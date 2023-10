À quoi ressemble l’économie actuellement

L’inflation a augmenté de 3,7 % en septembre par rapport à il y a un an, prolongeant un ralentissement progressif des prix à la consommation. D’un mois à l’autre, l’inflation n’a augmenté que de 0,4 %.

Le Bureau of Labor Statistics a publié jeudi matin sa dernière série de données sur les prix. Les experts s’attendaient à ce qu’il montre que finirtous les prix pour les consommateurs rose de 0,2% par rapport à août et 3,6% par rapport à il y a un an.

Dans le même temps, l’inflation sous-jacente, une mesure de l’augmentation des coûts qui exclut les prix de l’énergie et des produits alimentaires en raison de leur volatilité, est en hausse de 4,1 % par rapport à septembre de l’année dernière, conformément aux attentes.

Ces deux chiffres montreraient que les prix ont moins augmenté en septembre qu’en août. Les prix à la consommation ont augmenté en août parce que le coût de l’essence avait grimpé de 10 % par rapport à juillet.

Le rapport de jeudi matin pourrait être particulièrement important pour la trajectoire de l’économie.

La Réserve fédérale a fortement augmenté ses taux d’intérêt de mars 2022 jusqu’à cet été pour tenter de maîtriser l’inflation. L’inflation a atteint son plus haut niveau depuis 40 ans à la mi-2022, culminant à 9,1 % par an, et elle a généralement ralenti depuis lors.

Cela ne veut pas dire que les prix sont plus bas qu’ils ne l’étaient auparavant. Au lieu de cela, ils augmentent à un rythme plus lent. Néanmoins, ces augmentations plus lentes ont été un soulagement pour certains consommateurs, et les salaires ont récemment augmenté plus rapidement que l’inflation, ce qui permet aux gens d’avoir plus facilement accès aux biens et services.

Qu’en sera-t-il des taux d’intérêt à l’avenir ?

La Fed a laissé ses taux inchangés en septembre, affirmant que des progrès avaient été réalisés dans sa lutte contre l’inflation. C’est en mode attentiste maintenant.

Mais après 12 baisses mensuelles consécutives, l’inflation s’est de nouveau accélérée en juillet et août. Les augmentations ont été faibles, et il y avait des raisons pour lesquelles les experts ne s’en inquiétaient pas particulièrement : par exemple, les prix de l’essence ont grimpé de 10 % en août, et cela ne s’est plus reproduit.

Néanmoins, Raul Diaz, responsable régional des investissements chez Northern Trust, a déclaré que rien ne garantit que l’inflation continuera à baisser.

« L’inflation pourrait repartir étant donné que le marché du travail a fait preuve d’une grande résilience et que les Etats-Unis sont une économie très axée sur la consommation », a déclaré Diaz.

Si les données montrent que l’inflation est restée plus élevée que prévu en septembre, en particulier dans les zones centrales, cela pourrait pousser la Fed à recommencer à relever ses taux d’intérêt.

Cela ralentirait davantage l’économie en rendant plus coûteux l’emprunt d’argent pour les particuliers et les entreprises, et cela pousserait les taux hypothécaires encore plus haut.

La Fed annoncera sa prochaine décision sur les taux le 1er novembre. Son principal taux se situe désormais dans la fourchette de 5,25% à 5,5%, le plus haut depuis 2000.

Même si l’inflation reste supérieure à l’objectif de 2 % par an de la Fed, les experts estiment que certains signes montrent que les choses vont dans la bonne direction, même si l’économie résiste assez bien.

C’est l’une des raisons pour lesquelles la Fed a laissé ses taux d’intérêt inchangés en septembre. Mais un autre rapport sur une inflation plus élevée que prévu remettrait en question ce point de vue.

Tout comme les taux d’intérêt, les taux hypothécaires sont à leur plus haut niveau depuis 23 ans, ce qui rend beaucoup plus difficile pour les gens d’accéder à un logement.

Diaz a déclaré à NBC News que ce n’était qu’un des défis auxquels sont confrontés les consommateurs et l’économie en général. Il a déclaré que la hausse des taux d’intérêt, la fin de la pause sur les remboursements des prêts étudiants fédéraux, la récente augmentation des prix de l’essence et la diminution de l’épargne personnelle sont susceptibles d’affecter les dépenses des consommateurs dans les mois à venir. C’est pourquoi lui et Northern Trust pensent que la croissance économique pourrait être assez faible au cours de la prochaine année.

« Nous ne prévoyons pas de récession au cours des 12 prochains mois. Nous pensons simplement que la croissance sera positive mais plutôt faible », a-t-il déclaré.