MERCI, très peu des centaines d’espèces d’araignées du Royaume-Uni sont enregistrées pour avoir déjà mordu des gens.

Mais à quoi ressemblent réellement les piqûres d’araignées et combien de temps durent les symptômes ?

À quoi ressemblent les piqûres d’araignées ?

Il existe environ 650 espèces d’araignées au Royaume-Uni et toutes peuvent mordre – bien que seulement 12 aient été enregistrées comme étant capables de mordre les humains, selon le site Web du Natural History Museum.

Les morsures en Grande-Bretagne sont relativement rares, mais néanmoins, elles se produisent de temps en temps et peuvent être assez désagréables.

La plupart du temps, les créatures laissent de petites marques de perforation sur la peau, qui peuvent être douloureuses et provoquer des rougeurs et des gonflements.

D’autres choses à surveiller comprennent les démangeaisons, les douleurs musculaires, les bosses rouges et les maux de tête.

Il existe 650 espèces d’araignées au Royaume-Uni Crédit : Alamy

Des nausées, des sueurs et des étourdissements peuvent également survenir et, en cas d’infection, les morsures peuvent entraîner une réaction allergique grave.

Le NHS exhorte toute personne ayant une réaction grave ou des symptômes préoccupants à consulter immédiatement un médecin.

Fausse veuve

Les fausses araignées veuves sont repérées assez régulièrement dans les maisons et les abris de jardin à travers le Royaume-Uni, mais elles mordent rarement.

Lorsqu’ils le font, le site peut devenir enflé et douloureux, et la douleur peut irradier vers la zone environnante.

Comme la plupart des araignées, elles sont venimeuses, mais les experts disent que leur venin n’est pas particulièrement puissant et que les symptômes durent entre une et 24 heures.

Les morsures doivent être lavées à l’eau et au savon avant d’être traitées avec un spray anti-morsure ou une crème antiseptique.

Une fausse morsure d’araignée veuve peut provoquer un gonflement et des rougeurs Crédit : Alamy

Araignée cloporte

Également connue sous le nom d’araignée de slater et de chasseur de cloportes, cette araignée est connue pour mordre les humains lorsqu’elle est manipulée.

Son venin peut provoquer des démangeaisons et des douleurs autour du site, mais pas de problèmes médicaux graves.

Les produits en vente libre sont parfaits pour traiter les piqûres d’araignées de cloporte.

Il est peu probable que les morceaux d’araignées cloportes causent de graves problèmes médicaux

Araignée de maison géante

Cette espèce est l’une des araignées les plus grandes et les plus rapides d’Europe, capable de courir à environ deux pieds par seconde.

Comme son nom l’indique, on les trouve généralement cachés dans les greniers, les placards et derrière les boîtes des maisons.

Leurs crocs sont assez gros pour pénétrer la peau humaine et leur morsure peut certainement être ressentie, ce n’est généralement pas une source de préoccupation.

Cependant, l’espèce peut être nocive pour les personnes souffrant d’allergies spécifiques, alors gardez toujours des médicaments à proximité et appelez une aide médicale professionnelle si nécessaire.

Une araignée domestique géante se cache dans une salle de bain poussiéreuse Crédit : Getty – Contributeur

Araignée sauteuse

Les morsures d’araignées sauteuses sont rares et elles ont tendance à ne frapper que lorsqu’elles se sentent menacées.

Des rougeurs, des démangeaisons, des picotements et un gonflement peuvent survenir, mais les symptômes sont généralement mineurs et faciles à traiter.

Les cas plus graves pourraient voir une peau cassée et de petites bulles de pus.

La peau peut devenir enflée après une morsure d’araignée sauteuse Crédit : Alamy

Araignée souris

Si vous avez été mordu par une araignée souris, vous pouvez ressentir quelques symptômes bénins tels que des rougeurs et des démangeaisons.

Ils sont également connus pour provoquer des réactions allergiques chez les humains et peuvent provoquer des maladies graves chez les enfants, mais cela est rare.

Les araignées-souris n’ont tendance à mordre que si elles se retrouvent piégées dans vos vêtements ou si elles sont manipulées brutalement.

Une compresse froide, comme un sac de glace, peut être appliquée sur les zones douloureuses, et l’élévation des extrémités mordues peut aider à réduire l’enflure.

Une araignée souris femelle sur une feuille dans un jardin à Thirsk, North Yorkshire Crédit : Alamy

Araignées tubulaires

Les araignées femelles peuvent atteindre jusqu’à 22 mm de longueur corporelle, ce qui en fait l’une des plus grandes espèces trouvées en Grande-Bretagne.

Ils ont également des crocs verts menaçants et, bien que leurs morsures puissent être très douloureuses, elles ne sont pas graves.

Des cloques peuvent survenir, ainsi qu’un gonflement, mais cela devrait disparaître dans les 24 heures.

Les victimes ont déjà comparé la douleur à celle d’une piqûre de guêpe ou d’abeille.

Les analgésiques peuvent être utilisés pour soulager un léger inconfort.

Une araignée web à tube à crocs verts dans un mur de maison près de Wells, Somerset Crédit : Alamy

Araignée cardinale

Les araignées cardinales résident dans les coins et recoins de la Grande-Bretagne.

Les femelles peuvent atteindre une longueur de corps allant jusqu’à 20 mm et les mâles jusqu’à 17 mm, et leurs pattes sont environ trois fois plus longues.

