Cette fois l’an dernier, il n’y avait vraiment qu’une seule chose en tête.

Douze mois plus tard, ce que nous donnerions tous pour que notre seule préoccupation soit de savoir si le spécial de Noël Gavin & Stacey serait un succès ou pas.

Nous n’avions pas besoin de nous inquiéter, bien sûr. Ruth Jones et James Corden l’ont brisé hors du parc.

Il y a eu beaucoup de bonnes choses à propos du retour de décembre dernier – notamment le fait que nous ayons tous envie et espéré encore plus.

Mais l’une des intrigues secondaires mignonnes était le fils de Smithy et Nessa, Neil the Baby, de retour dix ans plus tard.









Ce qui le rend encore plus spécial, c’est que le garçon a été joué par l’un des bébés originaux lorsque le spectacle a fait irruption sur nos écrans.

Il y en avait trois au total et ils n’auraient pas pu être plus doux.

Nous avons donc jeté un coup d’œil à ce qu’ils ont fait jusqu’à une décennie.

Oscar Hartland









Neil the Baby a été choisi pour le retour de Noël 2019 – et Oscar a reçu l’appel.

Tout adulte, il revient au spectacle après cette période en passant par le processus d’audition.

Oscar original a obtenu le poste et nous avons découvert ce qu’il faisait avec sa mère et son père vivant à des kilomètres l’un de l’autre.

Dans une interview sur Good Morning Britain l’année dernière, il a déclaré: « Je n’ai pas vraiment eu d’espoir car il y avait d’autres personnes qui ont joué. J’étais dans quelques journaux et ils m’ont remarqué.

«J’ai fait mon audition à Cardiff. Quelques semaines plus tard, j’ai découvert que j’avais le poste. C’était vraiment cool.

«Je pensais avoir un rôle différent mais j’ai en fait Neil.

Lewis Marchant









Neil numéro deux est venu sous la forme du petit Lewis et il a été un succès instantané.

Il est apparu dans le spécial de Noël 2008 entre la série 2 et la série 3 et tout a commencé sur l’équipe de football qu’il soutiendrait.

Smithy a insisté pour que ce soit West Ham United et Dave Coaches a exigé qu’il suive Cardiff.

Dans la vraie vie, il adore Swansea City et la mère de Lewis, Emily, a tout raconté à Wales Online sur l’expérience de son fils.

Elle a déclaré: « C’était absolument génial et ils étaient tous adorables. Nous avons passé beaucoup de temps avec Steffan Rhodri, qui joue Dave Coaches et il était adorable avec Lewis.

« James Cordon était également assez maussade à l’époque. »

Ewan Kennedy









Baby Neil était l’une des stars de la troisième série et le petit Ewan a fait ruminer tout le monde.

L’enfant star a maintenant 11 ans, est un joueur de rugby passionné et veut continuer à jouer pour le Pays de Galles un jour.

En 2009, lui et sa mère Petra ont passé un été entier sur le plateau.

«À l’époque, j’étais en congé de maternité et mon amie avait ses enfants dans une école de scène et elle a dit qu’ils cherchaient des bébés», a-t-elle déclaré.

«Elle a dit qu’Ewan était un bébé mignon, alors j’ai envoyé quelques photos.

« J’ai entendu dire qu’il avait été choisi et ensuite ils ont dit que c’était pour la nouvelle série Gavin & Stacey, alors j’ai dit » bien rangé « !