À quoi ressemblera la première semaine de Rishi Sunak en tant que Premier ministre britannique ?

Rishi Sunak a été nommé nouveau Premier ministre du Royaume-Uni quelques jours seulement après la démission de Liz Truss du n ° 10.

L’ancien chancelier a remporté la brève course à la direction lundi après l’abandon de sa rivale, Penny Mordaunt.

Il avait passé les dernières semaines en tant que député conservateur d’arrière-ban après avoir perdu la précédente course à la direction au profit de Mme Truss, qui n’a duré que six semaines en tant que Premier ministre.

M. Sunak aura désormais la lourde tâche de diriger la nation à travers une crise économique qui n’a été qu’exacerbée par l’héritage chaotique de son prédécesseur – dont le mini-budget de réduction des impôts a effrayé les marchés avant d’être largement renversé.

Voici ce que le nouveau Premier ministre fera au cours de sa première semaine de travail :

Premiers discours

M. Sunak a pris les devants lundi en s’adressant aux députés conservateurs à huis clos à la Chambre des communes une demi-heure après l’annonce de sa victoire.

Il a déclaré qu’ils étaient confrontés à une “menace existentielle” d’une défaite électorale à moins qu’ils ne puissent regagner la confiance du public et a déclaré qu’il fallait se concentrer sur “les politiques et non les personnalités”.

M. Sunak devrait également s’adresser à la nation lundi.

Nomination officielle

Il sera officiellement nommé à ce poste lors d’une passation de pouvoir supervisée par le roi Charles III dans les prochains jours.

Il a été rapporté que M. Sunak rencontrerait probablement le roi mardi – mais cela pourrait également se produire dès ce soir.

Avant de voir le nouveau premier ministre, le roi tiendra une audience avec Mme Truss, qui présentera officiellement sa démission.

Le roi se rendrait à Londres lundi après-midi depuis le domaine royal privé de Sandringham.

Cabinet

En tant que nouveau Premier ministre, M. Sunak sera confronté à la tâche de choisir son cabinet.

Cela fait suite à une période de turbulences au sommet du gouvernement, avec trois chanceliers et secrétaires d’État à l’intérieur – ainsi que des premiers ministres – depuis le début du mois dernier.

Diplomatie

Comme le veut la tradition, le nouveau Premier ministre aura des appels téléphoniques avec des chefs d’État du monde entier.

Son prédécesseur, Mme Truss, a eu son premier appel téléphonique avec l’Ukraine quelques heures après avoir pris ses fonctions.

Quelques jours seulement après avoir été annoncé comme nouveau Premier ministre, M. Sunak semble prêt à faire face à ses premières questions du Premier ministre contre Sir Keir Starmer.

Cela devrait se dérouler mercredi à midi comme d’habitude.

Rapports supplémentaires par AP