un XPeng X2, un taxi volant électrique développé par la filiale aéronautique de XPeng, Inc, basée à Guangzhou, est testé devant le quartier de la marina à Dubaï, aux Émirats arabes unis, le lundi 10 octobre 2022. (AP Photo/Kamran Jebreili)

Il pense que les gens interagiront avec des avatars dans les épiceries, les banques et les restaurants dans « un avenir pas trop lointain ».

« Je pense que l’automatisation complète à court terme est probablement une erreur en termes d’expérience des consommateurs et de la manière dont elle affecte leur vie quotidienne », a déclaré Cheung. « Au fur et à mesure que les systèmes s’améliorent, il y a des situations où c’est probablement mieux que l’état actuel. »

Un domaine que Cheung pourrait voir bénéficier de l’IA est l’industrie du transport aérien, où le service client pourrait être fourni grâce à la technologie, mais il dit que les avatars de l’IA pourraient déclencher une réponse émotionnelle chez les humains dont nous ne pouvons pas tenir compte.

« Cela pourrait causer beaucoup de détresse émotionnelle chez les personnes qui interagissent avec ces systèmes et développent des liens », a-t-il déclaré. « Il y a beaucoup de conséquences à plus long terme auxquelles nous n’avons pas vraiment pensé. »

Certains domaines de notre vie ont déjà été infiltrés par l’IA, a déclaré Cheung, comme les requêtes de recherche sur Internet qui apparaissent comme des options.

La manière basée sur des questions de rechercher et de recevoir des exemples spécifiques est l’une des façons dont Cheung pense que l’IA aidera le service client à l’avenir.

« Nous ne commencerons pas immédiatement à les utiliser comme à pleine capacité », a-t-il déclaré. « Il faudra du temps pour déterminer où ils sont les plus utiles et où ils le sont peut-être moins. »

DR. IA

La recherche de recherche pourrait également être effectuée par un assistant personnel de l’IA, Rahul Krishnan, un président du CIFAR, a déclaré à CTVNews.ca dans une interview.

« Une fois que nous avons ces modèles multimodaux à grande échelle qui peuvent être personnalisés, c’est là que nous pouvons créer des chatbots très interactifs qui peuvent nous aider de nombreuses manières ouvertes », a déclaré Krishnan, professeur à l’Université de Toronto et affilié à la Institut Vectoriel pour l’Intelligence Artificielle, a déclaré.

Krishnan imagine vouloir partir en randonnée et demander à son propre assistant personnalisé de lui fournir un plan de ce dont il pourrait avoir besoin.

Dans son esprit, l’assistant pouvait également commander des courses avec approbation, rappeler des rendez-vous et planifier des réunions.

« C’est mon imagination en l’an 2050, mais je soupçonne que cela pourrait venir beaucoup plus tôt que cela », a-t-il déclaré.

Krishnan se concentre sur l’apprentissage automatique de l’IA, qui est la façon dont la technologie apprend puis met en œuvre des idées. Selon lui, l’IA pourrait changer le Canada par le biais des soins de santé.

« Cela va changer les soins de santé parce que je pense que les soins de santé ne sont qu’un très grand système hétérogène », a-t-il déclaré. « De petites améliorations progressives au fil du temps vont vraiment transformer ce que nous avons aujourd’hui en quelque chose où les cliniciens peuvent passer beaucoup plus de temps avec leurs patients qu’ils ne le font actuellement devant un ordinateur. »

En janvier, un nouveau rapport détaillait comment les médecins canadiens consacraient 18,5 millions d’heures à la paperasserie « inutile », ce que Krishnan pense pouvoir éventuellement confier à l’IA.

La technologie pourrait aider les médecins à prendre des notes détaillées sur les patients ou à résumer de longs antécédents cliniques.

Le capitaine de football féminin de Manchester City et d’Angleterre, Steph Houghton, participe au premier appel holographique 5G du Royaume-Uni avec la fan Iris, 11 ans de Surrey, lors de la conférence Vodafone Future Ready le jeudi 20 septembre 2018 à Newbury, au Royaume-Uni. (Chris Ison/Images AP pour Vodafone)

L’IA pourrait également aider les médecins à trouver des problèmes avec les patients, a déclaré Krishnan.

« Vous pouvez imaginer un pathologiste regardant une très, très grande image, essayant d’identifier des anomalies dans les cellules », a-t-il déclaré. « Ce qui pourrait prendre plusieurs heures à faire pourrait être raccourci à une période de 30 minutes car ce n’est pas seulement une seule personne qui travaille sur cette image, c’est une seule personne qui travaille avec un appareil assisté par l’IA qui a été formé sur des millions et des millions d’autres images. »

La technologie est livrée avec des solutions pour aider les humains d’une manière que de nombreux experts ne peuvent pas prévoir aujourd’hui, mais Krishnan dit que l’IA est un pas en avant.

« En tant que société, nous choisissons d’explorer pour nous assurer que l’avenir continue d’évoluer d’une manière qui profite à tous », a-t-il déclaré.