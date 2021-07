À quoi ressemblera la parentalité lorsque la rentrée scolaire commencera à l’automne 2021

Lorsque les propres enfants de Donna Russell grandissaient, elle faisait tout ce qu’elle pouvait pour participer à leur scolarité. Maintenant que la femme de 65 ans a la garde de ses trois petits-enfants, elle souhaite pouvoir être la même mère PTA qu’elle était il y a des décennies.

Mais Russell, qui vit dans la petite ville de Manning, en Caroline du Sud, n’a pas de voiture. Elle se débrouille à peine avec les bons d’alimentation, la sécurité sociale et les paiements du père des enfants. S’occuper des trois jeunes – âgés de 2, 5 et 6 ans – est un travail à temps plein et plus encore. Les ventes de pâtisseries et les activités sociales de crème glacée sont hors de question.

Au cours de la dernière année scolaire, Russell a trouvé d’autres moyens de s’impliquer. Elle a passé une bonne partie de son temps chaque jour à aider sa petite-fille de 4 ans, Maleigha, à apprendre des lettres et des chiffres sur l’ordinateur grâce à Waterford Upstart, un programme visant à aider les enfants à se préparer à la maternelle. Elle s’est tellement investie dans les progrès de Maleigha qu’elle envoyait à son professeur des photos d’eux travaillant ensemble.

Partout dans le pays,la pandémie a bouleversé les relations des parents avec l’école, entravant leur capacité à se connecter de manière significative avec les enseignants et les autres familles. Mais lorsque l’apprentissage s’est déplacé en ligne, les parents ont été aux premières loges de la vie quotidienne en classe, offrant à beaucoup d’entre eux une occasion sans précédent de participer à l’éducation de leurs enfants. Et ils ne veulent pas abandonner cela lorsque les écoles reviendront à la normale.

Pendant la pandémie, près de 2 parents sur 3 d’enfants d’âge scolaire se sont impliqués plus que jamais dans l’apprentissage de leurs enfants, selon une enquête de la National Parents Union. Environ 8 répondants sur 10 ont déclaré que la pandémie leur avait ouvert les yeux sur le fonctionnement interne des écoles américaines.

Aujourd’hui, Russell considère le professeur de Maleigha comme l’un de ses meilleurs amis. L’enseignante se rend régulièrement chez eux pour vérifier. L’autre jour, elle a apporté du lait et du pain à la famille.

Selon les défenseurs et les experts, il incombe aux écoles de maintenir ces nouvelles relations, en particulier avec les familles à faible revenu qui avaient peu d’opportunités avant COVID de participer à l’école par des méthodes traditionnelles.

Implication de la famille dans les travaux scolaires

La recherche montre que la participation de la famille joue un rôle clé dans la réussite scolaire des élèves. Certaines études suggèrent même que la participation des parents est l’un des meilleurs prédicteurs de la réussite des élèves. Cela donne non seulement aux enfants le soutien dont ils ont besoin pour terminer leurs devoirs, mais cela les motive également à apprendre. Les avantages sont particulièrement prononcés pour les enfants à faible revenu, selon la recherche.

« Quand un enfant sait que son parent a donné la priorité à l’école, l’enfant apprend et a le sentiment que c’est un endroit important où être », a déclaré Jenni Torres, qui supervise le programme d’études à Waterford.org, l’organisation à but non lucratif derrière le programme de préparation à la maternelle que Russell a utilisé à à la maison avec sa petite-fille.

Les éducateurs reconnaissent plus que jamais que les familles jouent un rôle clé en les aidant à faire progresser la réussite des enfants. Pourtant, plus de la moitié des enseignants se sentaient mal préparés à impliquer les parents pendant la pandémie, a révélé une enquête menée par la National Association of Family, School and Community Engagement.

Seule la moitié des programmes de préparation des enseignants dans les collèges proposent des cours d’engagement familial, selon les données de la NAFSCE.

« La principale crainte d’un enseignant quant aux raisons pour lesquelles il ne réussira pas et quittera la profession est son manque de préparation pour impliquer les familles », a déclaré Vito Borrello, directeur exécutif de la NAFSCE. « Une crise ne leur permet pas toujours de le faire.

Les taux d’engagement des familles dans les écoles sont restés relativement stables au cours des décennies précédant la pandémie, avec environ les trois quarts des parents assistant à des conférences programmées. En 2016, selon les données fédérales, seulement 43% des parents dans l’ensemble se sont portés volontaires ou ont siégé à un comité scolaire, contre près de la moitié d’entre eux une décennie auparavant.

Les familles noires et hispaniques étaient les moins susceptibles de faire du bénévolat, à 34 % et 36 % chacune, peut-être en partie à cause des horaires de travail rigides et des barrières linguistiques. Et les écoles à faible revenu n’essayaient souvent pas d’accroître la participation des familles autant qu’elles travaillaient sur d’autres types d’améliorations. Avant la pandémie, seulement 4% de l’argent philanthropique pour l’éducation aux États-Unis allait à la famille engagement, selon une analyse d’une fondation.

Pendant la pandémie, avec leur accès sans précédent aux salles de classe, certains parents ont trouvé impossible de ne pas passer en mode hélicoptère 2.0. Ils survolaient sans cesse tous les aspects de l’apprentissage de leurs enfants. Mais COVID a démontré que la parentalité en hélicoptère n’est qu’une forme d’engagement familial.

Malgré l’attention accrue que la pandémie a apportée au rôle des familles dans l’apprentissage, seulement 64% des parents dans une enquête NAFSCE été 2020 ont déclaré qu’ils pensaient que leurs chefs d’établissement appréciaient leurs contributions. Et 57% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles craignaient que ces contributions ne soient pas valorisées une fois la pandémie terminée.

