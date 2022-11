À quoi ressemble vraiment la Coupe du monde du Qatar pour les fans

Les fans du Qatar qui souhaitaient vivre l’ouverture de dimanche de la manière dont les Coupes du monde sont traditionnellement célébrées – avec de l’alcool en groupe avec d’autres fans – avaient deux choix dans ce pays musulman conservateur.

Ils pourraient se rendre au festival officiel des fans de la FIFA, que les organisateurs ont présenté comme l’endroit idéal pour déguster la bière du sponsor Budweiser après avoir inversé le cap deux jours avant l’ouverture de dimanche et interdit les ventes d’alcool dans les stades. Ou ils pourraient se diriger vers l’un des rares bars du Qatar destinés aux occidentaux, qui sont autorisés à vendre de l’alcool.

Pour voir comment les fans ont vécu l’ouverture de dimanche, ESPN a envoyé deux journalistes sur le terrain pour explorer les deux options.

Les fans de Doha, au Qatar, transportent des plateaux de bière de Budweiser, un sponsor de la FIFA, dans la fan zone officielle lors de l’ouverture de la Coupe du monde entre le Qatar et l’Équateur le 20 novembre 2022. AP Photo

Mark Ogden est allé à la recherche de ce que l’on disait être les bières les plus chères du Qatar, et il s’est retrouvé au Marriott Marquis Hotel pour savoir si les pintes coûtaient vraiment 92 $, comme l’avait affirmé Internet. Tom Hamilton s’est rendu au festival officiel des fans de la FIFA à Doha, où les organisateurs ne semblaient pas préparés au nombre de fans désireux d’entrer, puis la fête était presque terminée à la mi-temps de toute façon.

C’est l’histoire de deux expériences de fans lors de la Coupe du monde au Qatar le jour de l’ouverture.

Une expérience western à Doha au Marriott (par Mark Ogden)

Les fans se rassemblent au Champions Sports Bar à l’intérieur de l’hôtel Marriott Marquis à Doha, au Qatar, pour regarder le match d’ouverture de la Coupe du monde 2022 le 20 novembre 2022. Mark Ogden/ESPN

Au début de Russie 2018, les fans de football du monde entier ont presque bu Moscou à sec. Plusieurs bars et buvettes de la capitale russe ont manqué de bière dans la semaine qui a suivi le début de la Coupe du monde. Pourquoi? Parce que les supporters de football aiment une bière (ou deux) avant, pendant et après un match, et même une ville aussi grande que Moscou a eu du mal à faire face à la demande.

Quatre ans plus tard, c’est une tout autre histoire au Qatar. En tant que pays musulman qui limite la consommation d’alcool, l’expérience habituelle des fans de football allait toujours être un défi pendant cette Coupe du monde. C’est d’autant plus vrai que les autorités qataries ont interdit la vente de bière dans les stades accueillant les matchs de Qatar 2022 deux jours seulement avant le début du tournoi.

Les fans qui veulent toujours une bière ont deux options : boire de l’alcool cher dans les fan zones sanctionnées par la FIFA (et endurer de longues files d’attente pour avoir le privilège de le faire), ou trouver un hôtel avec un bar qui a une licence pour vendre de la bière.

Avant le début de Qatar 2022, un bar a reçu la distinction douteuse d’offrir la pinte la plus chère du pays – et probablement du monde – au milieu d’allégations non fondées selon lesquelles il facturerait 92 $ pour une bière pendant la Coupe du monde.

Ainsi, avec les hôtes du Qatar face à l’Équateur lors du match d’ouverture, ESPN s’est dirigé vers ce bar – Champions Sports Bar de l’hôtel Marriott Marquis – pour découvrir s’il coûtait vraiment 92 $ pour une bière et quel genre d’ambiance vous pourriez ressentir parmi les fans. De partout dans le monde.

Tout d’abord: la bière ne coûtait pas 92 $ la pinte, bien que tous les fans prêts à dépenser 369 riyals qatariens (102 $ ou 85 £) pouvaient acheter un énorme récipient Heineken de six pintes à servir soi-même avec son propre robinet, ce qui leur permettait de recharger leurs verres à tout moment. Une simple pinte de Heineken ou de Budweiser coûte 60 riyals (16,50 $ ou 14 £) chacun, tandis qu’un demi-carré de côtes vous coûtera 215 riyals (59 $ ou 49 £).

jouer 0:51 Mark Ogden partage son expérience de regarder le match d’ouverture de la Coupe du monde depuis un bar à Doha.

Mais malgré les prix exorbitants, le Champions Sports Bar, qui compte au moins 40 écrans diffusant le match, était plein à craquer et vous disait deux choses : que les fans de football aiment vraiment boire en regardant le match, mais aussi que le football est une force unificatrice d’une manière beaucoup plus organique que le président de la FIFA, Gianni Infantino, ne pourrait jamais le faire avec ses grandes prétentions à organiser des tournois en Iran ou en Corée du Nord.

