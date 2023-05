À quoi ressemblera la base lunaire Artemis ?

La prochaine fois que la NASA ira sur la Lune, elle a l’intention d’y rester. Dans le cadre du programme Artemis, l’agence spatiale américaine prévoit de maintenir une présence humaine, pour la toute première fois, sur un corps céleste autre que la Terre. Mais construire une base lunaire n’est pas une mince affaire. Il aura besoin de groupes électrogènes, de véhicules et d’habitats, et l’industrie spatiale se précipite pour relever les défis technologiques. « C’est le Super Bowl de l’ingénierie », a déclaré à l’AFP Neal Davis, ingénieur principal des systèmes pour le Lunar Terrain Vehicle de la société spatiale Dynetics.

Dynetics a dévoilé son prototype de rover lunaire le mois dernier lors du Space Symposium à Colorado Springs.

Mais ce ne sera probablement pas avant les missions Artemis ultérieures – 7 et suivantes – « où nous commençons à envisager d’ajouter des habitations permanentes à la surface », a déclaré Jim Free, administrateur associé de la NASA.

Artemis 3, le premier atterrissage prévu, n’aura lieu que plus tard dans la décennie, de sorte que la construction d’habitats ne commencera pas avant les années 2030.

La base comprendrait probablement plusieurs sites, a-t-il ajouté, pour diversifier les cibles d’exploration scientifique et offrir plus de flexibilité pour les débarquements.

Énergie et communications

Malgré cette chronologie lointaine, les entreprises rongent déjà leur frein.

« L’étape zéro, ce sont les communications », a déclaré à l’AFP Joe Landon, PDG de Crescent Space, nouvelle filiale de Lockheed Martin dédiée aux services lunaires.

« Pensez au moment où vous emménagez dans un nouvel appartement, vous devez d’abord brancher votre téléphone et votre internet. »

Partant d’une paire de satellites, l’entreprise veut devenir le fournisseur Internet et GPS de la Lune.

Cela soulagerait le Deep Space Network de la NASA, qui menace de surchauffer face à toutes les missions à venir, y compris privées.

Landon estime que la valeur du marché lunaire sera de « 100 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années ».

Prochaine étape : allumer les lumières.

Astrobotic, avec 220 employés, est l’une des trois entreprises sélectionnées par la NASA pour développer des panneaux solaires.

Ils doivent être placés verticalement car au pôle sud de la Lune – la destination prévue car elle contient de l’eau sous forme de glace – le Soleil pointe à peine au-dessus de l’horizon.

D’une hauteur d’environ 18 mètres (60 pieds), les panneaux Astrobotic seront reliés par des câbles parcourant plusieurs miles (kilomètres), a déclaré Mike Provenzano, directeur des systèmes de surface lunaire de la société.

Les panneaux solaires seront fixés sur des véhicules qui pourront les transporter à différents endroits.

Véhicules

Pour ses expéditions scientifiques, la NASA a chargé l’industrie de développer un rover non pressurisé, c’est-à-dire à toit ouvert, pour deux personnes, prêt d’ici 2028.

Contrairement aux rovers des missions Apollo, il devra également fonctionner de manière autonome pour les sorties sans astronaute.

Cela signifie survivre à des nuits lunaires glaciales, qui peuvent durer deux semaines, avec des températures tombant à environ -280 degrés Fahrenheit (-170 degrés Celsius).

De nombreuses entreprises se sont lancées.

Lockheed Martin s’est associé à General Motors, s’appuyant sur l’expertise du géant de l’automobile dans les véhicules électriques et tout-terrain.

Dynetics, une filiale du géant de l’ingénierie Leidos, s’est associée à Nascar.

Son prototype, qui atteindra une vitesse de pointe de neuf miles par heure (15 kilomètres par heure), comprend un bras robotique et des roues métalliques qui sont tressées comme des textiles pour maximiser la traction sur la surface sablonneuse et faire face aux rochers qu’ils rencontrent.

« Mais en même temps, ils ont en fait beaucoup d’ouvertures vers l’extérieur afin qu’ils ne collectent pas ce sable et ne l’emportent pas avec nous », a déclaré Davis.

La poussière de lune, ou régolithe, pose un défi majeur car, dépourvue d’érosion par l’eau ou le vent, elle est presque aussi abrasive que le verre.

La NASA n’a pas encore annoncé la ou les entreprises sélectionnées.

A plus long terme, la NASA travaille avec l’agence spatiale japonaise JAXA sur un véhicule pressurisé, dans lequel les astronautes n’auront pas besoin de garder leur combinaison.

– Habitats –

Enfin, l’équipage aura besoin d’un endroit pour accrocher son casque et appeler à la maison.

La NASA a attribué un contrat de 57,2 millions de dollars à la société texane Icon, spécialisée dans l’impression 3D, pour développer la technologie nécessaire à la construction de routes, de pistes d’atterrissage sur la Lune et, à terme, d’habitations.

L’idée est d’utiliser le sol lunaire comme matériau. D’autres entreprises, comme Lockheed Martin, développent des concepts d’habitats gonflables.

« Ce qui est beau, c’est que vous pouvez l’atterrir sur la lune et la gonfler, et maintenant il y a un volume beaucoup plus important pour l’équipage pour vivre et travailler », a déclaré à l’AFP Kirk Shireman, vice-président de la campagne d’exploration lunaire de Lockheed Martin.

À l’intérieur se trouveraient des chambres, une cuisine, un espace pour les instruments scientifiques, etc. — le tout monté sur châssis, de sorte que l’habitat puisse être mobile.

Le concept de base derrière le retour sur la Lune sous Artemis est d’aider la NASA à se préparer à des missions beaucoup plus lointaines vers Mars.

« Quel que soit l’argent que nous devons dépenser pour développer ces systèmes sur la Lune, nous voulons que ces mêmes systèmes soient applicables pour aller sur Mars », a déclaré Shireman.

