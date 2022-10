À quoi ressemble Thanksgiving dans les Maritimes après Fiona

Darlene Hughes aura 65 ans dimanche, mais ce ne sera pas tout à fait l’anniversaire – ou l’Action de grâces – qu’elle avait espéré.

Hughes avait prévu une petite fête chez elle à Charlottetown avec ses amis et sa famille pour célébrer son âge et les vacances – mais c’était avant que les puissantes rafales de vent de la tempête post-tropicale Fiona ne détruisent les lignes électriques à travers la province.

Au lieu de cela, a-t-elle déclaré dans une interview jeudi, elle passera le week-end à se débrouiller sans lumière ni chauffage et à nettoyer les maisons d’amis pour un peu d’argent supplémentaire. Et pour la première fois, elle et son mari ne profiteront pas d’un repas de Thanksgiving.

“Eh bien, Thanksgiving,” dit-elle, sa voix brisée par l’émotion, “Je fais toujours cuire une dinde. Et c’est toujours le week-end de mon anniversaire. Et il n’y aura pas de dinde.”

C’est une histoire qui se déroule dans tout le Canada atlantique : le week-end de vacances a été ralenti pour des milliers de personnes à l’Île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse qui sont toujours sans électricité – près de deux semaines depuis que Fiona est arrivée le 24 septembre. Environ 4 000 foyers et entreprises en Nouvelle-Écosse La Scotia a passé son 13e jour sans électricité jeudi, alors que près de 9 000 foyers et entreprises étaient toujours dans le noir à l’Île-du-Prince-Édouard

Hughes a déclaré qu’elle et son mari devaient également faire face aux dégâts causés par la tempête sur leur propriété. “Nous sommes trop vieux pour cela en ce moment – ​​traîner des branches et soulever des branches et réparer des clôtures. Nous avons perdu toutes nos clôtures à l’arrière.”

Jeudi matin, le mari de Hughes a appelé un hôtel pour réserver une table pour samedi soir afin qu’ils puissent fêter son anniversaire, mais le coût était intimidant. “Nous ne pouvons pas nous le permettre”, a-t-elle déclaré. “Mais il l’a mis sur sa carte de crédit et il a dit:” Nous nous en occuperons plus tard.

Le couple a un revenu fixe et a dépensé la majeure partie de son argent en nourriture et en essence depuis la tempête. Ils ont dû presque tout jeter dans leur réfrigérateur et ne peuvent pas cuisiner à la maison.

“Nous avons pris le petit-déjeuner un jour, et c’était 44 $ pour le petit-déjeuner, et ce n’était qu’un petit-déjeuner comme un bacon et des œufs”, a-t-elle déclaré.

“J’ai pris un café et c’était presque 5 $ pour un café. C’était 4,25 $ pour un café moyen. Comme vraiment ? Comme, c’est juste fou.”

Elle s’arrêta.

“Je préfère boire de la vodka”, a-t-elle dit en riant.

À environ 350 kilomètres à l’est, à Sydney, en Nouvelle-Écosse, Robert Grafilo a dit qu’il s’attend à avoir une sorte de dîner de Thanksgiving avec les amis chez qui lui et sa famille vivent. Peut-être même “quelques verres”, a-t-il ajouté.

Mais le dîner de Thanksgiving s’accompagnera d’un côté d’anxiété car Grafilo, un commerçant de 45 ans qui a grandi aux Philippines, doit trouver une nouvelle maison après que le duplex dans lequel il vivait a été écrasé par un érable pendant la tempête. .

Après l’évacuation du bâtiment, Grafilo, sa femme et leurs deux garçons, âgés de 10 et 3 ans, ont dépensé une partie de leurs économies dans des hôtels pendant une semaine. Lorsque le courant est revenu dans certaines parties de la ville, des amis proches au sein de la petite communauté philippine ont emmené le couple dans leur maison du quartier de Whitney Pier.

“Quel moment pour ces vacances (Thanksgiving) à venir, alors que nous cherchons une maison. Ce serait normal si cette tempête ne s’était pas produite”, a déclaré Grafilo.

Jhoy Agbada a déclaré qu’elle, son mari et leurs deux enfants voulaient aider les Grafilo en leur offrant un logement temporaire. “Je sais que même s’ils sourient, ils ont le cœur brisé à l’intérieur”, a-t-elle déclaré.

“C’est comme si je voulais juste qu’ils sentent qu’ils ne sont pas seuls dans ce genre de situation … Nous allons le célébrer et organiser un simple rassemblement pour Thanksgiving. Nous devrions quand même le célébrer parce que nous devrions être reconnaissants qu’ils soient en sécurité. “

A quelques kilomètres de là, dans le quartier Ashby du centre-ville de Sydney, Sona Sudharsan ; sa compagne, Sandra Sudharsan ; et leur petit garçon prévoient également un repas de Thanksgiving, bien qu’un arbre soit toujours appuyé contre la maison qu’ils louent.

Ils rendront grâce pour le retour du pouvoir, pour les membres de la communauté indienne de la ville et pour l’Armée du Salut qui a livré de la nourriture pendant les périodes sombres qui ont suivi la tempête.

“Après quelques semaines difficiles, nous avons besoin d’un peu de détente”, a déclaré Sona Sudharsan.

Grafilo a déclaré qu’il était reconnaissant envers ses amis et sa famille qui ont déposé de la nourriture et des vêtements pendant le séjour de sa famille dans les hôtels. “Nous sommes reconnaissants d’être toujours en vie, sains et saufs. C’est ce qui compte.”

Hughes a dit qu’elle était reconnaissante pour son mari et sa santé. “Eh bien, je suppose que je ne devrais pas me plaindre autant,” dit-elle. “Et je n’ai pas faim. Et je n’ai pas froid en ce moment. Mais j’en ai marre. J’en ai juste marre.”



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 7 octobre 2022.