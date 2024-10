À quoi ressemble la vie dans la plus grande communauté apocalyptique au monde ?

Quand je dis les mots « préparateur de la fin du monde« Quelle est la première chose à laquelle vous pensez ? Stockage des aliments ? Des masques à gaz ? Des histoires tristes sur la fin du monde ?

Kara et moi sommes probablement les plus éloignés des préparateurs de la fin du monde. Nous n’avons aucun stockage de nourriture et sommes suffisamment optimistes pour croire que si quelque chose de grave arrivait, tout se passerait bien d’une manière ou d’une autre. Mais lorsque nous avons entendu parler de la plus grande communauté de préparateurs apocalyptiques au monde lors d’un road trip aux États-Unis il y a quelques années, nous n’avons pas pu résister à un voyage pour voir de quoi il s’agissait.

D’où viennent tous ces bunkers ?

Vivos Xpoint, située dans les Black Hills du Dakota du Sud, est une communauté apocalyptique comprenant 575 bunkers. La communauté est ÉNORME, couvrant une superficie équivalente à la moitié de Manhattan et située dans l’une des régions les plus sûres géographiquement d’Amérique du Nord.

Kara et Nate

Avant d’être un refuge pour les préparateurs de la fin du monde, cette immense collection de bunkers était un refuge militaire pour les armes pendant la Seconde Guerre mondiale. Le dépôt de munitions des Black Hills a stocké des milliers d’armes chimiques, et parfois même des prisonniers de guerre, au cours de plusieurs guerres qui l’ont précédé. a été fermé en 1967. L’emplacement du dépôt de munitions a été stratégiquement choisi pour être dans un endroit avec peu de menaces de catastrophe naturelle et loin de toute cible militaire connue.

Des décennies plus tard, l’esprit de cette communauté de bunkers reste à peu près le même, sauf qu’au lieu de protéger les bombes, elle protège les gens.

Qu’y a-t-il à l’intérieur d’un bunker apocalyptique ?

Kara et Nate

Lorsque le bunker est acheté pour la première fois, il est livré vide et dans son état d’origine. Fondamentalement, ce ne sont que de grandes pièces en béton avec des portes de 4 pouces d’épaisseur qui peuvent résister à une explosion de 5 000 livres. Je sais que cela semble effrayant, mais soyez indulgents avec moi.

Kara et Nate

Après l’achat, Vivos vous aide à transformer le bunker en maison. Les propriétaires peuvent concevoir le plan d’étage comme ils le souhaitent en ajoutant des chambres, des salles de bains, des bureaux, des cuisines et des espaces de vie. La zone est complètement hors réseau, donc chaque bunker est alimenté par des panneaux solaires et des générateurs, mais vous pouvez en faire autant de maison que vous le souhaitez. La communauté Vivos Xpoint dispose d’autres équipements comme un bunker de piscine, un bunker de restaurant et un bunker de salle de sport pour augmenter le confort de vie ici.

Kara et Nate

35 000 $. C’est ce qu’il en coûte pour posséder pour toujours un de ces bunkers apocalyptiques. Au moment de notre visite il y a trois ans, la communauté avait vendu plus de 60 bunkers et 10 familles y vivaient à plein temps. Avant notre visite, nous pensions que vivre dans un ancien bunker de stockage d’armes semblait déprimant et misérable, mais après avoir fait une visite, nous avons réalisé à quel point nous avions tort.

Qui vit dans ces bunkers ?

Kara et Nate

Avant que quiconque puisse acheter un bunker, chaque acheteur potentiel doit se soumettre à un processus de vérification approfondi pour garantir que la communauté est remplie de personnes sûres et dignes de confiance. Dante, l’un des cerveaux derrière ce projet, nous a dit que la principale condition pour rejoindre la communauté est d’avoir une attitude positive et une bonne personnalité. Au-delà de cela, ils recherchent des personnes possédant des compétences spécialisées, comme des dentistes, des couturières, des médecins, des thérapeutes, des plombiers et des pêcheurs.

Lors de notre visite, nous avons eu l’occasion de rendre visite à deux familles qui vivent à temps plein dans la communauté. À notre grande surprise, aucun d’entre eux ne ressemblait aux préparateurs paranoïaques typiques de la fin du monde que l’on voit à la télévision. En réalité, ils n’étaient que des gens ordinaires qui voulaient vivre à un rythme de vie plus lent, loin de tout le chaos qui règne dans le monde d’aujourd’hui.

Aucune des deux familles n’était une survivante expérimentée, elles ont donc dû en apprendre beaucoup sur la vie hors réseau lorsqu’elles ont déménagé dans les bunkers. Ils ont convenu qu’il pouvait être difficile de vivre sans les commodités de la vie urbaine, mais que les petites choses comme la liberté, la communauté et le ciel nocturne spectaculaire en valaient la peine.

À quoi ressemblent vraiment les communautés apocalyptiques ?

Bulgac via Getty Images

Lorsque nous avons demandé à Dante ce qui se passerait dans le monde pour obliger les gens à vivre dans un bunker apocalyptique, il nous a vraiment surpris par sa réponse.

Dante ne souscrit pas vraiment à l’idée d’un effondrement mondial à grande échelle comme Armageddon et il ne pense surtout pas qu’il soit utile à quiconque de passer tout son temps à s’inquiéter de la fin du monde. Pour lui, il y a une différence entre être préparé et être paranoïaque. Il préfère vendre l’idée d’être en sécurité, préparé et de vivre dans une bonne communauté. Les employés à temps plein de la communauté ont exprimé des sentiments similaires, ce qui nous a fait comprendre que nos idées préconçues sur ce qu’est un préparateur apocalyptique étaient toutes fausses.

Honnêtement, c’est pour ça que nous voyageons. Kara et moi pensons qu’il est important de rencontrer des gens qui voient le monde un peu différemment de nous pour réaliser qu’il y a de la beauté dans les différences. Et à vrai dire, nous ne sommes pas tous aussi différents qu’on pourrait le penser.

Pour voir notre visite complète de cette communauté apocalyptique, regardez la vidéo ci-dessous ! Nous avons également passé la nuit dans un bunker dans une autre communauté apocalyptique et vous pouvez en entendre parler sur notre chaîne YouTube.