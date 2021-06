À quoi ressemble le pays Marvel

Lancez une toile comme Spider-Man et aidez le super-héros à vaincre les robots araignées qui tentent de s’emparer du campus Avengers. Entraînez-vous pour devenir membre des Warriors of Wakanda ou aidez le Dr Strange alors qu’il essaie de protéger une bague en or des méchants.

Ce ne sont là que quelques-unes des choses que les clients du parc Disney California Adventure pourront faire lorsqu’ils entreront sur le campus Avengers, qui ouvrira ses portes à Anaheim vendredi.

Le terrain expérientiel offre aux clients la chance non seulement de rencontrer leurs super-héros, mais d’être des super-héros.

Avengers Campus a été construit sur plus de 70 ans de personnages et d’histoires de super-héros Marvel et de 23 films et était une collaboration entre de nombreuses disciplines au sein de Walt Disney Imagineering.

« Cela a été un effort de narration mondial », a déclaré Scot Drake, directeur exécutif du portefeuille de Walt Disney Imagineering.

« Nous racontons ces histoires à une échelle que nous n’avons jamais pu faire auparavant », a déclaré Drake mercredi matin lors d’une avant-première médiatique d’Avengers Campus.

Lors de la conception du nouveau terrain, il s’agissait de « quel est le meilleur moyen d’amener nos invités au cœur de ces histoires, au cœur de cette action », a déclaré Drake.

Le terrain de 6 acres, situé entre le théâtre Hyperion et Cars Land, est l’endroit où les invités de California Adventure trouveront tous leurs super-héros, y compris Black Panther, Captain America, Captain Marvel, Iron Man, Spider-Man et d’autres.

Avengers, Spider-Man, autres attractions de Disneyland

Au centre de tout cela se trouve « WEB Slingers: A Spider-Man Adventure », où les Imagineers ont utilisé une nouvelle technologie pour permettre aux invités de lancer des toiles.

Les invités montent à bord du siège du campus où ils trouvent Peter Parker au milieu d’une expérience qui a mal tourné alors que les robots araignées se répliquent tout autour de lui.

« Tout ce que vous devez porter en tant qu’invité, ce sont des lunettes 3D, puis nous avons une interface intégrée capable de suivre les mouvements de vos mains. Donc, tout ce que vous avez à faire pour lancer une toile est de lancer votre bras vers l’avant, et en temps réel, nous sommes en mesure de créer une toile virtuelle qui sort directement de votre main… tout comme Spider-Man », a déclaré Brent Strong, inventeur de Walt Disney , directeur créatif exécutif pour le développement d’Avengers Campus.

Le trajet interactif emmène les invités en mission avec Spider-Man pour sauver Avengers Campus de l’une des expériences WEB (Worldwide Engineering Brigade) qui ont mal tourné.

Le campus offre une variété d’autres opportunités de rejoindre des équipes de super-héros. Les Warriors of Wakanda sont en mission spéciale pour trouver des recrues pour protéger le roi Black Panther. Les recrues doivent avoir l’honneur, la force, le courage et la compassion pour rejoindre les guerriers.

A proximité, le Dr Strange est à l’Ancien Sanctum à la recherche de personnes dotées de capacités magiques pour rejoindre son équipe.

Un Quin Jet, vu pour la première fois dans le générique de fin de « Avengers End Game », est garé au sommet du quartier général des Avengers où, tout au long de la journée, les invités trouveront certains de leurs super-héros luttant contre les méchants.

Les Gardiens de la Galaxie – Mission : Le manège à sensations Breakout fait également partie du campus Avengers.

« Il s’agit d’un assemblage massif de héros », a déclaré Dan Field de Disney Live Entertainment.

Nourriture du campus des Avengers de Disneyland

L’équipe culinaire de Disney a apporté des histoires à la nourriture servie sur le campus Avengers, à Pym Test Kitchen et au Shawarma Palace, a déclaré Michele Gendreau, directrice de l’alimentation et des boissons pour Disneyland.

Pym Test Kitchen est basé sur Ant-Man et la Guêpe. L’équipe culinaire a créé un menu qui fera penser aux invités que tout dans leur assiette a été soit surdimensionné, soit rétréci.

« Nous avons eu beaucoup de succès avec la façon dont nous relions l’expérience de la nourriture et des boissons à l’histoire », a déclaré Gendreau.

Par exemple, il y a une énorme « boulette de viande impossible », servie sur de très petites pâtes servies avec une petite fourchette à l’intérieur d’une cuillère géante.

Les invités n’ont pas besoin d’avoir vu l’un des films « Avengers » pour profiter de la nouvelle terre.

« Nous avons conçu cela en pensant à tout le monde », a déclaré Strong, qui a grandi dans la vallée de Coachella, à The Desert Sun, qui fait partie du réseau USA TODAY, dans une interview. « Donc, si c’est la première fois que vous rencontrez ces personnages, c’est une excellente introduction et j’espère que cela vous inspirera à vouloir en savoir plus sur eux. »

Pour les fans inconditionnels, de nombreux œufs de Pâques ont été cachés dans Avengers Campus qu’eux seuls peuvent trouver et apprécier, a-t-il déclaré.

« Il y a vraiment quelque chose pour tout le monde », a déclaré Strong.

Quand est-ce que Avengers atterrit s’ouvre-t-il?

Avengers Campus ouvre vendredi, bien que Disneyland soit actuellement limité aux résidents de l’État. Disneyland Resort rouvrira aux clients de l’extérieur de l’État le 15 juin.

En raison de la pandémie, les billets et les réservations doivent être sécurisés à l’avance pour assister à California Adventure ou Disneyland et peuvent être achetés en ligne sur Disneyland.com.