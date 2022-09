L’amour de la reine Elizabeth pour les corgis a commencé jeune. Tout a commencé avec Susan, une corgi qui était un cadeau pour le 18e anniversaire de la reine, a rapporté la BBC. Peu de temps après avoir été présentée au toutou, la reine, la fille aînée du roi George VI, a établi une connexion avec lui. L’attachement entre les deux était tel que la princesse de l’époque a même emmené Susan en lune de miel avec le prince Philip. Ce fut le début de tout. Le corgi voyageait avec la reine dans la voiture royale tout en étant caché sous un tapis.

De là a commencé une famille de corgi prolifique et tentaculaire, avec même un “dorgi” jeté dans le mélange. La princesse Diana aurait inventé un surnom pour le corgis de la reine : “un tapis en mouvement”, étant donné la façon dont ils avaient l’habitude de courir devant elle (la reine).

Les corgis ont dormi dans l’appartement privé de la reine alors que le palais de Buckingham compte 775 chambres. Ils sont allés là où elle est allée, en hélicoptères, en trains et en limousines. Un arbre généalogique des chiens de la reine a été créé par la BBC pour résumer cette famille.

Il y a un arbre généalogique des corgis de la reine https://t.co/nC7UzH6Y7A pic.twitter.com/MkpYnoYQl3 – Meridith McGraw (@meridithmcgraw) 9 septembre 2022

Selon un rapport du PTI, les chiens royaux seront relogés après la mort de la reine. Bien que le public ne sache pas absolument où ils iront, Victoria Arbiter a déclaré à The Independent qu’ils iraient probablement vers un membre du personnel de confiance sinon vers la famille de la reine, rien n’étant laissé au hasard.

La reine possédait plus de 30 chiens de la race Corgi et a été photographiée à plusieurs reprises avec eux au cours de ses près de 70 ans de règne.

Les chiens de race corgi sont petits et à pattes courtes avec des oreilles pointues. La reine a même supervisé un programme d’élevage de corgi sur le terrain du château de Windsor. Ses corgis ont reçu l’affixe de Windsor et on dit que la reine n’a jamais autorisé ses chiens à participer à des expositions canines et n’en a vendu aucun. Cependant, elle a offert des corgis en cadeau.

La reine a arrêté le programme d’élevage dans ses 90 ans et, interrogée à ce sujet par son conseiller, la reine a déclaré qu’elle ne voulait pas laisser un jeune derrière elle après sa mort.

