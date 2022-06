À quoi ressemblera le fait d’être assis en classe économique sur les vols de 20 heures de Qantas

Note de l’éditeur – Billet mensuel est une série CNN Travel qui met en lumière certains des sujets les plus fascinants du monde du voyage. En juin, nous nous envolerons pour découvrir les derniers développements en matière d’intérieurs d’avions, y compris les personnes qui travaillent à changer notre façon de voler.

(CNN) — Le vol le plus long du monde : 20 heures sans escale, tandis que vous vous allongez dans votre large fauteuil et décidez si vous souhaitez vous détendre avec le meilleur champagne, savourer un repas conçu par un chef avec un compagnon de voyage assis en face ou demander à l’équipage de préparer votre lit somptueusement doux avec des draps frais.

C’est ce qui est proposé aux six passagers de première classe à bord des vols directs Project Sunrise de Qantas vers Sydney au départ de Londres et de New York à partir de trois ans, et ils peuvent s’attendre à payer la meilleure partie de cinq chiffres pour cela.

Qu’en est-il des 140 passagers en classe économique qui seront à l’arrière des 12 Airbus A350-1000 que la compagnie aérienne a commandés pour travailler sur le service ?

En 2019, Qantas a effectué des vols de recherche expérimentale testant le tronçon Londres-Sydney. Richard Quest de CNN rapporte depuis le poste de pilotage d’un de ces vols ultra long-courriers.

Qantas ne le dit pas. “Nous n’avons aucune mise à jour pour le moment, mais nous sommes impatients de vous tenir au courant et nous en partagerons plus lorsque nous l’aurons”, nous a dit un porte-parole.

Nous savons cependant que Qantas prévoit déjà une zone de bien-être, qui semble être une zone autour de l’une des cuisines de la cuisine où vous pouvez vous étirer, peut-être faire des poses de yoga et éventuellement rester debout pendant un moment.

Et, bien sûr, Qantas s’efforcera d’avoir une grande sélection de films et d’émissions de télévision pour que vous puissiez en profiter sur de grands nouveaux écrans de divertissement en vol, ainsi que des aliments et des boissons qu’il concevra spécialement pour votre bien-être sur les vols plus longs.

Mais c’est probablement ça.

Ian Petchenik, animateur du podcast AvTalk aviation, a déclaré à CNN que “bien qu’une grande attention ait été accordée à la première classe de Qantas pour le projet Sunrise, je pense que le véritable différenciateur pour les passagers à l’arrière de l’avion sera le soft produit.

“Vous ne pouvez pas améliorer autant les sièges en classe économique à neuf de front, donc trouver des moyens de rendre un vol de 20 heures dans l’un de ces sièges acceptable dépendra de ce que Qantas peut offrir d’autre à ces passagers.”

Je suis un journaliste spécialisé dans l’aviation avec plus d’une décennie passée en profondeur avec toutes sortes de personnes dans les compagnies aériennes, les constructeurs d’avions, les concepteurs et les fabricants de sièges pour comprendre comment chaque pouce de l’avion est utilisé. Et puisque Qantas ne parle pas, voici mes déductions professionnelles sur ce qui est susceptible d’être proposé à bord.

Tout d’abord, il y a peu de chance que quelque chose de vraiment révolutionnaire se produise. Les trois ans jusqu’en 2025 ne sont pas longs dans l’aviation, surtout en ce qui concerne les sièges. À moins que Qantas ne prévoie une sorte de grande révélation de couchette – qui nécessiterait une énorme quantité de travail de certification de sécurité – il semble à peu près certain que les passagers en classe économique ne seront que dans des sièges normaux.

Genoux et tibias

L’A350 est l’une des options de classe économique les plus confortables. WENDELL TEODORO/AFP via Getty Images

Pour en revenir aux principes de base, les niveaux de confort des sièges en classe économique sont principalement basés sur le style, l’inclinaison et la largeur des sièges.

En termes de style de siège, on peut s’attendre à ce que Qantas achète les meilleurs sièges de classe économique du marché auprès des meilleures sociétés de conception et d’ingénierie, comme Recaro ou Collins Aerospace.

Ceux-ci sont appelés sièges entièrement équipés, avec des mousses de siège confortables recouvertes de tissus spéciaux, une quantité substantielle d’inclinaison, un appui-tête substantiel, un repose-pieds sous le siège et, dans le cas de Qantas, un petit hamac pour les pieds.

Ces dernières années, les concepteurs et les ingénieurs ont travaillé dur sur les dossiers et les bases des sièges d’avion afin qu’ils laissent suffisamment d’espace à la personne assise derrière, en particulier pour ses genoux et ses tibias.

Ils ont compris comment faire en sorte que le fond rembourré de la chaise, connu sous le nom de plateau de siège, s’articule lorsqu’il est incliné, modifiant les points de pression sur le corps de l’occupant lorsqu’il se penche en arrière.

