Au lieu de cela, Marder et son concepteur sonore, Nicolas Becker, voulaient capturer ces vibrations basses fréquences et autres tonalités. L’approche a été adaptée à différents moments de l’expérience de Ruben. Dans des interviews séparées de Zoom, Marder et Becker se sont concentrés sur trois scènes alors qu’ils parlaient de certaines des techniques et des idées qu’ils utilisaient pour puiser dans l’expérience auditive de Ruben, y compris mettre des microphones dans les crânes et la bouche.

Le film ( streaming sur Amazon ) nous place souvent dans la perspective auditive de Ruben alors qu’il navigue dans sa nouvelle réalité. (Cela vaut la peine de regarder avec un casque ou un bon système de sonorisation.) «J’ai eu de nombreuses conversations avec des personnes qui ont perdu l’audition et pas l’expérience de deux personnes est la même», a déclaré Darius Marder, co-scénariste et réalisateur du film. «Mais une chose qui est à peu près vraie pour toutes les personnes sourdes est qu’elles ne perdent pas complètement le son. Ce n’est pas le silence.

A en juger par le critiques extrêmement positives , les cinéastes ont réussi cet exploit difficile. Dans le New York Times, Jeannette Catsoulis a vanté «une conception sonore extraordinairement complexe qui nous permet d’emprunter les oreilles de Ruben».

Créer une bande audio pour un film sur un musicien perdant son audition est plus compliqué qu’il n’y paraît. Les cinéastes derrière le nouveau drame «Son du métal» voulait emmener le public dans l’expérience de son personnage principal, Ruben (Riz Ahmed), un batteur punk-metal qui est obligé de regarder sa vie différemment alors qu’il devient sourd.

Premières notes de discorde

Ce moment indique au public que le film adoptera une approche beaucoup plus à la première personne, que nous écouterons souvent avec les oreilles de Ruben. La séquence continue avec la performance du groupe, lorsque Ruben est assis à la batterie, les battements forts se fondent lentement dans des tons bas et distants.

«Il réagit à un processus très physique», a déclaré Marder. «Et ce processus cède la place à un bruit blanc dans les oreilles de Riz en temps réel qui ne lui permet même pas d’entendre sa propre voix, ce qui est une expérience très spécifique, de ne pas pouvoir entendre sa propre voix. C’est ce qui entraîne une perte d’équilibre et une réelle perte de contrôle. »

L’une des premières fois où il y a un changement notable dans l’audition de Ruben survient avant un spectacle, alors qu’il installe la table de marchandise avec sa copine et sa copine, Lou (Olivia Cooke). À un moment donné, il ressent une sonnerie aiguë, puis les voix sont étouffées.

Une situation qui s’intensifie

Dans la séquence suivante, Ruben se lève le matin pour se rendre compte que sa perte auditive est devenue plus prononcée. Le son est ici aussi bas et grondant, quelque peu caverneux et très interne.

Ce sentiment interne est une spécialité pour Becker, qui a créé des expériences sonores immersives et personnalisées sur de nombreux projets, du drame d’astronaute «Gravity», pour lequel il a mis une combinaison spatiale pour comprendre le son à l’intérieur, au film catastrophe en haute mer. «The Command», pour lequel il a passé deux semaines à enregistrer sous l’eau dans un sous-marin.

«Si je peux placer les gens dans un véritable environnement sonore ambiant, je peux créer quelque chose de très spécifique», a-t-il expliqué. «Il s’agit de la façon dont vous associez le son à la mémoire de votre corps.»

Becker a déclaré qu’un an avant le tournage de «The Sound of Metal», il avait invité Marder à Paris pour visiter une chambre anéchoïque, conçue pour se débarrasser du son et des réverbérations.

«Après 10 minutes, vous pouvez entendre vos tendons, la pression de votre sang», a déclaré Becker. «Vous atteignez le limite physiologique de votre système auditif. »