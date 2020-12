Concernant les noms possibles pour leur troisième enfant, Mike a plaisanté sur le podcast: « Nous ne savons pas quoi faire, vous savez, Covie ou Covina? Je ne sais pas où aller avec les noms. » Lorsqu’on lui a demandé comment allait sa femme, il a partagé: « Zed est très bon, toujours prudent à cause des choses qui se sont passées dans le passé, et oui, j’ai vraiment hâte d’y être. » (Zara a fait deux fausses couches entre les naissances de ses filles.)

« J’aimerais un garçon cette fois », se dit l’ancien joueur de rugby. « J’ai deux filles, j’aimerais un garçon. » Il ajouta rapidement: « Mais je vais l’adorer, que ce soit un garçon ou une fille – mais s’il vous plaît soyez un garçon! »

Quoi qu’il en soit, Mia, 6 ans, « a demandé une autre sœur ou un autre frère, donc nous espérons avoir rempli ce rôle pour elle », a ajouté Mike. « Elle veut juste quelque chose de différent maintenant. Lena grandit, elle a 2 ans et demi maintenant, elle veut que quelqu’un de plus jeune joue et s’habille. »

Ses compagnons notant quelle « très, très bonne nouvelle » c’était pour couronner cette année en grande partie misérable, Mike a convenu, « C’est une bonne fin. »