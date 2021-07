À quoi ressemblent les médailles d’or, d’argent et de bronze des Jeux olympiques de Tokyo 2021 ?

Il ne faudra pas longtemps avant que les premières médailles des Jeux Olympiques de 2020 soient remises, puisqu’un total de sept sports remettra les honneurs le lendemain des cérémonies d’ouverture.

En 2016, 973 médailles ont été remises lors des Jeux de Rio de Janeiro, et il n’y en aura que plus avec l’ajout de nouveaux sports comme le basketball 3×3, le softball et le skateboard. Au total, environ 5 000 médailles ont été faites pour les jeux.

Alors que chaque médaille d’or, d’argent et de bronze comprend certains des mêmes éléments que les années précédentes, chaque ville hôte apporte sa propre touche à l’apparence des médailles afin qu’aucun match ne se ressemble, et cette année n’est pas différente. Voici tout ce qu’il faut savoir sur les médailles qui seront remises cette année.

À quoi ressemblent-ils?

Toutes les médailles doivent porter certains emblèmes. Selon le Comité International Olympique, les médailles doivent inclure : Le symbole olympique des cinq anneaux, Nike, la déesse grecque de la victoire, devant le stade Panathinaikos et le nom officiel des jeux. Les jeux de cette année sont officiellement appelés les Jeux de la XXXIIe Olympiade Tokyo 2020.

La tournure unique des médailles de cette année reflète leur thème, qui est « la lumière et « l’éclat » car elles sont censées ressembler à des pierres brutes qui sont maintenant polies.

Les motifs lumineux de la médaille représentent l’énergie des athlètes et « ceux qui les soutiennent ». Le design symbolise la diversité, tandis que la « brillance » représente « la lueur chaleureuse de l’amitié » dans le monde, selon le Comité olympique de Tokyo.

Le nom de l’épreuve à laquelle le concurrent a participé sera gravé sur le côté de la médaille en anglais.

Les médailles sont attachées à un ruban de médaille de victoire qui est « conçu pour être le reflet du Japon lui-même et de la façon dont le pays démontre ‘l’unité dans la diversité' ». Les gagnants reçoivent également un étui à médailles en bois unique. Il n’y a pas deux cas identiques.

Quelles sont leurs dimensions ?

Le diamètre est d’environ 3,35 pouces. La partie la plus fine de la médaille mesure 7,7 millimètres de long et la partie la plus épaisse mesure 12,1 millimètres de long. Les médailles d’or pèsent environ 556 grammes, l’argent pèse environ 550 grammes et le bronze environ 450 grammes.

Qui les a conçus ?

Les médailles ont été conçues par Junichi Kawanishi, directeur de la Japan Sign Design Association et de la Osaka Design Society. Il a remporté un concours auprès de 400 autres designers professionnels et étudiants en design.

De quoi sont-ils faits?

Si vous pensiez que les médailles d’or étaient entièrement en or, ce n’est en fait pas le cas. Les médailles d’or n’ont que six grammes de placage d’or, le reste étant en argent pur. La médaille d’argent est en argent pur tandis que la médaille de bronze est en laiton rouge, qui contient 95 % de cuivre et 5 % de zinc.

Comment sont-ils fabriqués ?

Le projet de médaille de Tokyo 2020 a collecté des téléphones portables et des appareils électroniques à travers le Japon d’avril 2017 à mars 2019 pour fabriquer les médailles. Plus de 78 tonnes d’appareils ont été collectées pour fournir environ 71 livres d’or, 7 700 livres d’argent et 4 850 livres de bronze.