L’araignée cardinale est capable de mordre, bien que des morsures aient rarement été enregistrées.

On pense que le pincement est inoffensif et relativement indolore pour les humains, avec des symptômes décrits comme une douleur et un gonflement localisés.

On pense que les pincements des araignées cardinales sont pour la plupart inoffensifs Crédit : Getty – Contributeur

Orbe-tisserand de noix

C’est l’une des araignées les plus venimeuses du Royaume-Uni, derrière la fausse veuve.

Ils ne sont pas mortels, mais leurs morsures sont loin d’être agréables.

Un grignotage de l’un d’eux peut provoquer une douleur brûlante, un gonflement et un bras engourdi.

Une compresse froide et un analgésique peuvent être utiles pour aider à soulager l’inconfort.

Le soulagement de la douleur peut aider à soulager les symptômes d’une morsure d’araignée noyer orb-weaver Crédit : Alamy

Araignée d’argent

Plus de 4 000 espèces appartiennent à la famille des araignées monétaires, dont beaucoup sont répandues à travers le Royaume-Uni.

Les petites créatures paralysent leurs proies en les mordant, mais un grignotage de l’un ne causera pas beaucoup plus que des rougeurs et un gonflement chez les humains.

Il est peu probable que les piqûres d’araignées d’argent causent des dommages Crédit : Alamy

Tisseur de dentelle noire

Il s’agit d’un autre type d’araignée relativement venimeuse mesurant jusqu’à 15 mm de long.

Comme pour la plupart des espèces, les experts exhortent les gens à ne pas les ramasser ou à risquer d’être mordus.

Les piqûres causeront probablement de la douleur, avec un gonflement pouvant durer jusqu’à trois jours.

Comme pour les autres morsures d’araignées, le nettoyage de la plaie aidera à prévenir l’infection et un soulagement de la douleur peut être pris.

Une araignée tisserande noire à la recherche d’un compagnon sur un mur intérieur de la maison dans le Wiltshire Crédit : Alamy

Araignée guêpe

L’araignée guêpe, identifiée par son motif rayé noir, jaune et blanc, est nouvelle et rare au Royaume-Uni

Bien qu’une morsure ne soit pas mortelle, bizarrement, la douleur de la morsure peut se propager à votre aine.

Si vous êtes mordu, surveillez la morsure et vos symptômes pendant les 24 heures suivantes pour vous assurer que votre état ne s’aggrave pas.

Une guêpe araignée dans un jardin en août 2021 1 crédit

Araignée croisée

On dit qu’il est assez difficile de provoquer la morsure d’une araignée croisée, et elle n’aura tendance à mordre que lorsqu’elle est menacée.

Leurs morsures peuvent provoquer une inflammation et des douleurs pendant environ deux à trois jours.

Une araignée croisée est également connue sous le nom d’araignée de jardin européenne Crédit : Alamy

Tisserand de dentelle et araignées palmées

Les deux espèces se trouvent au Royaume-Uni, mais les araignées palmées en dentelle sont beaucoup plus répandues.

Il y a eu très peu de cas de morsures enregistrés chez l’homme, mais des cas signalés ont vu un gonflement localisé pendant environ 12 heures.

Placer une compresse froide sur la zone peut aider à réduire l’enflure.

Les piqûres d’araignées tisseuses de dentelle sont rares Crédit : Alamy

Araignée à dos de zèbre

Des marques noires et blanches distinguent l’araignée à dos de zèbre des autres espèces.

Il a tendance à rester à l’extérieur, il est donc peu probable que les humains en rencontrent un à la maison.

Ils sont capables de mordre, mais leur venin ne met pas leur vie en danger et n’est pas censé être particulièrement douloureux.

L’araignée à dos de zèbre est une araignée sauteuse commune Crédit : Alamy

Araignée de cave

Les araignées de cave à corps long sont également appelées papa longues jambes.

Bien qu’ils puissent sembler un peu effrayants, ils ne sont pas connus pour mordre les humains.

Les araignées de cave sont souvent appelées papa longues jambes Crédit : Getty – Contributeur

Combien de temps dure une morsure d’araignée ?

La durée d’une morsure d’araignée peut varier.

Selon le site Web du NHS, la plupart des morsures et des piqûres ne sont pas graves et s’amélioreront en quelques heures ou quelques jours.

Cependant, ils peuvent parfois “s’infecter, provoquer une réaction allergique grave (anaphylaxie) ou propager des maladies graves telles que la maladie de Lyme et le paludisme”.

Vous pouvez en savoir plus sur le traitement des piqûres et piqûres d’insectes ici.

Contactez votre médecin généraliste ou appelez le NHS 111 pour obtenir des conseils si :

Vos symptômes ne commencent pas à s’améliorer en quelques jours ou s’aggravent

Vous craignez une morsure ou une piqûre

Vous avez été piqué ou mordu à la bouche ou à la gorge, ou près des yeux

Une grande zone (environ 10 cm ou plus de peau) autour de la morsure devient rouge et enflée

Vous avez des symptômes d’infection de la plaie, comme du pus ou une augmentation de la douleur, de la rougeur ou de l’enflure

Vous avez des symptômes d’une infection plus répandue, comme une température élevée, des ganglions enflés et d’autres symptômes pseudo-grippaux

Composez le 999 et demandez une ambulance immédiatement si vous ou quelqu’un d’autre présentez des symptômes de réaction grave, notamment :