Je lui ai dit qu’un cadre de Genting, le croisiériste, avait décrit le voyage comme un «super séjour». Il partirait de Singapour et reviendrait trois jours plus tard. Je ne savais pas si les rédacteurs en chef du Times le signeraient – nous avons des règles strictes sur les voyages pendant la pandémie. Carlos a dit qu’il reviendrait vers moi.

Puis en octobre, j’ai vu un titre dans The Straits Times, un journal de Singapour: « Cruises to Nowhere: Genting Cruises obtient plus de 6 000 réservations en 5 jours. » J’ai fait une recherche rapide et j’ai trouvé que nous avions écrit des articles sur des personnes en Grande-Bretagne qui regardaient des bateaux de croisière à quai et une interdiction de «pas de voile» aux États-Unis. J’ai appelé mon rédacteur en chef, Carlos Tejada, et lui ai demandé ce qu’il pensait de ma croisière.

Je suis rentré à Singapour en janvier pour des vacances, mais je n’ai pas pu retourner à Pékin, où j’étais basé en tant que correspondant chinois pour le New York Times, car le gouvernement chinois a interdit à de nombreux résidents étrangers de rentrer en mars. J’étais parfois surpris de voir à quel point mon travail pouvait être effectué par téléphone, mais cela me semblait toujours insatisfaisant, car un journaliste avait l’habitude des entretiens en face à face.

J’ai envoyé une liste des mesures de sécurité du navire à tous: réduire la capacité de moitié, exiger que les passagers soient testés avant l’embarquement et autoriser uniquement les résidents de Singapour à naviguer. Comme j’écrirais dans mon article, la principale raison pour laquelle je me sentais en sécurité était parce que je savais que Singapour avait le virus sous contrôle. Les cas quotidiens de transmission communautaire étaient fréquemment à zéro ou à un chiffre inférieur.

«S’il y avait un groupe d’Américains sur ce bateau de croisière, ce ne serait probablement pas un bateau de croisière sûr», a déclaré Amesh Adalja du Johns Hopkins Center for Health Security. « Mais si vos passagers viennent d’endroits où le virus est bien contrôlé – et Singapour est l’un de ces endroits – je pense que le risque diminue. »

Mais, a-t-il averti, «le risque ne sera jamais nul».

Au fur et à mesure que mon voyage se rapprochait, j’ai perdu le compte du nombre de fois où les mâchoires tombaient chaque fois que je disais à quelqu’un que je partais en croisière.

«Je meurs d’envie d’interroger les gens face à face!» Je répondrais, réalisant plus tard que c’était un mauvais choix de mots.

J’avais parlé à des passagers qui étaient sur le point d’embarquer pour la première croisière Genting en novembre. C’était la première fois en 10 mois que je regardais dans les yeux d’une personne interrogée, et j’avais presque oublié à quel point le contact visuel est puissant comme moyen de connexion. Je faisais – et je fais toujours – tous mes reportages par téléphone et un mélange de récurage des nouvelles et des médias sociaux de Chine. Ces entretiens ont été un autre rappel que toutes les choses sur lesquelles je comptais pour rapporter – les images, les sons et les odeurs – sont toutes perdues par mon absence sur le terrain.

Une autre raison de partir en croisière était la date limite. Les lignes de données sont des panneaux indicateurs pour nos lecteurs, leur indiquant que des correspondants étrangers sont dans le monde et rapportent d’autres pays. Dans ma cabine, j’ai ouvert mon ordinateur portable et j’ai écrit: À BORD DU RÊVE DU MONDE, DANS LE DÉTROIT DE MALACCA.

C’était une joie de parler à nouveau aux gens en personne. Tout le monde semblait détendu et heureux de parler. («Cela fait des siècles que je n’ai pas voyagé!» M’a dit une femme.) J’ai assisté à un spectacle de strip-tease masculin et j’étais reconnaissant que nous portions nos masques parce que je riais si fort. Peut-être est-il possible de naviguer en toute sécurité à l’époque de Covid, J’ai pensé.

Mais une semaine après la publication de mon article, Carlos m’a transmis une alerte de nouvelles: un passager d’une autre «croisière vers nulle part» à Singapour avait été testé positif pour le coronavirus et le navire rentrait au port.