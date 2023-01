“A quoi ressemble la folie”: la Russie intensifie l’attaque de Bakhmut

« Tout est complètement détruit. Il n’y a presque plus de vie », a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy lundi soir à propos de la scène autour de Bakhmut et de la ville voisine de Soledar, dans la province de Donetsk.

KYIV, Ukraine – Les forces russes intensifient leur attaque contre les positions ukrainiennes autour de la ville détruite de Bakhmut, ont déclaré des responsables ukrainiens, entraînant de nouveaux niveaux de mort et de dévastation dans la bataille acharnée de plusieurs mois pour le contrôle de l’est de l’Ukraine qui fait partie de la guerre plus large de Moscou.

« Tout le pays près de Soledar est couvert des cadavres des occupants et des cicatrices des frappes », a déclaré Zelenskyy. “Voilà à quoi ressemble la folie.”

Le Kremlin, dont l’invasion de son voisin il y a 10 mois et demi a subi de nombreux revers, est avide de victoires. La Russie a illégalement annexé Donetsk et trois autres provinces ukrainiennes en septembre, mais ses troupes ont du mal à avancer.

La vice-ministre ukrainienne de la Défense, Hanna Malyar, a déclaré que la Russie avait jeté “un grand nombre de groupes de tempête” dans la lutte pour la ville. “L’ennemi avance littéralement sur les corps de ses propres soldats et utilise massivement l’artillerie, les lance-roquettes et les mortiers, frappant ses propres troupes”, a-t-elle déclaré.

Pavlo Kyrylenko, gouverneur de la région de Donetsk nommé à Kyiv, a décrit mardi les attaques russes contre Soledar et Bakhmut comme implacables.

“L’armée russe réduit les villes ukrainiennes en ruines en utilisant toutes sortes d’armes dans sa tactique de la terre brûlée”, a déclaré Kyrylenko dans des propos télévisés. “La Russie mène une guerre sans règles, entraînant des morts et des souffrances civiles.”

Le contrôle de la ville créerait de «bonnes perspectives» pour prendre le contrôle de Bakhmut, a déclaré Pouchiline, ainsi que pour un nouvel assaut sur Siversk, une ville plus au nord où les fortifications ukrainiennes «sont également assez sérieuses».

Le ministère britannique de la Défense a souscrit à cette évaluation des développements de la bataille. Les troupes russes aux côtés de soldats du groupe Wagner, un sous-traitant militaire privé russe, ont avancé ces derniers jours à Soledar et “contrôlent probablement la majeure partie de la colonie”, a tweeté mardi le ministère.

Il a déclaré que la prise de Soledar, située à 10 kilomètres (6 miles) au nord de Bakhmut, était probablement l’objectif militaire immédiat de Moscou et faisait partie d’une stratégie visant à encercler Bakhmut.

Mais il a ajouté que “les forces ukrainiennes maintiennent des lignes défensives stables en profondeur et contrôlent les voies d’approvisionnement” dans la région.

