Le son de la musique, le bruit des océans et du vent, le bruit des oiseaux, des humains, du trafic – nous les connaissons assez bien. Mais à quoi ressemble l’univers? La partie logique de vous réagirait immédiatement, « cela ne ressemble à rien! » car l’espace est un vide et aucun son ne peut y circuler. Bien que techniquement correcte, la technologie moderne peut rendre le plus improbable possible. En utilisant le processus de sonification des données, NASA transforme les données sèches et sans vie des trous noirs, des galaxies et des étoiles en musique émouvante. La NASA a transformé trois images cosmiques très diverses en sons. Les données obtenues par l’Observatoire de rayons X Chandra de la NASA et d’autres télescopes ont été utilisées pour ce beau projet. Ceux qui avaient l’habitude de voir ces belles images obtenues par la NASA et leurs différents types de télescopes peuvent désormais avoir de multiples implications sensorielles en écoutant également les données.

La première de ces images de données sonores est de la région que les astronomes de la NASA identifient comme Chandra Deep Field South. « C’est l’image la plus profonde jamais prise en rayons X, représentant plus de sept millions de secondes du temps d’observation de Chandra », a écrit la NASA sur son site Web. Les points colorés sur l’écran sont en fait des trous noirs ou des galaxies. Certains sont des trous noirs supermassifs au centre des galaxies. Chaque couleur est indiquée par une note – les rouges sont des tons bas, les violets sont plus hauts. La lumière blanche n’est qu’un bruit blanc. En utilisant diverses fréquences, la gamme complète de la région observée par Chandra X-Rays peut être comprise. Lors de la lecture, l’image est balayée vers le haut et est utile pour distinguer les positions des différentes sources de gauche à droite.

Faites-en l’expérience vous-même ici.

Une autre façon de faire la sonification des données est sous forme de radar, comme la NASA l’a fait pour Cat’s Eye Nebula. C’est une étoile géante semblable au Soleil qui manque d’hélium pour brûler et qui souffle d’énormes nuages ​​de gaz et de poussière. Les données proviennent de Chandra X-Ray et les données visibles proviennent du télescope Hubble. Les lumières vers le bord ont une hauteur plus élevée et la lumière vive est plus forte. Les données de rayons X ont un son plus dur tandis que les sons de données de lumière visible sont plus lisses. La NASA a également sonifié les données de la galaxie Messier 51 (M51) avec des données de Spitzer, Hubble, GALEX et Chandra.