Dimanche, pour regarder l’ouverture du tournoi, il y avait des supporters d’Argentine, d’Australie, des États-Unis, du Pays de Galles, d’Angleterre, des Pays-Bas, du Mexique, du Canada, d’Allemagne, de Pologne, du Maroc, d’Équateur, du Brésil et d’Iran dans le petit espace du Champions Bar. Au sein de ce groupe de nations, il existe des rivalités de football assez profondément enracinées et certaines qui s’étendent au-delà du sport et à tous les niveaux d’hostilité – mais lors d’une Coupe du monde, cela devient un creuset.

Les supporters argentins étaient les plus bruyants et les plus bruyants, chantant leur hymne national et des chansons sur Lionel Messi et Diego Maradona, mais les supporters gallois se sont joints à eux avec leur propre hommage à Gareth Bale, les supporters américains ont scandé à haute voix “USA, USA”, tandis que les supporters anglais ont répondu. aux chansons argentines avec leurs propres chants.

Les Iraniens ont étreint les Gallois, les Américains se sont assis avec les Néerlandais et les Australiens ont partagé des tables avec les supporters anglais. Et ils buvaient tous de la bière chère en le faisant.

Il y avait trois fans anglais de Stoke, espérant obtenir un billet pour un match en Angleterre, mais prêts à regarder n’importe quel match auquel ils pourraient participer, tandis qu’un fan du Pays de Galles, qui a admis être né et avoir grandi en Angleterre, a déclaré qu’il était tombé amoureux avec voyager avec les Gallois après avoir regardé leur parcours vers les demi-finales de l’Euro 2016 en France.

Et il y avait le fan américain Daniel du Nebraska qui venait d’atterrir à Doha et a décidé d’essayer le bar après avoir trouvé les files d’attente trop longues et stressantes au fan festival.

Tous les fans qui passaient dimanche au Champions Sports Bar avaient des histoires similaires et des parcours différents, mais chacun voulait regarder le match avec une bière.

Un autre élément qui a semblé unir les fans qui regardaient les écrans omniprésents était le soutien de l’Équateur, plutôt que du Qatar.

Lorsque Enner Valencia a marqué à la troisième minute pour donner l’avantage à l’Équateur, son but a été accueilli par des acclamations prolongées, suivies de huées bruyantes lorsqu’il a été interdit pour hors-jeu à la suite d’un contrôle VAR. Mais lorsque Valence a marqué sur penalty 13 minutes plus tard, renversé par le gardien Saad Al Sheeb, le soutien à l’Équateur à l’intérieur de ce bar Marriott était clair et net.

Il y aura de nombreuses raisons différentes à cela – l’interdiction de l’alcool lors des matchs, le coût du voyage et de l’hébergement au Qatar et le sentiment général que le tournoi ne devrait pas être organisé dans ce petit pays pour plusieurs préoccupations qui n’ont rien à voir avec Football.

Mais alors que la FIFA et Infantino parlent d’eux-mêmes comme une force du bien dans le football, la réalité a été confirmée dans un bar de Doha – ce sont les fans qui font le jeu, pas les administrateurs ou les régimes qui remportent la course pour accueillir le plus grand football du football. tournoi.

Un fan fest où de nombreux fans ont été refoulés (par Tom Hamilton)

Les forces de sécurité qataries forment une barricade pour empêcher les gens d’entrer dans le festival officiel des fans de la FIFA à Doha, au Qatar, lors du match d’ouverture de la Coupe du monde le 20 novembre 2022. Fabrice Coffrini/AFP via Getty Images

Environ une heure et demie avant le coup d’envoi, alors que Morgan Freeman prononçait son éloge funèbre sur l’égalité mondiale, les spectateurs du FIFA Fan Festival à Al Bidda se sont accrochés à chacun de ses mots. Les téléphones filment l’instant. Les familles locales se sont unies au début officiel de la Coupe du monde, s’efforçant toutes de se souvenir des sentiments et des émotions qu’elles ont vécus à cet endroit même. Le fan park était déjà bondé.

A quelques centaines de mètres de là, de l’autre côté des barrières et des portiques de sécurité, des milliers tentaient de se joindre à la fête. Mais c’était désordonné.

Les foules ont fait un bond en avant en essayant de se frayer un chemin vers l’avant de la file d’attente. Les services de sécurité semblaient parfois débordés. Un bénévole demandait à ceux qui n’avaient pas le bon laissez-passer pour l’entrée de l’accueil de reculer alors que des enfants pleuraient devant. Les poussées de pression de la foule ont vu les gardes repousser physiquement les visiteurs.

C’était claustrophobe et il y avait de la panique. Un supporter anglais, Stu, a ensuite raconté à ESPN les ecchymoses qu’il avait subies alors qu’il était forcé contre les barrières. “Ce n’était pas amusant”, a-t-il déclaré.

jouer 0:49 Tom Hamilton partage son expérience du fan festival pour le match d’ouverture de la Coupe du monde au Qatar.

