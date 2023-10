À quoi ressemble la situation à Gaza alors que les habitants cherchent à se mettre en sécurité pendant les frappes aériennes israéliennes

(Vidéo : Le Washington Post)

Les bombardements israéliens ont décimé de grandes parties de Gaza, déplaçant environ un million de personnes et obligeant beaucoup d’entre elles à prendre des décisions impossibles : rester et risquer la mort, ou laisser derrière elles tout ce qu’elles ont toujours connu avec peu d’assurance de trouver la sécurité. L’enclave étroite et densément peuplée, contrôlée par le groupe militant Hamas, est assiégée par Israël ; l’électricité, la nourriture et l’eau commencent à manquer.

Par le biais de messages texte, de notes vocales et d’appels téléphoniques, quatre familles ont partagé les décisions difficiles qu’elles ont été obligées de prendre. Ce sont leurs comptes.

« Nous n’avons pas le temps de respirer »

Un professionnel de la santé, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat parce qu’il n’était pas autorisé à parler aux médias, travaille dans le plus grand hôpital de Gaza. En parcourant les couloirs de l’hôpital al-Shifa, il croise les centaines de familles qui y ont trouvé refuge. Il n’a pas vu sa famille depuis le 5 octobre et dit ne dormir que trois heures par nuit.

Des milliers de personnes se cachent ici. La moitié des blessés concernent des personnes de moins de 15 ans. Il n’y a pas de médicament.

Il y a des gens qui dorment par terre, entre les couloirs et les routes, dans le jardin et sous les escaliers. Partout où ils peuvent se reposer.

Nous avons eu 18 cas d’amputation en 24 heures.

Si quelqu’un est blessé, il sera le seul survivant de toute la famille. Ou vous soignez un enfant qui est sous les décombres depuis plus de 40 heures.

Nous n’avons pas le temps de respirer.

Le plus important c’est ma famille, que Dieu les protège.

Je parle à ma famille de temps en temps. Ma femme est dans un UNRWA [United Nations Relief and Works Agency] l’école et il n’y a pas d’internet, donc nous ne pouvons parler que lorsqu’elle a accès à une ligne téléphonique. Il y a quatre jours, elle m’a dit qu’ils avaient mis les femmes dans une pièce et les hommes dehors, dans une cour. Il y a eu un bombardement près de l’école, m’a-t-elle raconté, et un éclat d’obus a touché un jeune homme à la tête, au milieu de l’école. Il est mort sur le coup.

La dernière fois que j’ai bien dormi, c’était le 5 octobre, j’étais de service le lendemain. C’est aussi la dernière fois que je vois ma femme et mes enfants. La dernière fois que j’ai dormi chez moi. Et mon lit. Et mon matelas. Et mon oreiller.

Je n’ai aucune idée de ce qui est arrivé à ma maison, mais toute la zone a été bombardée. Notre collègue s’est rendu hier chez lui et l’a trouvé émietté comme des biscuits. Nous disons : « Ok, nous ne sommes pas morts. » Mais que se passe-t-il après ? Si la guerre se termine et que je veux rentrer, je n’aurai plus de maison.

« Nous avons arrêté de nous baigner pour économiser l’eau. Et nous ne prenons qu’un seul repas par jour.

Mohammed Ahmed Abu Rukbeh est chercheur en droits humains. Il essaie de trouver un endroit sûr pour que sa famille puisse s’abriter des frappes aériennes israéliennes. Il dit que ses enfants sont tellement traumatisés par le bruit constant des bombes qu’ils peuvent à peine marcher.

À l’aube du mardi 11 octobre, des avions de guerre israéliens ont lancé une « ceinture de feu » sur la route al-Sika, à l’est de notre maison. La lueur rougeâtre des missiles ressemblait à un éclair au-dessus de notre quartier. Vers 6 heures du matin, les frappes aériennes se rapprochaient et j’ai décidé d’emmener mes enfants chez mon beau-père à Abu Qamar.

Nous avons croisé des ambulances et des civières tout au long de notre promenade. J’ai vu les forces de la Défense civile ramasser des morceaux du corps d’une femme. Mon plus jeune fils, Karam, a été tellement horrifié par les débris des bombes que j’ai dû le porter jusqu’au bout du trajet.

Finalement, nous sommes arrivés chez mon beau-père et avons appris que la mosquée de Haïfa voisine devait être bombardée.

Ensuite, nous avons marché jusqu’à la maison de mon frère Sayed et l’avons trouvée remplie de familles de mes frères et sœurs. J’ai décidé que nous resterions, même si nous n’étions pas à notre place : ma famille avait juste besoin de rester en vie. Des cris ont éclaté de l’autre côté de la rue : les forces israéliennes avaient prévenu les voisins que leur maison allait être bombardée.





