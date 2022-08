A quoi ressemblera la table finale ?

Les prédictions de la Bundesliga 2022/23 partagent probablement un point commun : le Bayern Munich remporte la Meisterschale. Après tout, l’équipe la plus titrée de l’histoire du football allemand revendique les neuf derniers titres de champion. Maintenant, il chasse une décennie de domination.

C’est la seule critique majeure de la Bundesliga, qu’il s’agit d’une ligue à une équipe. Cependant, cela ne tient pas compte de la bataille des équipes qui tentent d’atteindre l’Europe. Il ne présente pas non plus ce qui est souvent les batailles de relégation les plus dramatiques.

En haut du tableau, le Borussia Dortmund, le RB Leipzig et même un club comme l’Eintracht Francfort, qui a remporté la Ligue Europa la saison dernière, ont tous des raisons de penser que le top quatre est plus qu’atteignable. Il en va de même pour le Bayer Leverkusen, Wolfsburg ou un Fribourg parvenu.

Le Werder Brême et Schalke 04, deux équipes historiquement importantes dans l’élite allemande, rejoignent la mêlée en Bundesliga. Malgré les récentes relégations, les deux clubs ont des succès historiques et récents en Bundesliga. Schalke a terminé deuxième du championnat il y a seulement cinq saisons en 2017/18. Le Werder Brême a terminé huitième du championnat en 2018/19. De plus, les deux n’ont passé qu’une seule saison en 2. Bundesliga.

La Bundesliga étant l’une des premières ligues à lancer sa nouvelle campagne, nous souhaitons connaître vos pronostics pour la campagne 2022/23. Avec seulement 18 équipes en championnat, les deux dernières équipes sont automatiquement reléguées en 2. Bundesliga. L’équipe classée 16e entame une éliminatoire de deux matchs contre l’équipe classée troisième de la 2. Bundesliga. En fait, c’est pourquoi le Hertha Berlin est toujours en Bundesliga cette saison. L’équipe a empêché Hambourg, une autre puissance du football allemand, de rejoindre la Bundesliga.

Maintenant, faites-nous part de vos prévisions de tableau pour la campagne 2022/23 en utilisant la section des commentaires ci-dessous.

Prédictions de la Bundesliga 2022/23

La campagne de Bundesliga 2022/23 débute le vendredi 5 août. L’Eintracht Francfort affronte le Bayern Munich, champion en titre, les deux équipes ayant de grandes aspirations pour cette saison. La couverture tout au long de la saison vient sur ESPN +.

Kyle Fansler

1. Bayern Munich

2. RB Leipzig

3. Borussia Dortmund

4. Eintracht Francfort

5. SC Fribourg

6. Bayer Leverkusen

sept. Wolfsbourg

8. Union Berlin

9. Borussia Mönchengladbach

dix. Hoffenheim

11. Mayence

12. Hertha Berlin

13. Stuttgart

14. Schalke 04

15. Werder Brême

16. FC Cologne

17. Bochum

18. Augsbourg