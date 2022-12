À quoi ressemble la vie dans un logement de l’ère soviétique aujourd’hui ?

Oscar Holland, CNN Interviews et photographies de David Navarro, Martynna Sobecka, Mikhail Kalarashan, Alexander Veryovkin & Giorgi Zatiashvili Écrit par

À travers l’ex-Union soviétique et le bloc de l’Est, d’immenses complexes en béton témoignent de la campagne de logement d’après-guerre en Europe. Construits en masse dans la seconde moitié du XXe siècle, leurs conceptions utilitaires visaient généralement à fournir des maisons aussi rapidement et à moindre coût que possible.

Mais alors que certains de ces développements ont depuis été rasés ou tombés en ruine, beaucoup ont survécu aux gouvernements communistes qui les ont construits.

En 2012, David Navarro et Martyna Sobecka, fondateurs de la maison d’édition et du studio de design Zupagrafika, ont commencé à documenter les blocs de béton vieillissants d’Europe de l’Est – et à rencontrer les gens qui les habitent encore. Au départ, le couple avait l’intention de photographier des modèles architecturaux en papier contre les bâtiments qu’ils représentaient, bien qu’ils aient plutôt demandé aux résidents de poser pour des portraits contenant les illustrations.

Une décennie plus tard, et avec l’aide de photographes de toute la région, ils ont publié des images et des histoires de 40 projets de logement dans 37 villes différentes.

De ce qui était autrefois Berlin-Est à la ville russe éloignée de Norilsk, Navarro et Sobecka ont constaté que les occupants de ces bâtiments souvent vilipendés se plaignent de problèmes, notamment d’une mauvaise isolation et d’un manque d’entretien. Mais ils ont également découvert de nombreux résidents qui étaient élogieux et nostalgiques de leurs maisons de l’époque de la guerre froide.

Comme le couple l’écrit dans l’introduction de son nouveau livre, “Les locataires : portraits concrets de l’ancien bloc de l’Est”, leurs sujets ont des souvenirs à la fois des “années dorées des bâtiments et des temps plus sombres”.

Barbara, lotissement Plac Grunwaldzki à Wrocław, Pologne (photo du haut)

“J’étais l’un des premiers locataires ici. J’adore mon appartement au quatrième étage. J’ai trois chambres spacieuses avec une petite cuisine.

“Le seul inconvénient, ce sont les pigeons, oh là là, c’est vraiment terrible ! La rénovation a l’air jolie et propre de l’extérieur mais ils n’ont pas posé de céramique sur les sols des balcons, comme ils l’avaient promis. De plus, les locataires paient encore environ 200 zlotys (43 $) par mois chacun pour cette rénovation.”

Josef, lotissement Jižní Město à Prague, République tchèque

“Ces maisons en panelák (préfabriqués en béton) ont été construites très rapidement pour que les gens aient des endroits où vivre. Tout le monde aimait ça ici. Puis la révolution de velours est arrivée et ils ont voulu les démolir ; s’ils les avaient démolis, nous n’aurions pas maisons aujourd’hui.

“Quand nous achetions un appartement ici, c’était très abordable, maintenant ils sont disponibles pour 4 millions de couronnes (166 000 $), assez cher pour les gens qui n’ont pas beaucoup d’argent.”

Zinaida, complexe de logements Novosmolenskaya à Saint-Pétersbourg, Russie

“Il n’y a presque pas de jeunes ici, mais la maison a beaucoup d’avantages : elle est relativement calme, proche du métro et il y a beaucoup de verdure autour. Le principal inconvénient est que les murs, les sols et les plafonds sont inégaux. Quelque chose s’est probablement mal passé pendant la construction.”

Givi, lotissement Sky-Bridge à Tbilissi, Géorgie

“J’ai vécu sur le sol du pont pendant 40 ans. Avant la construction des ponts, tout le sol était fermé et j’étais le seul à y rester.

“Ces fenêtres arrondies étaient autrefois des balcons qui ne pouvaient pas être transformés à l’époque. Maintenant, certains locataires les ont recouverts pour avoir plus d’espace chauffé à l’intérieur, seules leurs gaz d’échappement montent jusqu’à mon balcon.”

Divna, porte est de la ville de Belgrade à Belgrade, Serbie

“Les bâtiments sont anciens et bien construits. Ce sont les statues de Belgrade. Leurs fondations sont profondément enracinées, protégeant ainsi les étages supérieurs des tremblements de terre.”

Christin, Berliner Querplatte à Berlin, Allemagne

“Je suis né dans (le quartier est de) Prenzlauer Berg et j’ai déménagé ici dans les années 1970. J’habite au neuvième étage et j’ai un appartement de deux chambres, plus qu’assez de place pour moi et mon chien.

“Le loyer est de 500 euros (511 $) par mois et pour ma modeste pension, c’est beaucoup, mais ce n’est pas beaucoup pour cet endroit génial, n’est-ce pas ? Je peux voir la tour de télévision de ma fenêtre !”