Les Boeing 787-9 Dreamliners de Qantas, lancés en 2016, utilisaient une version personnalisée du siège CL3710 du fabricant allemand Recaro.

Le CL3710 date de 2013 et Recaro fait des mises à jour chaque année, mais il ne serait pas surprenant qu’il travaille sur une version spéciale pour Qantas.

Il pourrait même y avoir un tout nouveau siège – de Recaro ou de quelqu’un d’autre – avec encore plus de confort. Cela pourrait bien être prêt pour que Qantas commence à voler fin 2025.

Espace supplémentaire pour les jambes

Le deuxième facteur de confort est le pas, qui mesure le point sur un siège au point sur le même siège immédiatement devant lui, donc ce n’est pas tout à fait un dégagement total pour les jambes car il comprend un pouce ou deux de structure de dossier de siège.

Qantas a promis que ses sièges en classe économique à bord offriront 33 pouces (84 centimètres) d’espacement.

C’est un pouce de plus que les sièges Dreamliner 2016, et d’ici 2025, je m’attends à ce que l’ingénierie des sièges ait rétréci la structure du siège jusqu’à un pouce pour offrir plus d’espace pour les genoux.

Ce ne serait pas une surprise si Qantas proposait également des sections avec plus d’espace pour les jambes, qui pourraient s’étendre jusqu’à 35 ou 36 pouces, à l’instar de United’s Economy Plus ou Delta’s Comfort Plus – pas de classe économique premium, mais juste des sièges économiques normaux avec plus d’espace pour les jambes .

Qu’en est-il de la largeur ?

Il y a soit de bonnes nouvelles, soit de terribles nouvelles à venir pour les passagers, selon le nombre de sièges que Qantas met dans chaque rangée de l’A350.

Le grand avion à deux couloirs peut contenir soit neuf sièges par rangée, ce qui est la norme offerte par les compagnies aériennes à service complet comme Qantas, Delta et Singapore Airlines, soit 10 sièges par rangée, ce qui a été en grande partie à bord d’avions à très bas prix. et des transporteurs de loisirs comme Air Caraïbes et French Bee en France.

En largeur, l’A350 est l’une des options de classe économique les plus confortables dans les airs avec des sièges de plus de 18 pouces de large. À 10 de large, c’est l’un des moins confortables, avec des sièges grattant à peine 17 pouces et des allées très étroites aussi.

Vous pouvez imaginer – et la coupe publiée par Qantas le montre certainement – ​​qu’une compagnie aérienne à service complet comme la compagnie aérienne australienne opterait naturellement pour la configuration à neuf travers.

Mais Airbus a élaboré un plan discret pour se tailler un pouce ou deux d’espace supplémentaire en affinant les parois latérales de la cabine. Cela a conduit certaines compagnies aériennes à service complet, dont Etihad, basée à Abu Dhabi, à prévoir d’installer 10 sièges sur certains futurs A350.

Sans escale ou avec escale

Un vol expérimental Londres-Sydney en 2019 a permis aux passagers de suivre des cours d’exercice en vol. James D Morgan/Qantas

Qantas indique qu’il prévoit d’installer 140 sièges en classe économique sur son A350. Ce serait 14 rangées de 10, mais ce nombre ne se divise pas parfaitement en neuf, même si vous essayez d’ajouter des sièges supplémentaires sur les côtés ou au milieu.

Il serait tout de même surprenant de voir Qantas faire cela, surtout pour ces vols super longs. Mais la compagnie aérienne a installé des sièges presque aussi étroits sur ses sièges Dreamliner qui volent sans escale Londres-Perth pendant presque aussi longtemps, alors surveillez cet espace pour plus de détails.

En fin de compte, chaque centimètre compte lorsqu’il s’agit de confort en classe économique. De nombreux passagers – moi y compris – grimacent à l’idée d’un vol de plus de 20 heures, même en classe affaires.

J’ai fait quelque chose de presque aussi long en classe affaires, sur Singapore Airlines sans escale de Newark à Singapour il y a environ 10 ans, mais ce n’était pas très amusant, même avec la possibilité de passer du film au sommeil et vice-versa.

Chaque fois que nous finissons par en parler, les gens évoquent toujours l’autre option, un tronçon à mi-chemin de New York à Sydney à Los Angeles ou à San Francisco, ou dans l’un des douze aéroports de premier ordre en Asie entre Sydney et Londres.

Mais les gens ont toujours fait la grimace à l’idée de rester plus longtemps dans un siège : d’abord à l’idée d’un vol aller-retour Kangaroo Route, puis à l’idée d’un vol de 12, 14 ou 16 heures.

Avant la pandémie, il y avait des dizaines de vols plus longs que cela, avec des sièges ordinaires en classe économique à l’arrière, et les gens semblaient disposés à s’y asseoir.

La question est de savoir quelle différence ces trois ou quatre heures supplémentaires sur le vol Londres-Perth Qantas 787 Dreamliner feront pour les passagers – et, surtout, pour leurs perceptions.