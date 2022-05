À quoi ressemble le retour au bureau en tant que personne handicapée

Cela fait partie de la série CNBC Make It’s My First Day Back, où les gens partagent leurs histoires sur ce que c’est que de retourner au bureau après avoir travaillé à domicile pendant la pandémie de Covid-19. Envisagez-vous de retourner bientôt au bureau ? Partagez vos histoires avec nous ici.

Nom: Alexa Déctis

Âge: 29

Bureau: Bureau de Netflix à Los Angeles

Travail à domicile depuis : 13 mars 2020

Revenu: 19 avril 2022

Conditions de retour : Preuve de vaccin Covid-19 et test Covid-19 négatif

Il y a beaucoup à redouter à propos du retour au bureau : se réveiller tard, être dans la circulation, rencontrer des collègues pour la première fois – la liste continue.

Mais comme le rappelle Alexa Dectis, ses craintes de retour au bureau se résumaient à la “survie physique”.

À 16 mois, Dectis a reçu un diagnostic d’amyotrophie spinale, une maladie neuromusculaire progressive qui affaiblit les muscles et peut rendre des activités telles que parler, marcher, respirer et avaler incroyablement difficiles ou, pour certains, impossibles.

“J’ai réalisé très tôt que la seule façon de faire quelque chose de moi-même serait d’utiliser le pouvoir de mon cerveau pour surmonter la faiblesse de mon corps”, a-t-elle déclaré à CNBC Make It. “Je savais aussi que j’avais besoin d’une carrière reposant uniquement sur mon intellect – c’est ce qui m’a amené à la profession juridique, car vous pouvez être un très bon avocat sans avoir besoin de bouger les muscles de votre corps.”

Dectis est incapable de marcher et utilise une chaise motorisée pour se déplacer. Elle peut confortablement parler, manger et taper à la machine, mais compte sur les soignants pour l’aider avec d’autres besoins physiques, comme se doucher et s’habiller.

Depuis le début de la pandémie, Dectis avait partagé son temps de travail au sein de l’équipe juridique de Skydance entre son appartement à Los Angeles, où elle vit seule, et la maison de ses parents en Pennsylvanie.

Plus tôt cette année, cependant, un recruteur de Netflix lui a proposé de rejoindre l’équipe des mineurs, de l’immigration et de la diligence du géant du streaming en tant qu’associé juridique.

Elle a accepté le poste en espérant qu’elle se rendrait au bureau de Netflix à Los Angeles trois jours par semaine et qu’elle travaillerait à domicile les deux autres jours. “Vous ne dites pas non à Netflix”, déclare Dectis. “Et c’était le travail et l’équipe dans lesquels j’ai toujours rêvé de travailler.”

CNBC Make It : Comment vous êtes-vous préparé à retourner au bureau et comment Netflix vous a-t-il aidé ?

Alexa Dectis : Cela a nécessité beaucoup de planification et d’horaires. J’ai dû planifier qui me préparerait pour le travail le matin et quel trajet me convenait le mieux, car je ne sais pas conduire. C’est plus facile de prendre les transports en commun — je préfère l’autobus — parce que ça me permet plus d’autonomie, mais ça ajoute du temps à ma journée parce que ça double presque mes déplacements.

Même lorsque je suis au bureau, je dois prévoir quand je bois de l’eau, car une aide-soignante doit m’emmener aux toilettes. Donc, chaque jour au déjeuner, je dois faire en sorte qu’un soignant vienne au bureau de Netflix pendant 15 minutes, m’aide à aller aux toilettes une fois, puis repart.

Avoir une amyotrophie spinale impacte beaucoup ma journée de travail. Mais cela m’a également appris une excellente gestion du temps, et cela m’a appris à tirer le meilleur parti de chaque opportunité car tant de personnes handicapées sont incapables de travailler, et le fait que je puisse avoir cette carrière incroyablement épanouissante est quelque chose que je serai toujours si reconnaissant pour.

Netflix a une équipe d’hébergement, et ils se sont assurés que j’avais un bureau réglable ainsi qu’un ordinateur portable qui se synchronise avec mon ordinateur au bureau, donc je n’ai pas à transporter trop d’équipement de travail entre mon appartement et le bureau.

Comment s’est passé le premier jour ?

Je me suis réveillé à 6 heures du matin et une de mes aides-soignantes m’a aidé à me préparer pour la journée, puis j’ai pris quelques appels avec des collègues dans d’autres fuseaux horaires depuis chez moi.

J’ai pris le bus pour aller au travail et je suis arrivé vers midi, j’ai rencontré mon manager en personne pour la première fois, j’ai rencontré l’équipe et je me suis mis au travail. Quelque chose qui m’inquiétait beaucoup, à l’heure du déjeuner, était de savoir si je pouvais atteindre des choses à la cafétéria.

Je suis toujours un peu inquiet de savoir à qui je peux demander de l’aide, car les gens ont naturellement des préjugés inconscients à propos des personnes handicapées.

Cependant, la cafétéria est l’endroit où j’ai été assuré que j’irais bien dans mon nouveau travail, car j’ai déjeuné avec les membres de mon équipe et ils ont été si gentils de me demander si j’avais besoin d’aide pour atteindre ou obtenir quelque chose. Cela m’a fait me sentir si bien dans l’entreprise pour laquelle j’ai choisi d’aller travailler.

Toute la journée, des collègues m’ont instinctivement tenu des portes, ont éloigné les chaises de la table de conférence pour que j’aie un espace pour m’asseoir et m’ont proposé d’atteindre des choses pour moi tout au long de la journée.

Aucune de ces contributions n’était un logement officiel de l’entreprise. C’étaient des actes de gentillesse de la part de mes collègues. Je pense que parfois la compassion est tellement plus précieuse qu’un accommodement ne pourrait jamais l’être.

J’ai pris le bus pour rentrer chez moi vers 16 heures et j’ai rencontré l’une de mes aides-soignantes à mon appartement pour m’aider à préparer le dîner et à me préparer pour aller au lit.

Qu’est-ce qui vous a le plus surpris ?

J’ai oublié à quel point les plaisanteries au bureau sont amusantes, même si parfois cela peut être une énorme perte de temps. J’ai travaillé en isolement pendant environ deux ans, alors j’ai oublié à quel point il est amusant d’interagir avec ses coéquipiers en personne.

Quelle configuration de travail vous convient le mieux (à distance, hybride ou en personne) et à quelle fréquence prévoyez-vous d’être au bureau ?

Je pense qu’une configuration hybride est idéale. Il y a beaucoup d’avantages à travailler en personne : vous établissez des liens plus solides, il est plus facile de discuter de certaines idées, il y a plus de chances de créer une équipe. Mais travailler à distance pour une personne handicapée est, franchement, plus facile.

En tant qu’avocat également, je pense qu’il est plus facile d’accomplir beaucoup plus lorsque vous n’êtes pas dans un bureau bruyant parce que vous lisez et écrivez, ce qui nécessite un environnement calme et une concentration sérieuse.

Mon équipe a décidé d’essayer trois jours par semaine au bureau et deux jours à la maison, c’est ce que nous faisons actuellement.

Je vais au bureau du mardi au jeudi, mais cela varie d’une semaine à l’autre. Je pourrais m’en tenir à ce calendrier dans un avenir prévisible, mais cela pourrait changer dans un mois en fonction de ma charge de travail ou des besoins de mon équipe.

