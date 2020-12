Vibrant, diversifié et abondant sont quelques mots qui décrivent la culture et la scène artistique des Émirats arabes unis, qui servent également de plaque tournante pour les créatifs régionaux issus du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord pour partager leur travail, avant la pandémie.

Pour maintenir cette communauté active pendant la pandémie COVID-19, le pays a soutenu des artistes résidents dans 25 domaines d’innovation dans le secteur créatif en accordant environ 140 subventions financières.

La ministre de la Culture et de la Jeunesse du pays, Noura Al Kaabi, dirige ces efforts.

Le jeune ministre est un ardent défenseur de la culture des arts aux niveaux local et mondial, considérant l’industrie de la culture et de l’innovation comme un moyen de promouvoir la culture et l’innovation des Émirats arabes unis à travers le monde, en plus de contribuer à la durabilité économique et à la croissance de l’émirat.

Accès créatif

Malgré les défis posés par les cinémas vides et les salles d’art précédemment verrouillées, Al Kaabi pense que la culture n’est jamais en suspens, la réponse des EAU à la pandémie étant la preuve de la résilience culturelle.

En regardant une scène artistique post-COVID, le ministre pense qu’elle sera reconstruite d’une meilleure façon, en tirant parti des pratiques développées pendant la pandémie.

« L’avantage d’obtenir votre contenu ou d’obtenir votre travail [to] transcender au-delà des frontières d’une galerie … c’est comment pouvons-nous utiliser une telle plate-forme », a déclaré Al Kaabi à Inspire Middle East, en parlant de numérisation. «Le rôle de la culture n’est-il pas d’être accessible à tous? Ne pas faire [it] juste [for] ceux qui ont le privilège de pouvoir voyager ou de pouvoir visiter un musée? »

Protection de la propriété intellectuelle

Avec de nombreux artistes partageant leur travail en ligne, la question de la propriété intellectuelle a été un sujet de débat animé. Al Kaabi affirme que le ministère de la Culture et de la Jeunesse travaille en étroite collaboration avec son homologue économique pour développer la protection de la propriété intellectuelle et d’autres politiques visant à sécuriser les idées originales des artistes.

La ministre a également souligné l’importance de sensibiliser les artistes à la manière dont ils peuvent protéger leurs propres œuvres d’art, ce qui, espère-t-elle, les encouragera à partager leurs œuvres plus fréquemment.

«De nos jours, c’est un secteur très dynamique, et c’est un secteur qui devance même les autres secteurs qui contribuent au PIB», dit le ministre.

Interrogé sur la manière dont l’industrie créative collabore avec l’économie, Al Kaabi a cité le travail des licences pour les pigistes et les microentreprises qui incluent des cinéastes, des éditeurs, des maquilleurs, etc.

«La licence est une licence commerciale, c’est donc un environnement commercial», a expliqué Al Kaabi. «Par conséquent, il y a des créations d’emplois qui se produisent dans ce secteur, tout en ayant les bonnes mesures pour le secteur et en identifiant les emplois créatifs que le secteur fournira. Il y a les institutions et il y a les milliers d’agences médiatiques et créatives présentes aux EAU qui nous obligent à regarder de très près et à nous concentrer sur le secteur.

Communiquer les cultures

L’année dernière, les Émirats arabes unis sont devenus l’un des 58 États membres du conseil exécutif de l’UNESCO, qui se consacre à la préservation et à l’autonomisation des entités culturelles dans le monde.

En 2018, en partenariat avec l’UNESCO et l’Irak, les Émirats arabes unis ont signé un accord de 50 millions de dollars pour reconstruire le patrimoine culturel de Mossoul, y compris l’emblématique mosquée al-Nouri de la ville et le minaret al-Hadba.

Les EAU sont un membre actif de l’UNESCO et contribuent à la reconstruction de sites historiques. Au sujet de l’aventure de Sainte-Sophie en tant que musée devenu mosquée, le ministre raconte avec tendresse.

«Je me souviens d’avoir visité Hagia Sophia. Et pour qu’il soit incarné comme un musée et comme un témoignage que c’est pour tous – c’est pour différentes cultures de différents horizons », dit-elle.

«Utiliser certains éléments d’un agenda politique ou d’une idéologie – c’est ce qui nuit à la culture. Il y a un manque d’harmonie [and it] va à l’encontre de l’objectif de la coexistence, cela va à l’encontre de l’objectif d’avoir un lieu inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO et de transformer et de limiter son accessibilité.

L’année dernière, le pape François a effectué une visite historique dans la capitale des Émirats arabes unis et a dirigé une conférence interconfessionnelle, et a également célébré une messe pionnière en plein air avec quelque 135 000 catholiques.

Les EAU espèrent que les récents accords d’Abraham avec Israël refléteront un espace plus accueillant avec la possibilité pour les résidents d’échanger leurs connaissances et leurs perspectives.

Le ministre s’intéresse particulièrement au transfert bidirectionnel de la littérature entre les pays.

«J’aurais tendance à regarder comment nous considérerions la littérature israélienne, et comment peuvent-ils [Israelis] regardez la littérature arabe. Voyons voir [in] les 50 prochaines années », déclare Al Kaabi, espérant que les enfants des Émirats arabes unis développeront aujourd’hui un nouveau niveau de compréhension culturelle à l’avenir. « C’est mon rêve. »

VU SUR LES MÉDIAS SOCIAUX: INSPIRATION

Le danseur irakien Fadi, basé aux États-Unis, a partagé cette photo pour inspirer la créativité des autres pendant la pandémie.

Avec les contributions de Nancy Sarkis et Arthur de Oliveira.