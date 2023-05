Cette histoire fait partie Crumpe zéroune série qui relate l’impact du changement climatique et explore ce qui est fait pour résoudre le problème.

Le monde de nos enfants sera différent du nôtre. La question cruciale : dans quelle mesure ce monde sera-t-il vivable ?

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur les changements climatiques a publié son dernier rapport le mois dernier – une synthèse de tout le travail effectué au cours des dernières années pour résumer les dernières données scientifiques sur le climat. Il a noté que si des mesures urgentes sont prises pour lutter contre la crise climatique, un avenir vivable peut encore être possible.

C’est une bonne nouvelle, mais décrire l’avenir de la Terre comme simplement « vivable » ne donne guère une image inspirante de ce à quoi les générations futures doivent s’attendre. Cela ressemble au strict minimum.

« Un avenir vivable n’est en fait pas si difficile à définir », a déclaré Lisa Schipper, auteur du GIEC et professeur de géographie du développement à l’Université de Bonn. « Cela fait référence à la satisfaction des besoins humains fondamentaux. »

La définition de Schipper est utile mais, en creusant plus profondément, le concept d’« avenir vivable » est plus subjectif qu’il n’y paraît au départ. Nos relations futures pourraient connaître des avenirs vivables différents selon qui et où ils se trouvent, quand ils sont en vie et, surtout, les décisions que notre génération prend en ce moment. La mesure dans laquelle nous pouvons assurer cet avenir dépend des décisions prises tout de suite par les gouvernements et les entreprises. Cela sera à son tour influencé par le pouvoir collectif des citoyens exigeant qu’ils accordent la priorité à un avenir habitable et durable.

Cela pourrait signifier qu’une petite élite riche accumule un accès exclusif à un ensemble de ressources de plus en plus rares au cours des cent prochaines années, tandis que tout le monde souffre. De même, cela pourrait signifier que les gens dans le monde vivent en meilleure harmonie avec les écosystèmes de la Terre et disposent de l’air pur, d’un logement abordable et de la sécurité alimentaire dont ils ont besoin pour survivre dans des centaines d’années. C’est à nous d’imaginer et de lutter pour cet avenir vivable dès maintenant.

« En tant que référence, l’avenir pour lequel je me bats est celui dans lequel chaque personne peut vivre dans la dignité, éprouver souvent de la joie et ne pas se soucier des choses dont elle a besoin pour survivre », a déclaré la militante pour le climat Mikaela Loach, lors du lancement de son livre Ce n’est pas si radical : l’action climatique pour transformer notre monde à Édimbourg, en Écosse, le mois dernier.

Quelque chose que Loach dit qu’elle voulait clarifier dans son livre était que ce type d’avenir vivable est « très possible ». Le GIEC est d’accord. Son rapport nous montre comment maximiser nos chances de rendre cet avenir vivable aussi bon que possible pour le plus grand nombre de personnes possible.

Habitable, mais pour qui ?

La question de savoir à quoi ressemble un avenir vivable en soulève une autre : vivable pour qui ? En ce moment, les effets se font sentir de manière inégale. Ceux qui sont les moins responsables du changement climatique – les populations les plus vulnérables – subissent les impacts les plus néfastes.

Même maintenant, à 1,1 degrés Celsius de réchauffement au-dessus des niveaux préindustriels, nous constatons de première main les impacts du changement climatique causé par l’homme. Des phénomènes météorologiques importants et imprévisibles causent la mort, la destruction et le déplacement de personnes dans le monde entier. Sans doute, certaines des zones les plus touchées pourraient déjà être définies comme invivables selon la définition de Schipper.

Un graphique du rapport du GIEC, montrant comment le changement climatique affectera les personnes nées au cours de différentes décennies entre 1950 et 2020, utilise des bandes colorées sur des figures humaines pour indiquer les quantités de réchauffement qu’elles devront endurer à différents stades de leur vie. Cela démontre qu’il existe un potentiel pour ceux qui sont vivants à la fin de ce siècle de vivre dans un monde qui n’est pas nettement plus chaud que celui dans lequel nous vivons actuellement. Mais ils pourraient aussi face à un catastrophiquement plus chaud.

Le graphique du GIEC montre une gamme d’avenirs différents. GIEC

Si nous atteignons 4 degrés de réchauffement (le pire scénario et une projection cartographiée par les scientifiques du GIEC comme une possibilité), il est raisonnable de s’attendre à ce qu’encore moins du monde puisse répondre aux critères d’habitabilité.

Pour limiter le réchauffement et maintenir la plus grande partie du monde aussi vivable que possible, le GIEC – ainsi que d’autres scientifiques et experts de l’ONU – sont clairs sur le fait que le changement doit se produire. Une grande partie de ce changement devra avoir lieu dans le monde développé à travers l’Amérique du Nord et l’Europe, parmi les pays qui sont l’historique et l’actuel émetteurs les plus élevés en raison de la combustion de combustibles fossiles pour l’énergie.

Si les gouvernements et les entreprises du monde développé continuent de rechercher les profits et de donner la priorité à la richesse, ils le font au détriment de rendre les choses vivables pour les plus vulnérables, a expliqué Schipper. Elle craint que pour de nombreuses personnes sur la planète, un avenir viable ne soit déjà hors de portée en raison de la consommation de carbone des personnes, des entreprises et des pays les plus riches du monde.

