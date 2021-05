À quoi ressemblera le magasinage post-pandémie?

Avec deux plans de Pfizer dans son bras, Bri Blair a récemment fait quelque chose qu’elle n’avait pas risqué depuis avant la pandémie: elle est allée au centre commercial.

Elle a rencontré sa mère dans un centre commercial près de chez elle en Caroline du Nord pour essayer des vêtements chez Belk and Earthbound Trading Company, manger du poulet et du riz dans l’aire de restauration et se réintégrer généralement dans la société. Et bien qu’il y ait eu des différences notables par rapport à Before Times – acheteurs masqués, stations de désinfectant pour les mains, sacs en plastique recouvrant les fontaines d’eau – elle dit qu’elle a été surprise par le nombre d’autres personnes présentes.

Après plus d’un an de mise en quarantaine et de distanciation sociale, se retrouver dans un tel espace public était une expérience étrange.

«J’avais l’impression d’être hyper-conscient de tout le monde, c’est sûr», dit Blair. Pourtant, ce n’était pas nécessairement une mauvaise chose: elle regardait les gens dans les yeux, profitait des vestiaires et appréciait la nouveauté de l’environnement du magasin. «J’étais assez immergée dans l’expérience», a-t-elle ajouté.

Avec près de 40% des Américains entièrement vaccinés – une part qui augmente de jour en jour – et la plupart des États assouplissant les restrictions en matière de pandémie et prévoyant des réouvertures complètes, les acheteurs émergent lentement de derrière leurs écrans et retournent dans les magasins. Et même si certains travailleurs du commerce de détail hésitent à revenir (ou à continuer) ce qui a été un travail particulièrement éprouvant cette année, les entreprises travaillent également sur une foule de changements qui pourraient un jour rendre leur travail obsolète.

Les ventes au détail américaines ont bondi de 10,7% en mars alors qu’une troisième série de chèques de relance a gonflé les poches des consommateurs, selon le département américain du Commerce. Les ventes de vêtements ont plus que doublé par rapport au même mois de l’année dernière, tandis que les ventes des grands magasins ont augmenté de 13% par rapport à leurs niveaux de février. En avril, les ventes sont restées stables alors que la stimulation a reculé, bien que les économistes indiquent que l’amélioration soutenue par rapport aux chiffres lamentables de 2020 – et le confort croissant des Américains avec les activités intérieures – sont des raisons d’espérer.

«Lorsqu’ils ont la possibilité et la possibilité de dépenser en toute sécurité, les consommateurs ont le désir de le faire»

«Ce que nous avons vu dans les dernières données, c’est que lorsqu’ils ont la capacité et la possibilité de dépenser de manière sûre, les consommateurs ont les moyens et le désir de le faire», déclare Gregory Daco, économiste américain en chef chez Oxford Economics.

Déjà, la flambée des dépenses a contribué à la hausse des prix dans certaines catégories, en particulier celles où la demande de biens a le plus dépassé l’offre d’intrants, dit Daco. À l’heure actuelle, l’inflation frappe des secteurs tels que la technologie et la construction résidentielle, qui ont été touchés par des pénuries de semi-conducteurs et de bois d’œuvre parallèlement à la montée en flèche de la demande. Cependant, à mesure que de nouvelles parties de l’économie rouvriront, Daco s’attend à ce que les prix s’ajusteront en conséquence, l’inflation passant des biens aux services tels que les vols, les chambres d’hôtel et les événements sportifs. (Bien que, comme l’ont admis d’autres experts, il est impossible de dire exactement ce que l’économie fera après la pandémie.)

«L’inflation à ce stade de la reprise est presque inévitable… mais cela ne veut pas dire qu’elle est incontrôlable», dit-il, expliquant qu’il faudra du temps pour que les habitudes de dépenses se normalisent et que l’offre rattrape la demande.

Bien que la circulation piétonnière dans les magasins n’ait pas rattrapé son maximum d’avant la pandémie, les meilleurs centres commerciaux du pays voient une amélioration. Sur un échantillon de 52 centres commerciaux de classe A, le trafic piétonnier en avril n’a baissé que de 18,7% par rapport aux niveaux de 2019, a déclaré la société d’analyse Placer.ai à Vox dans une interview. C’était un gain marqué même à partir de mars, lorsque le trafic était en baisse de 23,7%.

Avec de nouveaux cas de Covid-19 en baisse dans la majeure partie du pays et des projets de mariages, de concerts et de vacances à l’horizon, les détaillants anticipent un boom des dépenses. Après tout, comme le suggèrent maintenant les publicités pour la bière et les vêtements de forme, quelle meilleure façon de «revenir à la normale» que d’acheter de nouvelles choses?

Mais ce n’est pas parce que les Américains vaccinés peuvent faire leurs achats en toute sécurité comme avant. Certains ont déménagé dans les banlieues et fréquentent maintenant les centres commerciaux au lieu des boutiques au niveau de la rue; d’autres ont changé de travail et de routine. Certains ne retourneront pas au bureau tous les jours, ils sont donc moins susceptibles d’acheter une nouvelle chemise habillée ou de se rendre dans les magasins du centre-ville après le travail. Beaucoup se sont également habitués à la facilité de ramassage sur le trottoir et s’attendent maintenant à ce que leurs déplacements au magasin soient aussi rapides et pratiques que la vérification en ligne.

