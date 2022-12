À quoi ressemble la vie quotidienne

À quoi ressemblent mes matinées ?

Je me lève à 8h et prends ma première dose de médicament. Je ne peux pas sortir du lit et fonctionner sans elle. Je reste allongé dans mon lit pendant environ une heure en attendant qu’il entre en action. Ensuite, je me lèverai et me préparerai un café et un petit-déjeuner. J’adore les frites et les œufs Benedict accompagnés de pommes de terre rissolées.

Je prendrai le reste de mes pilules quand je mangerai. Ils incluent un autre médicament qui supprime mon système immunitaire.

Après le petit déjeuner, je vais m’habiller. Cela peut être fatiguant. Je vais devoir me reposer après. Quand je me sentirai à la hauteur, je garderai ma nièce de 5 mois pour que ma mère puisse lui préparer le petit-déjeuner. Ma nièce pèse 15 livres, donc je ne peux pas la tenir très longtemps. Mais je joue avec elle du mieux que je peux.

J’aime faire une promenade dehors parfois le matin, peut-être jusqu’à la boîte aux lettres. Mais seulement s’il fait assez frais. Mes symptômes éclatent à cause de la chaleur.

Ensuite, je prendrai le temps d’aller sur Facebook et de vérifier les groupes communautaires MG. J’aime offrir des conseils utiles quand je le peux. Par exemple, certaines personnes peuvent avoir de la difficulté à se faire diagnostiquer ou avoir des problèmes avec leur traitement aux IgIV. C’est une perfusion que je reçois par une veine de mon bras. Cela affecte le fonctionnement de mes anticorps.