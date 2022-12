À quoi ressemble la vie des réfugiés afghans dans les camps

Les réfugiés qui vivent dans des camps en attendant de connaître leur sort disent qu’ils se trouvent souvent dans des quartiers exigus et dans de mauvaises conditions, avec des sentiments conflictuels, car ils savent qu’ils sont plus en sécurité qu’ils ne l’étaient, mais se sentent piégés par l’incertitude.

Certaines familles afghanes ont raconté à CTVNews.ca leurs histoires de vie dans des camps de réfugiés, après avoir fui l’Afghanistan après le retour au pouvoir des talibans.

Autrefois un foyer temporaire pour plus de 10 000 réfugiés afghans, l’Emirates Humanitarian City à Abu Dhabi abrite toujours Hassina Sadat, avec son mari et ses deux enfants.

Après la prise de contrôle de l’Afghanistan par les talibans, de nombreux Afghans ont été évacués vers Abu Dhabi, le Qatar et l’Albanie.

Ces pays sont utilisés comme pays de transit pour les réfugiés afghans qui se rendent au Canada, aux États-Unis et dans les pays européens.

La majorité des réfugiés qui ont été évacués vers Abu Dhabi se trouvent maintenant dans leur pays de destination – la plupart aux États-Unis – mais certains restent dans les camps, attendant toujours les visas qui leur permettront de continuer.

Sadate est l’un des plus de 2 000 réfugiés qui se trouvent encore dans le camp de l’EHC, attendant que leur asile soit approuvé par leur pays de destination.

“Ma seule préoccupation est ma situation incertaine et notre avenir n’est pas clair. Cela a provoqué chez beaucoup de réfugiés des problèmes mentaux et de la pression », a déclaré Hassina à CTV News. « J’ai la dépression ici. Nous avons tout ici, mais la seule chose qui manque, c’est la liberté. C’est comme si vous aviez été enfermé dans une cage dorée.

Afin de réduire la pression, Hassina s’occupe en faisant du bénévolat, enseignant l’anglais à d’autres femmes du camp.

« J’enseigne à ces femmes qui n’ont pas eu la chance d’étudier en Afghanistan. Je me sens bien quand j’enseigne aux femmes et je suis heureuse d’aider les autres.

L’enseignement était sa profession en Afghanistan. Elle a été enseignante dans l’un des collèges d’enseignement de Kaboul et détient une maîtrise en éducation de l’Inde.

Après le retour des talibans, Hassina et sa famille ont fui vers Abu Dhabi en septembre 2021.

Elle a dit qu’ils avaient quitté l’Afghanistan parce qu’ils ne se sentaient pas en sécurité. Elle avait été licenciée de son travail par les talibans. Suite à cela, les talibans ont imposé de nouvelles restrictions aux employées du gouvernement, les empêchant de retourner au travail.

Elle était censée se rendre à sa destination finale dans les tout premiers mois, mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu.

Lorsqu’on lui a demandé combien de temps encore elle resterait au camp, elle a dit qu’elle n’avait pas reçu de réponse précise.

“Je ne sais pas,” dit-elle. “Il y a beaucoup de gens qui ont des documents légaux et attendent toujours que leur visa soit approuvé.”

Hassina Sadat enseigne aux femmes dans un camp de réfugiés à Abu Dhabi.

Pendant les six premiers mois, les réfugiés du camp EHC n’étaient pas autorisés à sortir de leurs chambres, mais après plusieurs manifestations, la situation a un peu changé. Pourtant, ils ne sont pas libres de quitter le camp.

La situation de sa famille n’est pas unique.

“Nous n’avions rien pour cuisiner et ma femme a dû mettre une bouteille d’eau à la lumière du soleil venant d’une petite fenêtre pour réchauffer mon nouveau-né”, a déclaré Falak Afghan, un autre réfugié qui se trouve également dans le camp EHC avec sa femme. et cinq enfants.

« Les services ne sont pas bons ici. Quand mon enfant est né ici, nous n’avions pas accès à un médecin. Nous avons dû attendre près de six mois pour voir un médecin.

La famille de Falak a reçu une seule pièce pour dormir, manger et vivre.

« Nous devons dormir dans une petite pièce sur du béton, et mes enfants sont tombés malades », a déclaré Falak. Il a dit qu’il croyait que ses enfants étaient tombés malades parce que la pièce était humide. Ils ont mis des cartons sur le sol pour éviter l’humidité.

Falak travaillait pour l’ancien gouvernement afghan à Kaboul et sa femme était enseignante. Ils ont fui vers Abu Dhabi en octobre 2021, et depuis lors, ils attendent que leurs documents d’asile soient confirmés et approuvés par le gouvernement américain.

« J’ai été évacué par une agence d’Afghanistan mais elle n’a pas suivi mon cas ici. Comme nous n’avons pas accès aux services juridiques dans le camp, mon dossier a été clos et je suis maintenant dans une situation incertaine », a déclaré Falak.

Falak a déclaré que la situation dans le camp EHC est très difficile et a décrit la « misère » qu’il a ressentie à la suite de la mort de son ami, Yousuf Halim.

Halim, un ancien juge de la Cour suprême afghane, est décédé dans le camp des suites d’une crise cardiaque plus tôt cette année, le 17 octobre. Il attendait également dans le camp que sa demande d’asile soit approuvée. Falak pense que sa crise cardiaque était liée à la vie au camp, affirmant qu'”en raison du stress et de la dépression, il a perdu la vie”.

« Il était en bonne santé et n’avait aucun antécédent de maladie. Nous avions l’habitude de marcher ensemble pour les prières quotidiennes, mais il est mort subitement. Je pense que le stress et l’incertitude l’ont tué. Les gens meurent beaucoup ici, mais les autorités cachent la nouvelle aux réfugiés. »

Mais pour les réfugiés bloqués au Pakistan, la situation est encore plus difficile. Non seulement ils sont incertains de leur avenir, mais ils éprouvent des difficultés financières.

Abdullah Hamim est montré dans une image fournie.

Pour Abdullah Hamim et Roman Pana, qui ont quitté l’Afghanistan pour le Pakistan il y a sept mois, la vie est difficile, sans source de revenus car ils dépensent leurs économies en loyer et autres dépenses.

Ils travaillaient tous les deux avec des chaînes de télévision locales en Afghanistan, mais lorsque les talibans ont imposé des limites et une censure aux médias, ils ont dû quitter le pays.

« La situation ici est très difficile. Les réfugiés ne sont pas en mesure de tout payer, contrairement à d’autres camps dans d’autres pays où les réfugiés reçoivent un logement et des dépenses », a déclaré Abdullah.

Selon Abdullah, la plupart des visas des réfugiés ont expiré et ils craignent que la police pakistanaise ne les arrête et ne les renvoie en Afghanistan.

Abdullah et son ami Roman ont métaphoriquement frappé aux portes d’autres pays qui accueillent des Afghans, mais seule la France a montré un peu de sympathie.

“J’ai envoyé ma demande à tous les pays qui acceptent des réfugiés, mais personne n’a confirmé qu’il nous délivrerait un visa”, a déclaré Roman.

Le reportage de cette histoire a été payé par le biais du projet Afghan Journalists in Residence financé par Meta.