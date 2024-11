À quoi ressemblent les déplacements des Palestiniens à Gaza alors que la guerre entre Israël et le Hamas se poursuit

Les déplacements ont touché la majorité des Palestiniens de Gaza qui vivent depuis un an la guerre entre Israël et le Hamas. L’Observatoire des déplacements internes, une organisation non gouvernementale internationale, a estimé le nombre de personnes déplacées à l’intérieur du pays (PDI) à 1,9 million dans la bande de Gaza.

Parmi les déplacés, photos récentes publiées par les Forces de défense israéliennes (FDI) sur X, anciennement Twitter, montrent des centaines de civils alignés ensemble, tenant leurs maigres biens et quittant le camp de réfugiés de Jabalia sur la base des instructions de Tsahal.

« Nous nous sommes rassemblés à partir de 10 heures du matin, puis tout le monde est parti. Il y avait des blessés », a déclaré Youssef Zaid au vidéaste indépendant Mohamed El Saife de la CBC. « Les gens étaient terrifiés. C’était très effrayant. » Zaid a déclaré qu’il faisait partie des personnes forcées de quitter Jabalia qui figuraient sur l’une des photos de Tsahal.

Depuis un an, les Palestiniens de Gaza se déplacent du nord au sud, sous les instructions de Tsahal. Bon nombre des près de deux millions de personnes déplacées à Gaza, selon les estimations des organisations internationales, y compris les Nations Uniesespèrent qu’ils pourront rentrer chez eux, mais à mesure que la guerre fait rage, cet espoir diminue.

Assis dans la maison de son oncle à Khan Younis, dans le sud de Gaza, Zaid a déclaré que le 21 octobre, lui et sa famille, ainsi que des centaines d’autres civils, avaient reçu l’ordre de se diriger vers le centre de Jabalia et de se préparer à l’évacuation. Le message a été diffusé via des tracts et des drones équipés de microphones.

La photo, publiée sur X par l’armée israélienne, a été prise le 21 octobre, lorsque le dernier ordre d’évacuation a été donné aux habitants du nord de Gaza. Les organisations internationales ont estimé le nombre de personnes déplacées à l’intérieur du pays à 1,9 million dans la bande de Gaza. (@avichayadraee)

Zaid, sa femme et ses six enfants s’étaient réfugiés dans une école, mais alors que les combats s’intensifiaient dans le nord, on leur a demandé de se déplacer à nouveau et de se diriger vers le sud.

« Je jure que nous avions peur… nous ne savions pas ce qui allait se passer », a-t-il déclaré.

À ce moment-là, a-t-il expliqué, les civils étaient encerclés de tous côtés par des chars et peut-être des tireurs d’élite. Il a été demandé à chacun de brandir sa carte d’identité palestinienne, le morceau de papier blanc à la main, de regarder devant lui et de continuer à marcher.

« Les hommes ont peur de parler ou de parler de quoi que ce soit, la situation dans son ensemble était effrayante », a déclaré Zaid.

Au cours des cinq heures suivantes, les hommes ont été séparés des femmes et des enfants, obligés de s’aligner avec le reste du groupe et de sortir cinq par cinq à travers un point de contrôle, où les soldats de Tsahal les ont fouillés ainsi que leurs affaires.

En brandissant la photo sur son téléphone, Zaid a déclaré que ce moment était la « situation la plus difficile » de toute l’évacuation parce qu’il était séparé de sa famille.

Les Palestiniens déplacés ordonnés par l’armée israélienne d’évacuer la partie nord de Gaza fuient au milieu d’une opération militaire israélienne, à Jabalia le 22 octobre. (Dawoud Abou Alkas/Reuters)

Dans une déclaration à CBC News, l’armée israélienne a déclaré que de telles évacuations étaient effectuées « pour protéger la population non impliquée ».

Alors que l’armée israélienne appelle à l’évacuation des civils des zones de combat, elle a déclaré qu’elle ne s’abstiendrait pas d’opérer dans la zone « si elle identifie des activités d’organisations terroristes menaçant la sécurité d’Israël ».

L’armée israélienne a déclaré que toute personne soupçonnée d’activités terroristes « est détenue et interrogée ». Ceux qui ne sont pas impliqués dans des activités suspectes sont libérés. « Dans certains cas, les détenus sont tenus de retirer leurs vêtements pour vérifier la présence d’explosifs ou d’autres armes dissimulés », indique le communiqué. Suite à la perquisition, leurs vêtements sont restitués.

Ivana Hajzmanova, responsable du suivi mondial au Centre de surveillance des déplacements internes en Suisse, a déclaré que même si cela est difficile à quantifier, le centre estime que les Palestiniens de Gaza ont été déplacés au moins « 10 fois » au cours de l’année dernière.

« Le bilan humain de cette guerre est extrêmement élevé », a-t-elle déclaré. « Pour certains, le déplacement est une nécessité en Palestine depuis des décennies maintenant : les grands-parents, les parents et les enfants sont constamment déplacés à cause du conflit et de la violence sur le territoire. »

Hajzmanova a déclaré que même après avoir quitté leur ville natale, les Palestiniens sont confrontés à un autre problème : trouver un endroit sûr où s’abriter. La plupart des civils se trouvent actuellement dans « moins de 20 pour cent de l’espace à Gaza », a-t-elle déclaré. « La majeure partie du territoire a été soumise à des directives de relocalisation. »

Rehab Khalil, 45 ans, faisait également partie des centaines de personnes sur la photo de Tsahal. Elle a déclaré qu’elle était partie avec ses neuf enfants après que son mari ait eu du mal à trouver des options de dialyse et soit décédé plus tôt pendant la guerre.

« Nous avons eu peur », a-t-elle déclaré. « Mes enfants tombaient par terre de peur. »

Khalil a déclaré qu’elle n’avait pas eu le temps d’emporter autre chose avec elle qu’un petit sac rempli d’effets personnels. Aujourd’hui dans le centre de Gaza, elle dit ne pas savoir où aller, mais elle espère toujours qu’un jour elle rentrera chez elle.

« Et si Dieu le veut, nous rentrerons chez nous. Ce qui nous est arrivé n’est pas juste », a-t-elle déclaré.