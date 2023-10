De nombreux employés de pharmacie dans certaines des plus grandes chaînes de pharmacies américaines déclarent qu’ils atteignent un point de rupture.

En plus de vérifier, remplir et délivrer les ordonnances, les pharmaciens et le personnel de soutien sont chargés d’administrer les vaccins, de résoudre les problèmes d’assurance, de transférer les ordonnances vers d’autres pharmacies et de s’occuper de dizaines de patients dans les magasins et par téléphone, entre autres tâches. Ces travailleurs ont déclaré qu’ils craignaient que des entreprises comme Walgreens et CVS leur imposent des exigences déraisonnables, sans leur fournir suffisamment de personnel ou de ressources pour exécuter les tâches en toute sécurité.

Frustrés par ce qu’ils décrivent comme une charge de travail croissante, un manque de personnel et des réductions d’horaires, le personnel des pharmacies des magasins Walgreens à travers le pays et des magasins CVS du Région de Kansas City ont quitté leur travail ces dernières semaines – et certains employés prévoient de le faire à nouveau du 30 octobre au 1er novembre.

CNBC s’est entretenu avec des employés de Walgreens et de CVS, dont un pharmacien, deux techniciens en pharmacie et un gérant de magasin, pour savoir à quoi ressemble leur journée de travail typique. Les employés, qui ont tous requis l’anonymat par crainte de représailles, ont décrit avoir terminé leur travail épuisés après avoir passé des heures à jongler avec des dizaines de tâches dans la pharmacie sans suffisamment de mains supplémentaires pour les soutenir.

Les deux sociétés étaient les les plus grandes pharmacies des États-Unis sur la base de la part de marché des médicaments sur ordonnance en 2022. CVS et Walgreens opèrent autour de 9 000 emplacements de magasins de détail à travers les États-Unis

CVS compte plus de 30 000 pharmaciens et 70 000 techniciens en pharmacie, tandis que son rival Walgreens en compte plus de 86 000 prestataires de services de santé, y compris les pharmaciens, les techniciens en pharmacie et autres professionnels de la santé. Les pharmaciens CVS font 61,44 $ l’heure en moyenne, alors que les pharmaciens Walgreens gagnent 53,85 $ l’heure en moyenne, selon le site d’emploi Indeed.

Un porte-parole de Walgreens a déclaré que la société reconnaît « le travail incroyable que nos pharmaciens et techniciens accomplissent chaque jour » et a pris plusieurs mesures dans ses pharmacies « pour garantir que nos équipes puissent se concentrer sur la fourniture de soins optimaux aux patients ».