Je restais impuissant, ne sachant pas où aller. Je me suis retrouvé à marcher jusqu’à une école de l’UNRWA près de la piscine d’Abu Rashid, au milieu du camp de Jabalya, mais il n’y avait pas assez de place pour notre grande famille.

Je suis resté assis dans la cour pendant environ deux heures, me sentant perdu. J’ai pensé à retourner chez moi à Tal el-Zaatar et à affronter la mort, ou à rester dans la rue et à implorer un abri.

Après quatre tentatives, j’ai trouvé à ma famille un endroit où me reposer avec ma sœur, au nord de la ville de Gaza. Nous sommes en sécurité, mais tout le monde ne va pas bien. Le teint de mes enfants est devenu jaune. Nous avons arrêté de nous baigner pour économiser l’eau. Et nous ne mangeons qu’un seul repas par jour : des sandwichs, jusqu’à épuisement de nos stocks.

« Ma famille s’inquiétait de rester à la maison sans assez de nourriture ni d’électricité »

Wafa Ulliyan, qui vit à Toronto, a des dizaines de parents à Gaza. Elle a communiqué avec eux lorsque cela était possible. Leurs messages frénétiques ouvrent une fenêtre sur les décisions angoissantes auxquelles les familles de Gaza sont confrontées lorsqu’elles décident de risquer la mort et de rester dans leurs maisons du nord, où Israël a donné des ordres clairs d’évacuer, ou de laisser derrière elles tout ce qu’elles savent et de partir vers le sud, où les L’armée israélienne frappe également. Chaque matin, elle se réveille, effrayée de voir quels textes elle va lire.

Ma mère, mon frère, mes sœurs, toute la famille de mon mari, tout le monde est là.

Quand Israël a commencé à bombarder Gaza et à larguer des tracts dans le nord, ma famille a commencé à se demander où aller. Plus de 30 membres de ma famille élargie vivent dans la ville de Gaza. Ma mère, mon frère et mes sœurs Abeer et Sana vivent dans le sud, à Rafah.

Dans le Nord, ma famille craignait de rester à la maison sans nourriture ni électricité. Ils craignaient également de trouver au moins trois chauffeurs de taxi disposés à les conduire vers le sud.

Avant l’arrivée de Jamal et des autres de la ville de Gaza, le voisin de ma mère à Rafah a été informé d’un attentat à la bombe. Maman voulait rester à la maison et héberger les membres de notre famille du nord, mais ma sœur Samar, qui vit en Turquie, l’a suppliée de partir.



Cette nuit-là, la maison de ma sœur Abeer à Rafah a été endommagée par une frappe aérienne israélienne.

Les fenêtres et les portes ont été arrachées sous le choc.

Des meubles et des verres étaient éparpillés partout.

Ma famille se réfugie désormais à Rafah, malgré les dégâts, mais l’attente est insupportable. Ma famille n’arrête pas de m’envoyer des messages pour dire : « Si vous n’avez pas de réponse de notre part, pardonnez-nous. »

« Nous avons décidé qu’il valait mieux mourir à la maison »

Basel al-Sourani est un avocat international spécialisé dans les droits de l’homme. Sa famille et un voisin sont les seuls qui restent dans leur quartier du sud de Gaza. Ils dorment sur des matelas dans le couloir, mais nulle part ils ne se sentent vraiment en sécurité. Il a perdu confiance en son travail et se sent trahi par le monde.

Nous avons déjà tenté d’évacuer vers le sud, vers Khan Younis samedi, mais les scènes étaient horribles. Frappes aériennes, foules, pas de pouvoir. Fumée et explosions à moins de 400 mètres.

Après deux jours, nous sommes rentrés chez nous. Nous avons décidé qu’il valait mieux mourir chez nous plutôt que de devenir réfugiés dans le Sinaï.

Nous sommes désormais complètement seuls à Tal al-Hawa, à l’exception d’un voisin. Nous avons un puits pour l’eau et deux batteries que j’ai achetées aujourd’hui pour 600 dollars à un homme de Shujeiyah. Il a livré les batteries en voiture – vous savez, les gens doivent continuer leur travail malgré les risques. La majorité des habitants de Gaza vivent sous le seuil de pauvreté et dépendent donc d’un revenu quotidien pour nourrir leur famille, et les choses deviennent de plus en plus chères ici.

J’ai éloigné tous nos meubles des fenêtres pour que les vitres ne nous tombent pas dessus en cas de frappe aérienne. Et nos matelas sont alignés dans le couloir car les bombardements sont pires la nuit.



Je n’ai aucune idée de quoi faire. C’est tellement épuisant mentalement.

Mon ami Ahmed vient d’envoyer un SMS pour nous demander si nous hébergerons son fils.

Je ne sais pas quoi lui dire. Je ne sais pas s’il sera en sécurité. Nulle part à Gaza n’est sûr à l’heure actuelle.

Quelle est la valeur du droit international si les États ne l’appliquent pas ou ne le respectent pas ?