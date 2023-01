À quoi ressemble la ménopause pour les femmes de couleur ?

La transition vers la ménopause peut être désorientante et déroutante. Chaque année, plus d’un million de femmes aux États-Unis tombent dans leurs années de procréation décroissantes avec peu de conseils sur ce à quoi s’attendre avant, pendant et après – subissant une attaque de symptômes apparemment sans rapport, de la perte de cheveux à l’anxiété et à la dépression.

Malgré le fait que 100 % des personnes ayant des utérus et des ovaires atteindront cette étape, moins d’un résident en obstétrique et gynécologie sur cinq déclare avoir reçu une formation formelle sur la meilleure façon d’aider les gens à faire face.

La race et le statut socio-économique compliquent encore les choses. Un nombre croissant de preuves a révélé que les femmes noires, latines et asiatiques ont probablement une expérience de la ménopause différente de celle des femmes blanches : leurs symptômes peuvent être plus intenses ou durer plus longtemps, et certains symptômes (comme les douleurs articulaires ou l’anxiété) peuvent être moins connus. que les bouffées de chaleur et le brouillard cérébral des manuels. Et les personnes issues de milieux à faible revenu peuvent être moins susceptibles d’accéder aux soins et aux traitements.

On sait peu de choses sur comment ou pourquoi la race et le statut socio-économique pourraient jouer un rôle dans la ménopause, en grande partie parce que les femmes âgées ont longtemps été négligées dans les études médicales. “La ménopause a certainement attiré beaucoup moins l’attention de la recherche que quelque chose comme la grossesse, par exemple”, a déclaré le Dr Rebecca Thurston, directrice du Women’s Biobehavioral Health Laboratory à l’Université de Pittsburgh. “La recherche qui est financée est la recherche qui est faite.”