« De nombreuses personnes – la plupart en Amérique du Nord – vivent bien au-delà de ce que la Terre et le climat peuvent supporter », a-t-elle déclaré. « Ainsi, ce qu’ils pourraient considérer comme leur avenir devra peut-être être radicalement différent pour s’adapter à un avenir vivable pour tout le monde. »

Ce que signifie être vivable, durable et digne

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a décrit le rapport du GIEC de mars comme « un guide pratique pour désamorcer la bombe à retardement climatique » et « un guide de survie pour l’humanité ». Il présente un certain nombre de voies que nous pourrions choisir de suivre au cours des 77 prochaines années et au-delà – une sorte de choix de votre propre aventure pour l’avenir de l’humanité.

Les trajectoires du meilleur scénario, qui nécessitent l’abandon total des combustibles fossiles, conduisent à un monde à faibles émissions, où nous pouvons sauvegarder nos écosystèmes, protéger la santé publique mondiale et assurer la sécurité alimentaire. Il pointe vers un avenir où la justice et l’équité pour tous sont intégrées dans le tissu des systèmes sur lesquels nous comptons.

L’ampleur de la hausse de la température mondiale peut dicter la qualité de vie de différentes manières. GIEC

Stan Cox, écologiste et auteur, écrit également dans son livre The Path to a Livable Future à propos d’un avenir non seulement vivable et durable, mais digne. Développant cette idée par e-mail, il a parlé de l’importance de redistribuer le pouvoir pour permettre une plus grande autodétermination parmi les citoyens, en particulier ceux qui ont été historiquement marginalisés.

« Un avenir digne, en plus d’être vivable, exigerait que les communautés qui ont toujours été mises à l’écart jouent un rôle central alors que nous façonnons notre avenir collectif », a-t-il déclaré. La richesse et l’ascendance ne permettraient plus à une minorité de décider ce qui est le mieux pour tout le monde, a-t-il ajouté.

Éliminer notre dépendance aux combustibles fossiles et permettre à ce scénario idéal d’avenir viable de se concrétiser signifie s’attaquer à l’un des plus grands défis transformationnels définis par les experts du climat. Les gouvernements et les entreprises auront besoin d’un changement de mentalité complet afin d’abandonner « le mirage d’une croissance économique illimitée », a déclaré Cox.

Au lieu d’utiliser les ressources en diminution laissées sur cette Terre pour générer des profits, elles seront plutôt nécessaires pour maintenir la vie, a-t-il ajouté. « Si cela peut être réalisé, ceux qui nous suivront vivront dans une civilisation qui s’intègre dans les écosystèmes plutôt que de les piller. »

Comment garder la Terre habitable ? Embrasser le changement

Un avenir viable garanti par le sacrifice et le changement n’est peut-être pas ce que les citoyens, les gouvernements et les entreprises à but lucratif du monde développé veulent entendre. Mais c’est en étant ouvert à la transformation de nos systèmes et de nos modes de vie que l’avenir sera plus sûr, plus équitable et plus juste.

Dans un éditorial pour The Conversationdeux auteurs du GIEC, Elisabeth Gilmore et Robert Lempert, démontrent comment une transformation proactive de la part du gouvernement en collaboration avec les citoyens locaux pourrait assurer la longévité de nombreuses communautés riveraines qui risquent actuellement d’être emportées et abandonnées par les effets du changement climatique .

« [The riverside community] pourrait se déplacer vers un terrain plus élevé, transformer son bord de rivière en parc tout en développant des logements abordables pour les personnes déplacées par le projet, et collaborer avec les communautés en amont pour étendre les paysages qui captent les eaux de crue », ont-ils déclaré.

Dans cet exemple, la solution pour que les villes riveraines soient habitables peut s’accompagner de la transition vers les énergies renouvelables et les transports verts. Mais cela nécessite d’adopter ce qui pourrait être un changement inconfortable ou apparemment gênant – dépenser l’argent des contribuables, demander aux gens de déménager et reconfigurer les infrastructures. L’alternative, cependant, est de ne rien faire et de risquer que ces communautés deviennent obsolètes.

Il s’agit d’une version réduite et simplifiée de l’argument au cœur de l’ensemble du rapport de synthèse du GIEC. Les personnes et les institutions riches du monde développé ont le choix d’embrasser le changement, aussi inconfortable soit-il, et de garder la planète habitable, ou de résister en faveur du maintien du statu quo et de voir les régions habitables de la Terre dépérir progressivement.

Plus l’humanité tient compte des avertissements de la communauté scientifique et prend des mesures proactives pour adopter le changement, plus il y a d’opportunités de concevoir un avenir vivable qui fonctionne pour tout le monde. Les solutions nécessaires – telles qu’énoncées dans le rapport du GIEC – sont toutes là pour être prises.

Au-delà de la simple survie

Cette vision d’un avenir vivable offre bien plus qu’une simple survie. Il brosse le tableau d’un monde plus sûr, plus égalitaire et stable, démontrant à quel point l’idée d’un « avenir vivable » pourrait potentiellement être vaste. C’est une définition qui peut englober les idées avancées par Loach sur la joie et la dignité, qui incluent la liberté contre l’oppression à laquelle beaucoup de personnes dans le monde sont actuellement confrontées.

Il y a tellement d’espoir dans l’idée que nos générations futures peuvent habiter des avenirs durables dans lesquels l’humanité a réussi à renégocier une relation plus respectueuse et moins extractive avec la Terre. Pour y parvenir, il faut une transformation urgente de la part des gouvernements et des entreprises, mais les citoyens ont un rôle important à jouer en luttant pour ce changement et en l’accueillant lorsqu’il arrivera. Si nous le laissons faire, imaginer un avenir vivable peut être un puissant facteur de motivation pour adopter ce changement plutôt que de maintenir le statu quo.

Comme l’écrit Loach dans son livre : « Pour avoir un espoir actif, nous devons être capables d’envisager ce vers quoi nous courons, ainsi que ce que nous fuyons. Nous devons imaginer à quoi ressemblera ce nouveau monde. »