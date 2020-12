En ce qui concerne les triangles amoureux des années 2000, aucun n’était aussi explosif que le scandale Alesha Dixon, MC Harvey et Javine Hylton.

Alesha a eu le cœur brisé lorsque la star de So Solid Crew Harvey et Javine – qui a 39 ans aujourd’hui – ont admis qu’ils avaient eu une liaison en novembre 2006 – un peu plus d’un an après qu’Alesha et Harvey se soient mariés.

Les amants clandestins se sont rencontrés alors qu’ils jouaient dans la comédie musicale Daddy Cool du West End et se sont apparemment fait prendre lorsque l’ex Karl ‘KG’ Gordon de Javine a repéré la voiture de Harvey devant sa maison et a téléphoné à Alesha.

Dévastée, l’ancienne rappeuse de Mis-Teeq, Alesha, a attendu toute la journée que son mari rentre à la maison pour pouvoir lui poser la question en face à face – et il n’a pas essayé de le nier.







(Image: REX)



Après deux jours de discussions émotionnelles, Harvey a quitté leur domicile conjugal dans le Hertfordshire et s’est rendu compte que son avenir était avec Javine. L’année suivante, Javine est tombée enceinte de leur fille Angel, née en février 2008.

Javine et MC Harvey n’ont pas tenu la distance, se séparant en 2009 avec Javine disant au magazine Now qu’elle savait que leur romance était condamnée depuis le début.

« Je suppose que notre relation n’allait jamais durer, avec la pression de tout », avait-elle déclaré à l’époque, ajoutant qu’elle avait rendu service à Alesha.







(Image: PA)



Cependant, Angel reste proche de son fier papa qui partage régulièrement des images et des vidéos de son premier-né sur Instagram – et elle ressemble à sa maman.

En plus de lui apprendre à boxer, Harvey, 41 ans, a déclaré à ses fans qu’il «élevait ma fille pour qu’elle devienne une femme» et s’est effondré en larmes à la suite d’une vidéo d’anniversaire sincère qu’elle avait réalisée pour lui en lock-out en hommage à son père «respectueux». .

« Certaines choses que vous faites ressortent vraiment de mes manières et comment je respecte les gens parce que vous êtes une personne vraiment respectueuse », a déclaré Angel dans le joli clip.

« Tu comprends ce que les gens ressentent. Tu as été incroyable pour toute ta famille … Je t’aime. »

Harvey a également une fille Persia, quatre ans, avec son ex-femme Ghamzeh Mahdizadeh et a un jeune fils et une fille avec sa partenaire actuelle, l’actrice Elarica Johnson.

Et en 2013, Javine a déclaré au magazine Young Voices qu’elle était restée en bons termes avec son ex pour le bien d’Angel.







(Image: harveyofficial / Instagram)



«La maternité m’a vraiment aidé au cours des dernières années. Nous apprenons tellement de nos enfants et si jamais je passe une mauvaise journée, son énergie m’aide à m’en sortir », dit-elle.

« Avec les enfants, il n’y a pas de place pour ça [self-pity]. Vous devez juste continuer, surtout quand vous êtes une mère célibataire.

«Ma fille connaît son père; elle a de bonnes relations avec lui.