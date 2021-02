À quoi ressemblera la vie après le verrouillage?

M. Johnson doit dévoiler une «feuille de route vers la reprise» le 22 février, établissant un calendrier pour l’assouplissement des restrictions sociales que son gouvernement a introduites début janvier pour endiguer la propagation de Covid-19, qui a fait 117 000 morts au Royaume-Uni. depuis mars 2020 et s’est aggravée lorsque le pays a été frappé par une deuxième vague brutale d’infections vers la fin de l’année.

S’exprimant lors d’une conférence de presse à Downing Street lundi, le Premier ministre a déclaré: «J’espère qu’il ne restera plus tant que ça maintenant … Je veux que ce verrouillage soit le dernier.

«Nous devons être très prudents. Ce que nous voulons voir, ce sont des progrès prudents mais irréversibles et je pense que c’est ce que le public et les gens à travers le pays voudront voir.

M. Johnson a été soumis à une pression considérable au sein de son propre parti après que le Covid Recovery Group dirigé par les députés Steve Baker et Mark Harper a publié une lettre signée par 63 députés d’arrière-ban saluant le «rythme effréné» du déploiement des vaccins au Royaume-Uni – avec 15 millions de doses déjà administrées – et appelant à un assouplissement rapide des restrictions.

Alors que le cabinet de M. Johnson a ignoré les exigences de prendre des «engagements arbitraires» et se réserve le droit de réviser sa feuille de route en fonction des dernières données jusqu’à la dernière minute, voici un aperçu de la façon dont la vie en Grande-Bretagne pourrait se comporter après la levée du verrouillage. .

Les enfants devraient être autorisés à retourner à l’école à partir du 8 mars, dans l’état actuel des choses, une première étape cruciale pour relancer l’économie en ce qu’elle soulage la pression sur les parents qui jonglent actuellement avec les responsabilités de garde d’enfants et supervisent l’apprentissage en ligne avec leur propre vie professionnelle, un source de stress et d’anxiété pour beaucoup.

La question de savoir si les écoles primaires et secondaires seront autorisées à rouvrir en même temps serait toujours en débat à Whitehall, M. Johnson ayant déclaré samedi lors d’une visite dans un centre de vaccination à Teesside qu’il «espère beaucoup» que cela sera possible.

Le Premier ministre a également refusé d’exclure de prolonger l’année scolaire jusqu’à l’été d’une quinzaine de jours supplémentaires pour permettre des cours de rattrapage supplémentaires.

Une telle mesure pourrait conduire à une prolongation d’une semaine chacun pour le semestre d’automne et les vacances de Noël pour compenser les élèves.

Lorsque la routine scolaire revient finalement à quelque chose qui ressemble à la normalité, on peut s’attendre à ce que l’utilisation de masques et de désinfectant pour les mains se poursuive, au moins à moyen terme, et peut-être un plus grand degré d’enseignement par Zoom, étant donné que la pandémie a prouvé les possibilités. offert par la communication à distance, même s’il s’agit en définitive d’une alternative inférieure à l’engagement en personne.

M. Johnson est également invité à annoncer que les gens seront autorisés à élargir les bulles sociales de leur foyer actuel à partir du 8 mars pour rencontrer un ami supplémentaire dans des espaces ouverts, peut-être pour un café dans le parc ou un pique-nique, selon des informations sur la réflexion actuelle. au sein du gouvernement.

Les gens ne seront toujours pas autorisés à se réunir pour des rassemblements plus importants ou à entrer dans les maisons des uns et des autres, ce qui sera vraisemblablement la prochaine étape de l’assouplissement du verrouillage plus tard au printemps.

Encore une fois, nous pouvons nous attendre à ce que les masques, la distance de deux mètres et le désinfectant pour les mains soient avec nous pendant un certain temps, alors que le déploiement du vaccin se poursuit au cours des prochains mois pour accueillir les groupes les moins «à risque».

Nous sommes encore loin de la perspective de grandes foules d’assister à des événements en direct, avec des festivals de musique comme Glastonbury et des événements sportifs majeurs comme les Championnats d’Europe ou les Jeux Olympiques de Tokyo apparemment pas viables tant que la majorité des spectateurs n’auront pas été vaccinés, bien que des tests ou des vaccins. les certificats aux tourniquets pourraient fournir une voie à suivre.

Le retour du public dans les stades et les arènes, comme l’assouplissement des restrictions plus généralement, devra être un processus graduel et progressif, aussi frustrant que cela puisse être pour beaucoup.

Boutiques, pubs et restaurants

Pour les entreprises non essentielles dans les secteurs de la vente au détail et de l’hôtellerie, M. Johnson a déclaré que sa feuille de route n’offrirait que les dates «les plus rapprochées» pour la réouverture de masse et que celles-ci pourraient être sujettes à changement si le taux d’infection augmentait à nouveau.

Cette position le met en désaccord avec le Covid Recovery Group, qui exige que les pubs et les restaurants rouvrent leurs portes avant Pâques pour le bien de la reprise économique, le patron de Wetherspoons, Tim Martin, faisant le même appel pour sauvegarder les emplois de bar et d’attente.

Il est clair que la pandémie a déjà eu un impact dévastateur sur la grande rue britannique, accélérant notre adoption des achats en ligne avec la vente au détail physique temporairement suspendue, ce qui pourrait bien se traduire par des vitrines vides, du moins à court terme.

Cependant, les centres-villes pourraient bientôt être revitalisés par de nouvelles entreprises et des locaux abandonnés réinventés en espaces de vie haut de gamme, qui pourraient s’avérer populaires compte tenu de leur situation centrale.

Malheureusement, la perspective du retour des vacances à l’étranger semble encore très éloignée, le secrétaire aux transports Grant Shapps ayant récemment averti qu’il était encore «trop tôt» pour réserver des voyages avec tant de choses en suspens.

Il a également déclaré que si le déploiement du vaccin au Royaume-Uni a jusqu’à présent été un énorme succès, l’Europe et les États-Unis sont à la traîne.

« Nous devrons attendre que d’autres pays rattrapent également leur retard afin de pouvoir faire ce déverrouillage international plus large, car nous ne pouvons contrôler la situation qu’ici », a averti M. Shapps.

Des «passeports de vaccins» prouvant qu’un voyageur a été vacciné pourraient rendre certains départs possibles tandis que l’isolement obligatoire dans des «hôtels de quarantaine» à proximité des aéroports internationaux au retour de certains pays «sur la liste rouge» semble être l’avenir à moyen terme.