Les défenseurs s’efforcent de changer cela. Ils encouragent les districts à consacrer une partie de leurs fonds de rétablissement à l’engagement des familles et, au niveau fédéral, à faire pression pour la création d’un bureau de l’engagement familial et communautaire, le premier du genre, afin de se concentrer en partie sur l’atteinte des familles historiquement exclues. .

Ce dont les écoles ont besoin « ne se limite pas aux relations publiques », a déclaré Borrello. « Il ne s’agit pas seulement de dire aux parents ce qu’ils doivent faire », en leur envoyant des bulletins d’information et en leur faisant signer les devoirs. « Cela leur donne une responsabilité partagée dans la réussite des élèves. »

Comme Borrello et d’autres défenseurs le voient, la participation de la famille ne consiste pas à parler aux parents ; il s’agit de parler avec eux.

L’apprentissage en personne pourrait creuser les écarts

Trish Malik, directrice de l’école primaire Laurene Edmondson à Loveland, Colorado, reconnaît depuis longtemps que les écoles et les familles sont des partenaires. Les enseignants, dit-elle, doivent être proactifs pour tendre la main aux parents qui jonglent déjà avec les responsabilités professionnelles et de garde d’enfants, l’insécurité alimentaire et le manque de technologie.

Bien avant la pandémie, Laurene Edmondson Elementary s’est rendu compte que les soirées de rentrée et les conférences parents-enseignants ponctuelles ne suffisaient pas. Désormais, lors de réunions de groupe régulières tout au long de l’année, les parents se réunissent avec les enseignants pour établir des objectifs personnalisés pour les élèves et développer des stratégies pour promouvoir leur développement socio-émotionnel. Collectivement, ils examinent les données anonymisées des élèves et réfléchissent à la manière de soutenir la réussite des enfants en dehors de la salle de classe. Malik avait constamment entendu des parents : « Je veux aider à la maison, mais je ne sais pas comment.

Lorsque la pandémie a frappé, l’école a déplacé ces événements en ligne, cette fois en mettant encore plus l’accent sur le bien-être des élèves par rapport aux universitaires. Ils ont organisé des rassemblements virtuels pour célébrer des fêtes comme Día de los Muertos. Ils se sont réunis sur Zoom sur des tranches de tarte, un clin d’œil à une initiative appelée Parents in Education.

Au-delà de cela, cependant, Edmondson Elementary, où environ 2 élèves sur 3 reçoivent des repas gratuits ou à prix réduit, a travaillé pour approfondir les relations avec ses familles les plus défavorisées. Plutôt que de diffuser des informations par le biais d’annonces écrites, les éducateurs ont envoyé des vidéos, parfois quotidiennement.

« Les inégalités ne faisaient que nous gifler », a déclaré Malik. « Nous nous sommes mis à la place des parents en pensant : « Qu’est-ce que je voudrais savoir ? » … Nous n’avons pas attendu que les questions se posent et avons essayé d’être proactifs. » Et cette sensibilisation se poursuivra, a-t-elle déclaré.

Mais les défenseurs craignent que le retour de la plupart des écoles à l’apprentissage en personne ne signifie l’arrêt de l’engagement familial ciblé.

Et cela peut créer un écart encore plus grand avec la participation des parents aisés. Selon un sondage Harris publié en mai, moins de la moitié des parents ont effectué des ajustements tels que l’aide aux devoirs ou l’assiduité aux cours.

Les résultats suggèrent que pour de nombreuses familles, une telle implication n’était pas possible, contribuant probablement aux baisses généralisées des résultats scolaires.

Des dizaines d’élèves se sont désengagés de l’enseignement à distance, souvent parce que leurs parents n’étaient pas à la maison pour les soutenir ou avaient du mal à obtenir des informations de leurs enseignants. Les notes des élèves ont chuté.

Des scores d’étudiants ont obtenu des F :Quel était l’intérêt de les échouer pendant COVID-19?

En l’absence d’un effort dédié pour impliquer les parents, ces disparités ne feront qu’empirer, a déclaré Borrello. « Les familles qui n’ont pas la confiance ou ne savent pas comment naviguer [the school system] vraiment besoin de leurs enseignants pour tendre la main.

Mais l’accès n’est qu’une partie de la solution.

Les écoles ont eu du mal à établir la confiance avec les familles qui ont historiquement été exclues ou sous-évaluées dans les conversations scolaires, a déclaré Keri Rodrigues, présidente fondatrice de l’Union nationale des parents. Le manque de confiance généralisé parmi ces familles « vient de notre expérience de première main en tant qu’étudiants dans ces salles de classe », a-t-elle déclaré lors d’un récent forum organisé par la Carnegie Corporation.

« Les parents ne sont pas si compliqués – nous sommes des êtres humains », a déclaré Rodrigues. « Vous devez être un bon ami. Vous devez écouter, et pas seulement les choses sur lesquelles vous pensez que vous devriez avoir votre avis. »

Ce sentiment de confiance – les amitiés qu’elle a nouées avec les enseignants et les tuteurs de ses petits-enfants – et la capacité de s’engager virtuellement sont ce qui motive Russell à continuer de participer à leur éducation. « Je suis assise avec une oreille dans un sens et une oreille dans l’autre », a-t-elle déclaré, faisant référence à l’aide aux devoirs qu’elle fournit simultanément à Maleigha et à son frère aîné. « C’est mon travail à temps plein. »

Et la recherche suggère que ces petits moments contribueront grandement à aider les petits-enfants de Russell à s’épanouir à long terme.

« L’engagement familial », a déclaré Borrello, « est l’une des plus grandes opportunités de combler l’écart de réussite. »

Contactez Alia Wong au (202) 507-2256 ou awong@usatoday.com. Suivez-la sur Twitter à @aliaemily.