Finalement, les chiffres ont atteint un tel poids de pression que la zone a été fermée. Les visiteurs ont été refoulés, la route bloquée, la sortie de la station de métro fermée. Ceux à l’intérieur qui étaient arrivés tôt n’étaient pas conscients du chaos à l’extérieur. Enthousiasmés par la cérémonie d’ouverture, ils osaient rêver au possible succès de leur nation respective.

Il y avait beaucoup de soutien pour le Qatar, avec ces maillots cramoisis plus nombreux que les nombreux maillots d’Argentine, du Maroc, de Tunisie et du Brésil. Il y avait aussi quelques partisans de l’Équateur – ceux qui étaient arrivés trop tard pour obtenir des billets pour le match.

Chacun des fans à l’intérieur avait ses propres raisons d’être là. Un groupe de cinq supporters du Qatar s’est installé dans le pays au cours de la dernière décennie, après avoir été élevé en Perse et en Jordanie. À la mi-temps, ils avaient pleinement profité des 50 riyals qatariens (13,73 $) Budweiser en vente.

Bien que les bières ne soient pas disponibles à l’intérieur des stades le jour du match, elles sont en vente dans la fan zone. Les stations qui les vendent sont discrètes – cachées dans les coins du parc, plutôt que devant et au centre comme les autres activations de sponsors. Alors que la bière sans alcool était facilement disponible, le type plus percutant n’était disponible à l’achat qu’une fois le match commencé. Au coup d’envoi, les barrières ont été ouvertes et une fois que les fans ont été autorisés à entrer dans l’arrangement en zigzag pour se rendre à la bière, ils ont pu repartir avec une pinte après 10 minutes de file d’attente.

Une demi-heure avant le début du match et le maître de cérémonie sur scène divertissait la foule en opposant deux supporters qatariens à deux supporters équatoriens, il y avait déjà une énorme file d’attente pour acheter une bière. Un fan néerlandais nommé Laurens s’était rendu à Doha à vélo depuis Utrecht, bloguant sur l’expérience sur son site. Ailleurs, un groupe de fans iraniens dansaient, chacun portant divers T-shirts avec des messages d’égalité des sexes.

La fan zone était bondée à Doha, au Qatar, pour le match d’ouverture de la Coupe du monde le 20 novembre 2022. Tom Hamilton/ESPN

L’avant-match le plus fort des supporters locaux a été le discours de l’émir Tamim bin Hamad Al Thani et la vue de son père, Hamad bin Khalifa. Certains fans locaux ont déclaré à ESPN qu’ils n’avaient jamais pensé que le moment arriverait, craignant que le tournoi n’ait été retiré du Qatar au cours des 12 années d’attente à partir du moment où il a été initialement attribué à cette partie du monde. Mais maintenant c’était ici. “Cela signifie tout”, a déclaré un père en tenant sa jeune fille endormie contre son épaule. Un autre a présenté son fils Mohamed. “Comme Salah, il porte son nom”, a-t-il déclaré. Lui aussi était égyptien et a déménagé à Doha pour enseigner.

L’équipe du Qatar était nettement négligée contre l’Équateur lors du match d’ouverture de dimanche, mais il y avait toujours ce sentiment d’anticipation avide parmi les fans. C’était jusqu’à ce que l’Équateur marque à la troisième minute. Il y a eu divers petits chants de “VAR, VAR, VAR” et des protestations de hors-jeu. De tels espoirs étaient vains, bien que l’Équateur ait dominé la première mi-temps et soit entré dans la rupture, 2-0.

La foule à l’intérieur de la fan zone a diminué pendant la pause avec les portes ouvertes et les stewards dirigeant les supporters loin de la zone et vers les métros nord et sud. Certains ont décidé de rester assis par terre.

Un fan du Pays de Galles attendait avec impatience le match de son équipe lundi et avait décidé de venir au festival pour découvrir l’atmosphère. Il reste debout dans le village des fans, dans l’une des cabanes. Il a raconté comment il avait été mis à l’écart par la charge de 100 riyals là-bas pour regarder l’un des matchs sur le grand écran installé. Cela vous donnerait accès à l’écran, à un repas et à une boisson non alcoolisée. Même si vous ne vouliez pas les rafraîchissements, vous deviez quand même payer le prix fort. Cela ne s’est pas bien passé.

Alors que le match s’éloignait des hôtes, le fan park se vidait. Certains sont restés pour boire dans la soirée, mais la majorité est partie. Les supporters et les touristes ont tenté de rentrer chez eux. Même quelques milliers de personnes restées à l’intérieur et bien à court de capacité, les mégaphones tenus par divers agents de sécurité diffusaient les versions du même message en boucle – l’équivalent de : cette zone est pleine, allez ailleurs. La Coupe du monde était en marche.

Pour certains, ce serait une nuit qu’ils n’oublieraient jamais – le début d’un festival de football de quatre semaines pour marquer la fin d’une attente de 12 ans. Mais pour d’autres, cela aurait été une expérience stressante, qui aurait dû être évitée grâce à une meilleure planification.