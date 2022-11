À quoi ressemble une journée pour un soldat ukrainien en première ligne

Cela fait plus de huit mois et demi que la Russie a envahi l’Ukraine, laissant des millions d’Ukrainiens déplacés et des milliers de morts. Récemment, une vidéo partagée par le ministère ukrainien de la Défense montre un autre jour pour un soldat ukrainien. Le clip désormais viral montre un soldat en train de filmer dans une zone aride. En quelques secondes, on peut le voir sauter dans le bunker de boue artificiel. Après quelques images, un nuage de fumée noire peut être vu venant du côté gauche de la vidéo.

Le soldat s’est levé de chez lui avec désinvolture et a attrapé son téléphone. “Juste un autre jour d’un soldat ukrainien en première ligne”, a écrit le ministère de la Défense dans la vidéo de 32 secondes.

Juste un autre jour d’un soldat ukrainien sur les lignes de front. pic.twitter.com/Bt0ADEcHYo — Défense de l’Ukraine (@DefenceU) 8 novembre 2022

Les utilisateurs du micro-blogging ont réagi à la vidéo et ont prié pour la sécurité des soldats travaillant en première ligne. L’un des utilisateurs a déclaré: “C’est effrayant, que Dieu les garde en sécurité.”

C’est effrayant, que Dieu les garde en sécurité —Mark Paulino~ (@mark_paulino16) 8 novembre 2022

Une autre personne a ajouté: “Chapeau, s’il vous plaît, votre famille a besoin de vous en vie.”

Chapeau sur s’il vous plaît votre famille a besoin de vous en vie. — Sue🐀 Ⓥ (@Lile_sosanna) 8 novembre 2022

Quelqu’un a également écrit : « Des casques, les garçons… s’il vous plaît. Vous êtes trop précieux. Nous avons besoin de toi!”

Casques, garçons… s’il vous plaît. Vous êtes trop précieux. Nous avons besoin de toi! — La marée est haute 🇦🇺🇺🇦 (@The_tide_is_hi) 9 novembre 2022

Un autre utilisateur a ajouté : « Que Dieu vous protège tous, chers Ukrainiens !

Que Dieu vous protège tous, chers Ukrainiens ! — Mioara Dinu (@Dinu3Mioara) 9 novembre 2022

La vidéo a recueilli plus de 2,26 lakh vues depuis sa mise en ligne.

Le président Zelensky a déclaré jeudi que les forces de Kyiv ont repris plus de 40 villes et villages du sud de l’Ukraine alors que Moscou a signalé à son armée de se retirer de la ville stratégique de Kherson, a rapporté l’AFP.

Dans son allocution quotidienne, Zelensky a déclaré que le nombre de drapeaux ukrainiens retournant à leur place légitime dans le cadre de l’opération de défense en cours est déjà de plusieurs dizaines. Il a également mentionné que 41 colonies ont été libérées de l’occupation russe.

Auparavant, Moscou avait déclaré avoir pris la décision difficile de retirer ses forces de Kherson et le ministère russe de la Défense a déclaré jeudi que son unité manœuvrait dans la région.

Selon l’agence de presse, la retraite serait un revers majeur pour la Russie, mais les responsables à Kyiv sont restés prudents, affirmant qu’il était peu probable que la Russie quitte Kherson sans se battre.

