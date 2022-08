A quoi ressemblera la table finale ?

Les prévisions de LaLiga 2022/23 peuvent être plus ouvertes que les gens ne le supposent. D’une part, il est difficile de choisir contre le Real Madrid, Barcelone ou l’Atletico pour remporter le titre de LaLiga. Cependant, le fouillis d’équipes sous ces trois fournit un certain drame. Cela s’étend de la bataille pour le placement européen au danger toujours imminent de relégation.

Donc, en réfléchissant au déroulement de la Liga cette saison, tenez compte d’un certain nombre de facteurs qui ont un impact sur les équipes. D’une part, les transferts jouent un rôle énorme. Les nouveaux arrivants dans les équipes peuvent être la pièce manquante pour réussir au plus haut niveau. En même temps, ils pourraient perturber l’équilibre de ce qui a apporté le succès. Cela s’applique aux arrivées et aux départs sur la feuille d’équipe.

Idem pour les managers. Le manager de Barcelone, Xavi, a passé beaucoup de temps à la tête du Camp Nou. Maintenant, il a sa première saison complète avec le club catalan. Il veut sûrement améliorer la deuxième place de Barcelone il y a une saison. Bien sûr, la seule équipe contre laquelle ils peuvent s’améliorer est une équipe qui a remporté la Liga et l’UEFA Champions League la saison dernière. Par conséquent, Los Blancos entrent en tant que favoris infaillibles au niveau national.

La relégation en Espagne n’est pas quelque chose qui reçoit autant de publicité aux États-Unis. Contrairement à l’Allemagne ou à l’Angleterre, il n’y a pas d’attachement régulier à de nombreux habitants du bas de la Liga. Cela étant dit, une bataille de relégation reste une bataille de relégation. Almería, le Real Valladolid et Gérone cherchent à rester plus d’une saison en Espagne, mais ce ne sera pas facile.

Faites-nous part de vos prévisions pour la campagne LaLiga 2022/23 dans la section commentaires ci-dessous.

Prédictions de la Liga 2022/23

Les fans de l’élite espagnole peuvent regarder le début de la saison de la ligue le vendredi 12 août. La couverture de LaLiga est sur ESPN + tout au long du calendrier.

Kyle Fansler

1. Real Madrid

2. Barcelone

3. Atletico Madrid

4. Villarreal

5. Séville

6. Club athlétique

sept. Real Sociedad

8. Valence

9. Real Betis

dix. Rayo Vallecano

11. Celta Vigo

12. Espanyol

13. Réal Valladolid

14. Osasuna

15. Getafe

16. Gérone

17. Cadix

18. Elche

19. Majorque

20. Almería