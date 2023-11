À quoi ressemble le portefeuille de sponsoring de Paris 2024 à un an des JO ?

Le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, a été photographié posant cette semaine devant une horloge géante Omega à Paris, ce qui ne peut signifier qu’une chose : il reste un an avant le début des Jeux olympiques de 2024.

Pour marquer cette étape importante, mardi a confirmé la nouvelle tant attendue selon laquelle le géant français du luxe LMVH occupera le dernier des six créneaux partenaires premium pour Paris 2024, qui verra des marques de premier ordre comme Moët Hennessy, Sephora, Luis Vuitton et Dior. intégré à l’événement dans le cadre d’un accord de 150 millions d’euros.

Tony Estanguet, le président du comité d’organisation (Cojo), dit à l’AP cette semaine que plus de 20 nouveaux partenaires se sont inscrits depuis le début de l’année. Il a également révélé que l’événement a désormais dépassé la barre du milliard d’euros de revenus de sponsoring garantis, ce qui signifie qu’il est en bonne voie de dépasser son objectif initial de 1,1 milliard d’euros – ainsi que son objectif révisé de 1,24 milliard d’euros.

À 12 mois du début de l’action, voici un bref aperçu de la manière dont ils y sont parvenus.

À quoi ressemble le portefeuille de sponsoring ?

En dehors de les 14 partenaires TOP du CIOqui ont des contrats couvrant plusieurs éditions des Jeux et valant dans certains cas des centaines de millions de dollars, il existe trois niveaux de parrainage pour Paris 2024.

Rejoindre LMVH en la catégorie partenaire premium sont la société de services financiers Groupe BPCE – qui a été la première à signer son accord il y a déjà 2018 – chaîne de supermarchés Carrefour, entreprise énergétique EDFle géant des télécommunications Orange et la société biopharmaceutique Sanofi.

Pour la plupart, les conditions financières de ces transactions ne sont pas publiques, mais Le Parisien rapporte que les partenaires premium paient entre 80 et 150 millions d’euros pour ce privilège. Quels que soient les détails précis, ces estimations suggèrent que ces six marques représentent plus de la moitié des revenus nationaux de sponsoring de Paris 2024.

En dessous, on retrouve 14 partenaires officiels des Jeux, dont Accor, Air France et Cisco, ainsi que Danone, FDJ et PwC. Enfin, des entreprises telles que DXC Technology, sponsor de Manchester United, la plateforme de gestion d’événements OnePlan et le spécialiste CRM Salesforce font partie des 29 supporters officiels de Paris 2024.

Les postes les plus élevés étant désormais pourvus, ce sont ces niveaux inférieurs que Cojo cherchera à développer pour atteindre son objectif de revenus révisé.

Pourquoi les marques arrivent-elles si tôt ?

Parce que ce sont les Jeux olympiques, avant tout.

Les Jeux ont un public véritablement mondial et leurs valeurs fondamentales d’excellence, d’amitié et de respect attirent depuis longtemps les entreprises sponsors, dont beaucoup construisent des campagnes de marketing entières autour de l’événement au cours d’une année olympique.

Pour les marques nationales, les Jeux à domicile représentent également une opportunité unique de dialoguer avec leur public cible. Avant le report, par exemple, les organisateurs de Tokyo 2020 avaient collecté plus de 3 milliards de dollars de revenus de sponsoring d’origine locale.

Mais 2024 a sans doute le potentiel d’être l’environnement marketing le plus convivial pour les sponsors olympiques depuis Londres 2012. Les derniers Jeux olympiques d’hiver de Pékin ont été entachés par des informations faisant état de problèmes de droits de l’homme en Chine, tandis que l’activité autour des Jeux d’été reportés à Tokyo un an plus tôt a été modérée par la pandémie. Les Jeux de Rio 2016, quant à eux, ont été éclipsés par des défis logistiques et les Jeux olympiques d’hiver de 2014 et 2018 se sont déroulés dans un contexte de problèmes de sécurité.

