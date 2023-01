“A quoi ressemble la folie”: la Russie intensifie l’attaque de Bakhmut

KYIV, Ukraine (AP) – Les forces russes intensifient leur assaut contre les positions ukrainiennes autour de la ville détruite de Bakhmut, ont déclaré des responsables ukrainiens, entraînant de nouveaux niveaux de mort et de dévastation dans la bataille acharnée de plusieurs mois pour le contrôle de l’est de l’Ukraine qui fait partie de Moscou. guerre plus vaste.

« Tout est complètement détruit. Il n’y a presque plus de vie », a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy lundi soir à propos de la scène autour de Bakhmut et de la ville voisine de Soledar, dans la province de Donetsk.

« Tout le pays près de Soledar est couvert des cadavres des occupants et des cicatrices des frappes », a déclaré Zelenskyy. “Voilà à quoi ressemble la folie.”

Le Kremlin, dont l’invasion de son voisin il y a 10 mois et demi a subi de nombreux revers, est avide de victoires. La Russie a illégalement annexé Donetsk et trois autres provinces ukrainiennes en septembre, mais ses troupes ont du mal à avancer.

Après que les forces ukrainiennes ont repris la ville méridionale de Kherson en novembre, la bataille s’est réchauffée autour de Bakhmut.

La vice-ministre ukrainienne de la Défense, Hanna Malyar, a déclaré que la Russie avait jeté “un grand nombre de groupes de tempête” dans la lutte pour la ville. “L’ennemi avance littéralement sur les corps de ses propres soldats et utilise massivement l’artillerie, les lance-roquettes et les mortiers, frappant ses propres troupes”, a-t-elle déclaré.

Pavlo Kyrylenko, gouverneur de la région de Donetsk nommé à Kyiv, a décrit mardi les attaques russes contre Soledar et Bakhmut comme implacables.

“L’armée russe réduit les villes ukrainiennes en ruines en utilisant toutes sortes d’armes dans sa tactique de la terre brûlée”, a déclaré Kyrylenko dans des propos télévisés. “La Russie mène une guerre sans règles, entraînant des morts et des souffrances civiles.”

Des soldats blessés arrivent 24 heures sur 24 pour des soins d’urgence dans un centre de stabilisation médical ukrainien situé près de la ligne de front autour de Bakhmut. Les médecins du centre pour blessés au combat se sont battus pendant 30 minutes lundi pour sauver un soldat, mais ses blessures étaient trop graves.

Un autre soldat a été blessé à la tête après qu’un fragment a percé son casque. Les médecins ont rapidement stabilisé son état pour le transférer dans un hôpital militaire pour un traitement ultérieur.

“Nous nous battons jusqu’au bout pour sauver une vie”, a déclaré Kostnyantyn Vasylkevich, chirurgien et coordinateur du centre, à l’Associated Press. “Bien sûr, ça fait mal quand il n’est pas possible de les sauver.”

Le chef des zones occupées de Donetsk, soutenu par Moscou, a déclaré mardi que les forces russes étaient “très proches” de prendre le contrôle de Soledar. Mais les gains arrivaient “à un prix très élevé”, a déclaré Denis Pouchiline à la télévision d’État russe.

Le contrôle de la ville créerait de «bonnes perspectives» pour prendre le contrôle de Bakhmut, a déclaré Pouchiline, ainsi que pour un nouvel assaut sur Siversk, une ville plus au nord où les fortifications ukrainiennes «sont également assez sérieuses».

Le ministère britannique de la Défense a souscrit à cette évaluation des développements de la bataille. Les troupes russes aux côtés de soldats du groupe Wagner, un sous-traitant militaire privé russe, ont avancé ces derniers jours à Soledar et “contrôlent probablement la majeure partie de la colonie”, a tweeté mardi le ministère.

Il a déclaré que la prise de Soledar, située à 10 kilomètres (6 miles) au nord de Bakhmut, était probablement l’objectif militaire immédiat de Moscou et faisait partie d’une stratégie visant à encercler Bakhmut.

Mais il a ajouté que “les forces ukrainiennes maintiennent des lignes défensives stables en profondeur et contrôlent les voies d’approvisionnement” dans la région.

Une caractéristique exceptionnelle des combats près de Bakhmut est que certains d’entre eux se sont déroulés autour des entrées de tunnels de mines de sel désaffectées qui s’étendent sur environ 200 kilomètres (120 miles) sous la zone, a noté le rapport des services de renseignement britanniques.

“Les deux parties craignent probablement que (les tunnels) puissent être utilisés pour s’infiltrer derrière leurs lignes”, a-t-il déclaré.

Le ministre russe de la Défense, Choïgou, dont les performances ont été vivement critiquées dans certains cercles russes mais qui a conservé la confiance du président russe Vladimir Poutine, a déclaré mardi que l’armée de son pays utiliserait son expérience en Ukraine pour améliorer l’entraînement au combat.

Les communications militaires et les systèmes de contrôle seront améliorés grâce à l’intelligence artificielle, a déclaré Shoigu, et les troupes recevront de meilleurs équipements et équipements tactiques.

Le Kremlin affirme qu’il ne combat pas seulement l’Ukraine mais aussi ses alliés de l’OTAN. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré mardi que les membres de l’OTAN “sont devenus une partie au conflit, injectant des armes, des technologies et des données de renseignement en Ukraine”.

Plusieurs villes de première ligne dans les provinces de Donetsk et Louhansk, dans l’est de l’Ukraine, ont été le théâtre d’intenses combats ces derniers mois.

Ensemble, les provinces forment le Donbass, une vaste région industrielle bordant la Russie que le président russe Vladimir Poutine a identifiée comme une priorité dès le début de la guerre et où les séparatistes soutenus par Moscou se sont battus depuis 2014.

L’offensive fulgurante de la Russie dans l’Est a capturé la quasi-totalité de Louhansk pendant l’été. Donetsk a échappé au même sort et l’armée russe a par la suite déployé des effectifs et des ressources autour de Bakhmut.

Prendre Bakhmut perturberait les lignes d’approvisionnement de l’Ukraine et ouvrirait une route aux forces russes pour continuer vers Kramatorsk et Sloviansk, les principaux bastions ukrainiens à Donetsk.

Comme Marioupol et d’autres villes contestées, Bakhmut a enduré un long siège, passant des semaines sans eau ni électricité avant même que Moscou ne lance des grèves massives pour supprimer les services publics dans toute l’Ukraine.

Kyrylenko, le gouverneur de la région de Donetsk, a estimé il y a plus de deux mois que 90% de la population d’avant-guerre de Bakhmut, qui comptait plus de 70 000 personnes, avait fui depuis que Moscou s’était concentré sur la saisie de l’ensemble du Donbass.

Le bureau présidentiel ukrainien a déclaré qu’au moins quatre civils avaient été tués et 30 autres blessés dans des bombardements russes entre lundi et mardi.

Vitaliy Kim, le gouverneur de la région méridionale de Mykolaïv, a déclaré que les forces russes avaient bombardé le port d’Ochakiv et la zone qui l’entoure lundi soir, puis à nouveau tôt mardi. Il a ajouté que 15 personnes, dont un enfant de 2 ans, avaient été blessées dans le bombardement de lundi.

___

Suivez la couverture de la guerre par AP sur https://apnews.com/hub/russia-ukraine

Andrew Meldrum, Associated Press