Même si le commerce électronique ne représente aujourd’hui qu’environ 14% des dépenses de consommation aux États-Unis, selon le Census Bureau, il peut encore être une menace existentielle pour des dizaines de milliers de magasins existants. Un rapport récent d’UBS prévoit la fermeture de 80000 magasins de détail, ce qui représente 9% de l’empreinte commerciale totale du pays, d’ici 2026. Le rapport suggère que davantage de magasins fermeront à mesure que les Américains feront davantage leurs achats en ligne – une tendance selon UBS qui n’a été qu’exacerbée par la pandémie .

En février, jusqu’à un consommateur américain sur quatre déclarait ne plus apprécier l’expérience d’achat en personne et ne pas se sentir en sécurité dans les magasins, selon une enquête mondiale d’IBM.

Karl Haller, partenaire d’IBM Global Business Services, s’attend à ce que ces préoccupations se manifestent, tant que les perspectives de santé publique locale continueront de s’améliorer. «Au fur et à mesure que les gens se font vacciner et que les restrictions se relâchent, la sécurité diminuera probablement lentement du point de vue de son importance active dans l’esprit des consommateurs, à moins ou jusqu’à ce qu’il y ait une épidémie quelconque», dit Haller.

Bien que le Lysoling bien en vue, les stations de désinfection des mains obligatoires et les robots de désinfection UV qui parcourent les allées – que Derek Thompson de l’Atlantique a appelé «théâtre de l’hygiène» – peuvent apaiser l’aversion de certains clients pour les germes, ils ne constituent pas nécessairement une expérience de magasinage agréable. Voulez-vous vraiment vous rappeler la menace imminente de la peste lorsque vous essayez d’acheter de la crème pour le visage?

Un changement plus subtil qui pourrait durer plus longtemps que la pandémie est la disposition des magasins plus spacieux, explique MJ Munsell, directeur de la création chez la société de conception et de stratégie d’architecture MG2. Au cours des 20 dernières années, l’espacement des luminaires s’est resserré pour accueillir de plus en plus de marchandises, dit-elle. Et tandis que la loi américaine de 1990 sur les personnes handicapées impose certaines exigences aux détaillants – les allées doivent mesurer au moins 3 pieds de large, par exemple – la distanciation sociale a réveillé de nombreuses entreprises à la valeur d’un peu plus de marge de manœuvre.

« [Retailers] réalisent que c’est une commodité pour le client de fournir plus d’espace, de ne pas se sentir encombré, de ne pas avoir l’impression de tomber sur quelqu’un d’autre lorsque vous magasinez plus profondément dans un magasin », dit Munsell.

Les chaînes d’épicerie et les jardineries vantent désormais leurs «allées massives» aux côtés de leurs bas prix et de leurs sélections de marchandises. Les sections de paiement sans contact sont également là pour rester, avec Walmart déployant ses kiosques de paiement en libre-service dans 1000 magasins supplémentaires cette année. Le plus grand détaillant du pays teste même un nouveau format qui éliminerait complètement les caisses avec personnel de banque.

Les détaillants qui ont ajouté ou élargi leurs options de traitement – parmi lesquels le ramassage en bordure de rue; acheter en ligne, récupérer en magasin; et expédier depuis le magasin – pendant la pandémie, ils découvrent maintenant qu’ils doivent intégrer ces processus de manière plus transparente dans la conception de leurs magasins.

Le géant de l’épicerie Publix, par exemple, a récemment lancé un nouveau format de magasin qui comprend un centre de commande en ligne permanent, un service au volant en pharmacie et des places de stationnement désignées pour le ramassage des produits d’épicerie. Le responsable des opérations de magasin chez Ulta Beauty, quant à lui, a déclaré à Morning Brew qu’il renégociait certains baux de magasins pour inclure des places de stationnement pour le ramassage en bordure de rue.

La commodité n’est qu’une caractéristique que les détaillants mettent en place. Beaucoup reconnaissent également que les gens ont besoin d’une bonne raison de faire leurs achats en magasin lorsque les mêmes produits peuvent être trouvés rapidement et facilement en ligne.

«Il ne peut plus y avoir ce que j’appellerais un Champ de rêves état d’esprit en pensant aux magasins. Ce n’est pas une philosophie «construisez-le et ils viendront» », déclare Haller.

Dans la chaîne d’artisanat Michaels, les nouveaux concept stores comprendront des «espaces de création» avec des fournitures gratuites, des cours et des tutoriels d’artisanat. Dick’s Sporting Goods, quant à lui, a ouvert son premier mégastore House of Sport en avril, avec un mur d’escalade intérieur, une cage de frappeurs, des aires de golf et un terrain d’athlétisme extérieur qui sera converti en patinoire pendant l’hiver.

