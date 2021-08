LA sitcom ABC Boy Meets World a été diffusée de 1993 à 2000 et est toujours appréciée des fans à ce jour.

Le spectacle a suivi la vie de Cory Matthews et celle de ses amis et de sa famille, et la série a même eu un spin-off mettant en vedette sa fille, Riley Matthews, diffusée de 2014 à 2017.

À quoi ressemble le casting de Boy Meets World maintenant?

Une grande partie de l’attrait de la série était ses personnages.

ben sauvage joué Cory, tandis que Will Friedle a joué son frère aîné, Eric Matthews.

Rider Strong était le meilleur ami de Cory, Shawn Hunter, et Danielle Fishel a joué Topanga Lawrence, avec qui Cory a partagé une romance épique de sitcom.

Plus tard, Trina McGee et Matthieu Laurent ont été ajoutés à la série pour jouer respectivement le meilleur ami de Topanga et la petite amie de Shawn, Angela Moore, et le frère aîné de Shawn, perdu depuis longtemps, Jack Hunter.

Enfin, William Daniels a dépeint George Feeny, le professeur et voisin de Cory, ainsi que son principal et professeur plus tard dans la série.

Chacun a continué à jouer d’autres rôles avec plus ou moins de succès ou s’est lancé dans d’autres travaux et activités dans sa vie après Boy Meets World.

ben sauvage

Savage est allé à l’Université de Stanford et a obtenu un baccalauréat en sciences politiques après son passage à Boy Meets World.

Il a joué dans des séries comme Bones et Without a Trace avant de décrocher un rôle dans Fille rencontre le monde, où il a de nouveau joué Cory, qui avait grandi pour devenir professeur d’histoire et père de deux enfants.

Il a également réalisé quelques réalisations pour la série.

Will Friedle

Friedle a fait beaucoup de travail vocal au lieu de travail à la caméra depuis qu’il était sur la série ABC.

Il était la voix de Batman sur Batman Beyond et de Ron Stoppable sur Kim Possible de Disney Channel.

Friedle est également apparu sur Girl Meets World et a repris son rôle d’Eric.

Cavalier fort

Getty

Strong était considéré comme une idole de la télévision lorsqu’il était sur Boy Meets World.

Après le spectacle, il était brièvement sur Pepper Dennis sur The WB, et a écrit et réalisé le court métrage, Irish Twins, avec son frère, Shiloh Strong.

Il est apparu dans plusieurs épisodes de Girl Meets World et a réalisé quelques épisodes de la série.

Danielle Fishel

Getty

Fishel a joué Topanga, la petite amie de Cory, dans la série, et le couple est toujours cité comme l’une de ces paires de télévision parfaites.

Après Boy Meets World, elle a joué dans quelques autres projets et a animé The Dish pour le Style Network d’août 2008 à mars 2011.

Aujourd’hui, Fishel a réalisé quelques mises en scène d’émissions de Disney Channel comme Sydney to the Max et Raven’s Home. Elle aussi a repris son rôle de Boy Meets World dans la série dérivée.

Guillaume Daniels

Daniels a une tonne de crédits d’acteur à son actif.

En plus d’une apparition dans Girl Meets World, il a participé à Grey’s Anatomy, Boston Legal et The Closer ces dernières années.

Il a 94 ans et semble vivre avec sa femme en Californie.

Trina McGee

Getty

McGee a fait quelques apparitions à la télévision depuis Boy Meets World et a réalisé deux projets : Detainment et Confessions of Isabella.

Elle est également apparue dans un épisode de Girl Meets World.

Selon BDIM, McGee vit actuellement dans la vallée de San Fernando avec ses trois enfants.

Matthieu Laurent

Getty

Lawrence a rejoint Boy Meets World dans la saison 5, jouant le frère de Shawn et le meilleur ami d’Eric.





Il a également joué dans le film Jumping Ship de 2001 avec ses frères et sœurs, Joey Lawrence et Andrew Lawrence.

Il a participé à quelques épisodes de Melissa & Joey et est également apparu dans un épisode de Girl Meets World.

Aujourd’hui, il est marié à une danseuse professionnelle Cheryl Burke.