L’année prochaine marquera également les premiers Jeux olympiques d’été depuis 2016 où les fans seront de retour dans les salles : 70 % des dix millions de billets disponibles ont été vendus. dès juin – les sponsors se prépareront probablement à faire plus de bruit qu’ils ne l’ont fait lors des éditions récentes.

Y a-t-il des raisons d’inquiéter les sponsors ?

Il y a toujours quelque chose quand il s’agit des Jeux olympiques.

La France se remet actuellement d’un été de troubles civils et les organisateurs souhaiteront que toute inquiétude persistante soit apaisée d’ici l’arrivée des Jeux. Ils auront été boostés par les résultats de un sondage récent – il faut dire que cela a été commandé par le comité d’organisation – qui a constaté que plus de 70 pour cent du public français soutient les Jeux olympiques qui se déroulent à Paris.

Pendant ce temps, des questions sont posées après La police française perquisitionne le siège de Paris 2024 le mois dernier, dans le cadre de deux enquêtes préliminaires pour corruption, qui portent sur des allégations de favoritisme et d’utilisation abusive de l’argent public dans l’attribution de contrats de construction.

Certains sponsors attendent peut-être également la décision tant attendue du CIO concernant la participation de la Russie et de la Biélorussie aux Jeux avant de décider de l’ampleur qu’ils souhaitent donner à l’événement.

Quoi qu’il en soit, le CIO espère un minimum de bruit extérieur pour garantir que les sponsors se sentent à l’aise pour maximiser leurs droits d’activation cette fois-ci. Après plusieurs cycles de distractions d’hébergement et de baisse d’audience sur certains marchés clés, cela pourrait grandement encourager certains de ces partenaires TOP dont les accords arrivent à expiration à rester.

Comment va ton anxiété ?

Vous êtes-vous déjà senti stressé en regardant votre équipe préférée ? Eh bien, Coors Light estime avoir une solution.

La semaine dernière, la marque de bière a lancé une « écharpe de fantaisie » pour célébrer son parrainage de la Coupe des Ligues, le nouveau tournoi de mi-saison de style Coupe du Monde mettant en vedette les clubs de MLS et de Liga MX. L’accessoire est équipé d’une technologie de refroidissement, d’un masseur de cou intégré et, bien sûr, de deux poches à bière permettant aux fans de ranger leurs rafraîchissements.

Cela m’a fait penser à une activation similaire à la même époque l’année dernière par Manchester City et son partenaire Cisco, qui ont lancé une écharpe connectée pour suivre les émotions, la physiologie et les mouvements des supporters afin d’aider le club à mieux comprendre le comportement des supporters.

Tout aussi bizarre. Mais aussi – plus de ce genre de choses s’il vous plaît.

Coors Light a lancé une « écharpe de fantaisie » pour la Coupe des Ligues (Crédit image : Coors Light)

Meilleurs revendeurs

Après avoir signé un accord avec la Formule 1, Paramount+ a clairement identifié le football comme une plateforme marketing clé pour accroître sa notoriété à travers l’Europe.

Cette semaine, le service de streaming a été annoncé comme partenaire principal du club de football allemand Union Berlin, qui disputera la Ligue des champions pour la première fois cette saison. Cet accord, d’une valeur de 5 millions d’euros par saison, intervient après que la marque a doublé son engagement envers l’Inter Milan en acceptant de devenir le sponsor maillot des géants de Serie A de manière permanente.

Paramount+ existe depuis moins d’un an en Italie et en Allemagne, donc donner à sa marque une exposition hebdomadaire dans les principales ligues de football nationales de ces marchés aidera à familiariser les fans avec la plateforme. Et pour les clubs, il y a des choses pires que d’être payés pour faire la publicité de l’emblème de montagne mondialement reconnu de Paramount.