Lindsay Binette, directrice du marketing sur le terrain chez WS Development, affirme que le trafic piétonnier est presque revenu à des niveaux pré-pandémiques dans la plupart des propriétés de la société, notamment le port de mer de Boston et le Hyde Park Village de Tampa Bay. Le studio de perçage d’oreille Studs, convivial pour Instagram, a ouvert ce mois-ci à The Current, le village éphémère du port maritime, tandis que les clients de Tampa reviennent à la boutique de bougies personnalisées The Candle Pour.

«Les gens recherchent vraiment plus de ce sentiment de découverte que vous pouvez expérimenter en magasin et que vous ne pouvez pas ressentir lorsque vous êtes en ligne», déclare Binette.

Alors que les détaillants faisaient déjà plus d’efforts pour adapter chacun de leurs magasins aux goûts et aux caractéristiques démographiques uniques des marchés locaux avant la pandémie, cette tâche est devenue particulièrement urgente en une année où les gens s’aventuraient rarement loin de chez eux.

Nike parie sur cette stratégie avec ses magasins Nike Live, qui exploitent les données sur les habitudes d’achat et l’engagement des clients pour «offrir l’ultime expérience d’achat physique et localisée». À cette fin, les acheteurs qui visitent la boutique Nike Live à Tokyo vivront une expérience très différente de ceux qui visitent la boutique d’Atlanta.

«Ce n’est plus un tampon en caoutchouc d’un magasin à l’autre. Vous commencez à voir un mélange vraiment différent basé sur les modèles d’achat qui se produisent dans une communauté particulière, et cela va vraiment aider à rendre les marques plus pertinentes », déclare Lara Marrero, directrice de la stratégie et responsable de la pratique de vente au détail chez Gensler, un firme mondiale de design et d’architecture.

Il ne reste plus que 1600 grands magasins dans les centres commerciaux aux États-Unis, et la moitié d’entre eux devraient être fermés d’ici la fin de 2025

Si tous les détaillants pouvaient ressembler davantage à Nike, les perspectives des centres commerciaux et des magasins physiques américains seraient peut-être plus brillantes, mais dans l’état actuel des choses, la plupart des experts prédisent que la surabondance de la vente au détail médiocre ne survivra probablement pas longtemps. L’année dernière, un nombre record de 12 200 magasins ont fermé aux États-Unis, selon une analyse de la société immobilière commerciale CoStar Group. Environ un tiers d’entre eux étaient des grands magasins, des chaînes de vêtements et d’autres propriétés basées dans des centres commerciaux. Les grands magasins ont une route particulièrement difficile à parcourir: il ne reste plus que 1600 centres commerciaux aux États-Unis – en baisse d’environ 40% depuis 2016 – et la moitié d’entre eux devraient être fermés d’ici la fin de 2025, selon Green Street Advisors.

Matt Anthony a vu ce qui se passe lorsqu’un grand magasin ferme sa boutique. Le résident d’Akron, dans l’Ohio, a vu l’écriture sur le mur lorsque Macy a quitté son centre commercial local en 2016, et de nouveau lorsque Sears et JC Penney ont emboîté le pas peu de temps après. L’année dernière, sans magasins phares, le centre commercial a entamé une procédure de saisie et tout récemment, la propriété a été achetée par un promoteur qui envisage de la transformer en parc d’affaires.

Anthony avait été témoin de ce type de déclin une décennie auparavant au centre commercial de l’autre côté de la ville, qui avait perdu Dillard, Target et Macy avant de fermer en 2008. La propriété était restée principalement vacante pendant des années, gagnant sa place dans les annales des centres commerciaux morts grâce à des photos de son atrium couvert de neige, les lucarnes ont cédé par négligence. Aujourd’hui, cependant, le site de l’ancien centre commercial regorge d’activité: le 1er novembre 2020, Amazon a ouvert un centre de distribution là où il se trouvait autrefois.

Akron a un centre commercial restant (et, heureusement, beaucoup plus prospère), et Anthony et sa femme s’y sont récemment rendus en voiture un vendredi soir pour faire des courses et profiter d’une expérience sociale après tant de mois accroupis à la maison.

«C’était vraiment agréable d’être à nouveau parmi les gens», dit-il. «Le simple fait de pouvoir déambuler et errer, étant donné que nous venons de passer un an ou plus à ne pas pouvoir être à proximité d’autres personnes, a été pour moi vraiment rafraîchissant.

Aller au Summit Mall, c’était comme «remonter le temps il y a 20 ans», dit-il. Le parking était plein, Macy’s était ouvert aux affaires et les gens semblaient heureux d’être là. Alors qu’il s’attend à ce que ce soit un luxe un jour de pouvoir, par exemple, entrer dans un magasin d’appareils photo pour poser une question plutôt que d’ouvrir une fenêtre de discussion avec un service client sans visage en ligne, son voyage au centre commercial ce soir-là lui a rappelé. qu’il y a certains aspects de l’expérience physique qui ne peuvent pas être remplacés en ligne.

«Cela rappelle en quelque sorte ce que c’était autrefois», dit-il. «J’aurais aimé que nous l’ayons apprécié un peu plus tôt dans le processus avant de donner notre vie à Jeff Bezos.»