À quoi ressemble la vie dans une communauté d’aînés VRS – Kelowna Capital News

Par divers résidents de VRS Seniors’ Communities, propriétés sœurs d’Orchard Gardens (Kelowna).

Chacun a sa propre raison de choisir d’emménager dans une communauté pour aînés. Souvent, les raisons que nous entendons de nos résidents VRS sont : avoir plus d’occasions de socialiser avec les autres dans une communauté ; faire préparer, servir et nettoyer des repas cuisinés à la maison ; ne plus avoir à faire les tâches ménagères quotidiennes ; avoir l’abordabilité financière et réaliser la valeur accrue de leur maison et d’autres actifs ; et plus de sûreté et de sécurité.

Chez VRS Seniors’ Communities, nous avons demandé à nos résidents les plus récents ce qu’ils avaient à dire sur leur nouvelle maison. Voici ce qu’ils avaient à partager :

«Après des années de vie seule, j’ai eu la chance de trouver Ross Place. Ici, j’ai une suite confortable, de bons repas et de l’espace pour continuer à travailler en tant que rédacteur d’essais indépendant.

– Jaime à Ross Place, Victoria

“La visite des installations locales pour explorer les options confirme que nous avons fait le bon choix pour nous avec un déménagement à Lakeside Gardens. Nous apprécions à fond les repas délicieux, la vie quotidienne plus facile, les diverses activités récréatives, les employés sympathiques, les nouveaux amis et surtout la sécurité.

– Couple anonyme à Lakeside Gardens, Nanaimo

Les jardins Orchard de Kelowna bénéficient d’un magnifique cadre semblable à un parc. Photo publiée avec l’aimable autorisation des communautés VRS

“Bien que je n’ai emménagé au manoir Charles qu’il y a quelques mois, j’ai d’abord été frappé par la gentillesse de chacun. Amabilité non seulement du personnel, mais aussi des résidents qui m’ont fait sentir si bien accueilli. Mon bien-être et mon bonheur sont la première priorité du personnel et rien n’est de trop pour eux. La nourriture est toujours bonne.

Il y a de nombreuses activités chaque jour et de nombreuses animations pour tout le monde. J’en ai certainement pour mon argent. Si vous cherchez une maison loin de chez vous, Charles Manor est l’endroit qu’il vous faut!”

– Margaret au Charles Manor, Penticton

«Ils vont au-delà pour nous ici; on s’occupe toujours bien de nous. En plus, le prix est vraiment abordable !”

– Phil au Sunnyside Manor, South Surrey

“Nous avons une grande ambiance familiale ici.”

– Charles à Pacific Carlton, South Surrey

« Andover Terrace est magnifique. Nous recevons beaucoup de divertissements, les gens sont gentils, le personnel est très serviable, la nourriture est très variée, il est idéalement situé à proximité de la ville et un endroit agréable à vivre avec des prix raisonnables!”

– Jean à Andover Terrace, Salmon Arm

Les activités récréatives, les employés sympathiques, les nouveaux amis et la sécurité sont tous des éléments appréciés des résidents des VRS Seniors’ Communities, y compris ceux du parc Orchard de Kelowna. Photo publiée avec l’aimable autorisation des communautés VRS

